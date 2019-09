Dieses Jahr fielen mehr Arbeiten als gewöhnlich für die Instandhaltung des Hallenbads in Seckach an. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Während in zahlreichen Kommunen aus Kostengründen Hallen- und Freibäder geschlossen werden, trägt die Gemeinde Seckach dem Wunsch aus der Bevölkerung Rechnung und investiert weiter kräftig in ihr beliebtes Hallenbad. Mit tatkräftiger Unterstützung des Gemeinderats, der Gemeindeverwaltung und von Bürgermeister Thomas Ludwig, nutzte man auch in diesem Jahr wieder die Revision Ende Juli/Anfang August, um mittels Reparatur- und Erneuerungsarbeiten den hohen Standard der Freizeiteinrichtung zu erhalten.

Bürgermeister Thomas Ludwig sagte im RNZ-Gespräch: "Für eine kleine Gemeinde wie Seckach bedeutet ein eigenes Hallenbad schon einen finanziellen Kraftakt, aber das sind wir unseren Kindern auch schuldig, die hier das Schwimmen erlernen und den zahlreichen Erwachsenen, die in diversen Kursen in ihrer Freizeit gesundheitsfördernde Übungen durchführen." Mit ihrem Hallenbad samt Liegewiese, Sauna und Dampfbad verfügt die Gemeinde Seckach schon seit über fünf Jahrzehnten über eine attraktive Sport- und Freizeitstätte für alle Generationen. Für das Kleinkind bis zum Senioren gibt es vielfältige Angebote und die Tatsache, dass schon seit vielen Jahren täglich Warmbadetag ist, machte die Einrichtung schon länger zu einem Familienbad.

Dieses Mal habe die Revision das ansonsten übliche Maß an Grundreinigungsarbeiten und kleineren Ausbesserungen aber ganz erheblich überstiegen, betonte der Bürgermeister. Tatsächlich wurden nämlich während der dreiwöchigen Schließung vom 15. Juli bis 3. August viele weitere Arbeiten ausgeführt, die für einen ordnungsgemäßen Schwimmbadbetrieb unverzichtbar sind. Im Einzelnen waren dies: die Filtersanierung, der Austausch der Aktivkohle samt Filtermaterial, Membranen und Filtersteuerung, der Einbau von 14 neuen Feuchtraumtüren, die Reparatur eines Wasserschadens im Bereich der Damendusche, der Austausch von defekten Wasserleitungen in der Decke sowie die Reparatur der Decke, das Ausfugen der Fliesen im Bereich des Beckenumgangs sowie die Erneuerung der Silikonfugen im Schwimmbecken. Außerdem wurden Sauna und Dampfbad gewartet sowie kleinere Reparaturen der Schwimmbadmess-, -dosier- und -regeltechnik und deren Wartung verrichtet. Dazu kamen noch die Überprüfung und kleinere Reparaturen im Bereich der Beleuchtung und Notbeleuchtung, die Reparatur kleinerer Undichtigkeiten im Bereich des Schwallwasserbehälters im Keller, der Austausch der sieben Jahre alten PCs im Kassenautomat und des Abrechnungslaptops sowie die Durchführung der Grundreinigung und Überprüfung der Feuerlöscher.

Neben den beiden Fachangestellten für Bäderbetriebe, dem Klärwärter und den Mitarbeitern des Gemeindebauhofs haben 15 Firmen mitgearbeitet. Von Seiten der Gemeindeverwaltung zeigte man sich sehr zufrieden über die gute Zusammenarbeit. Ohne das gute Miteinander und die vorausschauende Planung der Arbeiten wäre es nicht zu schaffen gewesen, die vielen Einzelmaßnahmen in so kurzer Zeit auszuführen und somit die Schließtage auf ein Minimum von drei Wochen zu reduzieren.

Andererseits sei ohne diese Arbeiten der ordnungsgemäße Betrieb eines Hallenbads nicht möglich, denn die Technik müsse bis auf die Zeit der Revision das ganze Jahr über rund um die Uhr bestens funktionieren. Für die genannten Arbeiten wurden über 40.000 Euro investiert. "Die Gemeinde Seckach zeigt damit erneut, wie wichtig es ihr ist, dass ihr Hallenbad gut funktioniert und damit auch weiterhin wie gewohnt von allen Besuchern des öffentlichen Badebetriebs sowie von den Gruppen und Schulen genutzt werden kann", sagte der Bürgermeister und fügte stolz hinzu: "Das Hallenbad ist nach umfangreicher Revision wieder fit".