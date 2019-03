Seckach. (joc) In der Gesamtgemeinde Seckach gibt es zwei Ortschaftsräte. Und da könnte das Bild unterschiedlicher kaum sein. In Großeicholzheim ist Reinhold Rapp ein Musterbeispiel für Kontinuität. Der 60-Jährige ist seit 1999 Mitglied des Ortschaftsrates und seit 2004 Ortsvorsteher. Demgegenüber ist Siegfried Barth ein Newcomer. Er leitet die Geschicke Zimmerns erst seit Oktober 2017, hat mit seinen Kollegen in dieser Zeit aber schon einiges auf den Weg bringen können. Zuvor war der Posten in Zimmern ein Jahr lang verwaist. In beiden Ortsteilen scheint man für die Zukunft verlässlich planen zu können, denn Reinhold Rapp und Siegfried Barth erklärten jetzt auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung, dass sie bei einem entsprechenden Vertrauensbeweis der Wähler gerne weitermachen würden. Und beide kandidieren auch für einen Sitz im Seckacher Gemeinderat.

Reinhold Rapp hat sich besondere Verdienste um das "Bürgerprojekt Wasserschloss" erworben, welches von April 2006 bis zum September 2008 verwirklicht worden ist. Bei der Gründung des Fördervereins war er maßgeblich an den Planungen und der Verwirklichung dieses Großprojektes beteiligt. Zusammen mit seiner Frau Anke ist Reinhold Rapp seit 2008 auch ehrenamtlich für die Vermietung der örtlichen Tenne mit 30 bis 40 Terminen pro Jahr für private Feiern verantwortlich. Viel Energie investierte er zudem in die Bürger-Energie-Genossenschaft Großeicholzheim. Dem Seckacher Gemeinderat gehörte Rapp von Oktober 1989 bis Oktober 1999 und seit Juni 2009 wieder ununterbrochen an.

Während Rapp bereits seit Jahrzehnten Ortsvorsteher ist, gab es in Zimmern eine ganz andere Situation: Nach dem Ausscheiden von Josef Ackermann war der Posten des Ortsvorstehers in Zimmern über ein Jahr lang vakant. Im Jahr 2017 übernahm dann schließlich Siegfried Barth das Amt. Ihm bereitet die Arbeit sehr viel Freude. Besonders die harmonische Zusammenarbeit im Ortschaftsrat sowie das vertrauensvolle Verhältnis zu Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister sei in Seckach vorbildlich, betont der 52-Jährige, der ab 2014 als stellvertretender Ortsvorsteher in Zimmern schon gute Erfahrungen sammeln konnte. Dies machte ein Einarbeiten in das Amt sicherlich leichter. Und so konnte unter Barths Führung gemeinsam schon viel für Zimmern auf die Beine gestellt werden: Zu nennen ist hier insbesondere das "Pflegenest", eine besondere Form der Kleinkindbetreuung, die im März 2018 realisiert wurde. Zudem gelang die Weichenstellung für den Neubau der Aussegnungshalle auf dem Friedhof und die Verkehrsberuhigung an der L 519. Hier haben die aufgestellten "Blitzer" ihre Wirkung nicht verfehlt: Die Geschwindigkeit der ortsnah vorbeifahrenden Pkw hat sich erheblich reduziert.

In Zimmern nimmt Siegfried Barth eine weitere für das Gemeinwesen sehr wichtige Aufgabe wahr. Neben dem Amt des Ortsvorstehers ist er auch Kommandant der heimischen Abteilungswehr.

Im Mai kandidiert Siegfried Barth übrigens nicht nur für den Ortschaftsrat, sondern erstmals auch für den Gemeinderat. Hierzu erklärt Barth: "Man sollte als Ortsvorsteher auch im Gemeinderat vertreten sein, denn durch das Stimmrecht kann man sich besser einbringen."