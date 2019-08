Buchen. (adb) Schaumig und wohlschmeckend ist es, das zum 190. Buchener Schützenmarkt kreierte Schützenmarktbier. Am Dienstag wurde der kühle Gerstensaft im "Waldeck" vorgestellt: Unter Aufsicht von Oberschützenmeister Achim Schubert, Steffen Kreutzer und Mario Gimbel sowie Braumeister Matthias Wiegmann von der Distelhäuser Brauerei zapfte Bürgermeister Roland Burger das Fass an.

Was freilich kein schweres Unterfangen darstellte: Routiniert setzte das Stadtoberhaupt Hahn und Schlegel richtig an und zapfte das erste Glas, ehe Achim Schubert sich bei den Festwirten des Festzeltes mit Ralf Vogt ("Sonne") und Christian Ullmer ("Waldeck") sowie dem neuen "Weinzeltwirt" Gregor Gutekunst ("Seeterrasse" Eberstadt), Marktmeister Frank Helm und Stellvertreter Kurt Wilhelm bedankte und über das Rahmenprogramm informierte.

Dazu zählen auch dieses Jahr zahlreiche Höhepunkte, zu denen neben den traditionsreichen Umzügen - allein für den Eröffnungsumzug meldeten sich 22 Gruppen mit 435 Teilnehmern an - auch der Frühschoppen der Schützen im "Prinz Carl" und der Kindernachmittag für die Walldürner und Seckacher Heimkinder zählen. Den glanzvollen Schluss wird das für den 8. September angedachte Brillant-Feuerwerk an der Marienhöhe darstellen, wie Schubert informierte.

Trotz aller Traditionen kommt der Schützenmarkt jedoch nicht ohne Veränderungen aus: So wandert die Hobbykünstler-Ausstellung aus brandschutztechnischen Gründen nach mehr als 35 Jahren vom Wimpinasaal ins Foyer der Stadthalle, während das Weinzelt erstmalig auf dem Wimpinaplatz stehen und Kuchen vom Café Wittemann im Direktverkauf anbieten wird.

Ergänzt wird das Rahmenprogramm des Schützenmarktes durch eine sicherlich interessante Ausstellung, die das Polizeipräsidium Heilbronn intensiv dem Thema "Prävention" widmet; die Kleintierzüchter-Ausstellung findet im Zelt am "Martinshäusle" statt. Auch wies Achim Schubert auf eine weitere Einrichtung hin: Nachdem die sanitäre Situation in der Vergangenheit häufiger kritisiert wurde, wird man in diesem Jahr eine ausreichende Anzahl an Toilettenanlagen vorhalten.

Ferner dürfte man sich über das Riesenrad, die grünen "Schützenmarkt-Luftballons" und 120 gesponserte Teddybären für die Heimkinder freuen. Angesichts dieser inhaltlichen Fülle sprach Schubert erfreut von einem "Programm für die ganze Familie und alle Geschmäcker" - auch im Hinblick auf das Musikprogramm im Festzelt: Mit "Xtreme", den "Waldmühlbachern", der Rock-Formation "Free Daze", der "Stadtkapelle Buchen", der "BCH-Bloos-Band" und "The Lightnings" als wohl dienstältester Buchener Band gibt es beste Unterhaltung - weiterhin spielen die "Hüngheimer", die "Gaudifranken", die Country-Gruppe "Nashville", die auf volkstümliche Stimmungsmusik spezialisierten "Himmeltaler" aus Elsenfeld und die "Heddebörmer Musikanten" auf.

Seitens der für das Hauptzelt auf dem Musterplatz zuständigen Festwirte informierte Christian Ullmer über die Speisen- und Getränkeauswahl sowie das Rahmenprogramm. Die Maß Bier liegt bei 8,20 Euro, wie er anmerkte.

Da das Weinzelt von der "Seeterrasse" Eberstadt mit Gregor Gutekunst an der Spitze betrieben wird, wies Tanja Gutekunst auf die dort angesagten musikalischen Höhepunkte hin, zu denen der Bödigheimer Schlagerbarde Hansi Süssenbach, das "Duo Banal" (Peter Süssenbach und Thomas Eck), die "Gaukler von der alten Mainbrücke", "Fun Music", die "Glemstaler" sowie der Odenwald-DJ zählen.

Nachdem der nunmehr als Handel-Verkaufsleiter der Distelhäuser Brauerei tätige Steffen Kreutzer für das langjährige freundschaftliche Zusammenwirken dankte und Nachfolger Mario Gimbel mit einer Kurzvorstellung aufwartete, wünschte OSM Achim Schubert dem 190. Schützenmarkt "gutes Wetter, beste Geschäfte und vor allem ausschließlich friedliche Gäste".

Bürgermeister Roland Burger lobte schließlich das "bunte Rahmenprogramm, mit dem sich der Charme des Schützenmarkts voll entfaltet". Der Schützengesellschaft dankte er für den organisatorischen Aufwand, ehe der Abend bei einem Vesper und natürlich manchem Glas des bekömmlichen Schützenmarktbiers ausklang.

Info: Reservierungen für das Festzelt sind unter Tel. 0151/53224334 möglich; für das Weinzelt unter Tel. 0172/7049832.