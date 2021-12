Seckach. (joc) Eine Hiobsbotschaft gab es für die Besucherinnen und Besucher des Seckacher Hallenbads kurz vor Jahresende: Das Bad musste am Donnerstag wegen fehlender Bademeister geschlossen werden. Ein Zeitpunkt für die Wiederöffnung steht noch nicht fest. Parallel setzt die Gemeinde Seckach alle Hebel in Bewegung, um die Personallücke wieder zu schließen.

Bürgermeister Thomas Ludwig erklärt: "Die beiden seit sieben Jahren bei der Gemeinde beschäftigten Fachangestellten für Bäderbetriebe haben ihr Arbeitsverhältnis zum Ende des Jahres gekündigt. Über die Gründe ist der Gemeindeverwaltung nichts bekannt. Beide trafen ihre Entscheidung just in dem Moment, als das Bad nach monatelanger coronabedingter Schließung wiedereröffnet worden war, was die Entscheidung noch unverständlicher macht." In der Zeit, in der das Hallenbad aufgrund der Corona-Verordnungen geschlossen bleiben musste, habe die Gemeinde die beiden Fachangestellten nicht für andere Arbeiten im Bauhof oder Ähnliches eingesetzt.

Seit Bekanntwerden der Kündigungen habe sich die Gemeindeverwaltung intensiv um die Nachfolge bemüht. Auf die Stellenausschreibung seien zwar Bewerbungen eingegangen, "aber unterm Strich fanden sich keine geeigneten Bewerber", sagt Ludwig. Für den Betrieb eines Bads ist zwingend der Einsatz von mindestens einem Fachangestellten für Bäderbetriebe vorgeschrieben. Dabei muss nicht nur die Aufsicht beim öffentlichen Badebetrieb gewährleistet werden, sondern insbesondere auch die Überprüfung und Instandhaltung der Technik sowie die einwandfreie Badewasserqualität.

Um den Badbetrieb aufrechtzuerhalten, hatte die Verwaltung in Mosbach, Schefflenz, Buchen und Adelsheim Unterstützung angefragt – aber offensichtlich keine positive Antwort erhalten. "Aufgeben kommt nicht in Frage!", verspricht Ludwig allerdings.

Mindestens genauso wichtig wie der Badebetrieb sind auch die Nutzungszeiten für Schulen, Gruppen und Vereine. Neben den Schulen aus Billigheim, Schefflenz und Seckach sind als Nutzer vor allem die DLRG, das DRK, die Volkshochschule und die Rheuma-Liga zu nennen. Die Nachfrage nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu; es gab so gut wie keine freien Zeitfenster mehr. Somit ist das Seckacher Hallenbad nicht nur eine Freizeiteinrichtung, sondern ein Ort der Schwimmausbildung, der sportlichen Betätigung und der Gesunderhaltung.

Die Gemeinde will die beiden Stellen im Januar erneut ausschreiben. "Zwar sind der finanzielle Mitteleinsatz (das jährliche Defizit liegt bei etwa 200.000 Euro) und der personelle Aufwand sehr hoch, aber die Gemeinde Seckach verschwendet auch weiterhin keinen Gedanken daran, das beliebte Hallenbad zu schließen!"