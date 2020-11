Buchen-Hettingen. (rüb) "Die Überschrift muss nicht den ganzen Text erklären, sie soll einfach neugierig auf den Artikel machen", erklärt Niklas und zeigt, dass er schon ziemlich viel davon verstanden hat, wie man Zeitung macht. Er und seine Mitschüler aus der Klasse 4b der Baulandschule beschäftigen sich in diesem Schulhalbjahr mit dem Thema "Medien". Klassenlehrerin Gisela Fuchs hat sich – wie schon früher bei anderen Klassen – dazu entschieden, die RNZ und hier vor allem die Kinderseite "Klaro" mit ihren Schülern etwas genauer in den Blick zu nehmen. Um Informationen aus erster Hand zu bekommen, hat sie RNZ-Redaktionsleiter Rüdiger Busch eingeladen, der den neun- und zehnjährigen Schülern über den Arbeitsalltag bei der Zeitung berichtete und dabei sehr viel darüber erfuhr, was den lesenden Nachwuchs in der Zeitung besonders interessiert – und was überhaupt nicht: Politik!

"Auf die Frage, welche Medien sie kennen, hatten die Kinder als Erstes den Computer genannt", berichtet Gisela Fuchs, "dann kam aber auch gleich schon die Tageszeitung." Dass die Zeitung in den meisten Familien präsent ist und gelesen wird, macht sich da bezahlt. Über zehn der 15 Viertklässler gaben an, dass die RNZ bei ihnen morgens auf dem Frühstückstisch liegt – eine hohe Quote, die den Besucher natürlich erfreute.

Foto: Rüdiger Busch

Doch die Zeitung liegt nicht nur auf dem Tisch – die Viertklässler schauen ab und zu auch rein: "Mein Papa zeigt mir Artikel, die mich interessieren könnten", berichtet Jonas, während Lijan selbst aktiv wird: "Ich blättere die Zeitung durch und schaue, was mich interessiert: Meistens sind das Berichte über Fußball." Sein Mitschüler Niklas richtet den Blick dagegen verstärkt auf andere Ressorts und formuliert es druckreif so: "Wenn ich die Zeitung lese, weiß ich, was in der Welt und im Neckar-Odenwald-Kreis passiert ist."

Doch auch die Mädchen werfen gerne mal einen Blick ins Blatt: "Bei mir ist es morgens meistens die Mama, die mir interessante Berichte und Fotos zeigt", sagt Leni. Ihre Freundin Nele wird von ihrer Mutter vor allem auf Fotos aufmerksam gemacht: "Sie weist mich drauf hin, wenn jemand in der Zeitung ist, den ich kenne. Die Kinderseite schaue ich mir aber selbst aus Interesse an."

Wie diese "Klaro"-Seite aufgebaut ist, das haben die Schüler gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin in den letzten Tagen schon analysiert. Die großen Tierfotos sind ihnen dabei ebenso ins Auge gefallen wie die kindgerechte Sprache der Artikel. Regelmäßig darf sich jedes Kind zudem seinen Lieblingsbericht ausschneiden und ihn in eigenen Worten zusammenfassen: "Das hat sehr gut geklappt", freut sich Gisela Fuchs.

Wie kommen die rund 75.000 Zeitungen Tag für Tag in die Briefkästen der Leser? Wer schreibt die ganzen Artikel? Wie kommt die RNZ an Informationen aus Amerika oder Frankreich? Diese und zahlreiche weitere Fragen hatten die Schüler. Rund 750 Austräger bringen die Zeitung jeden Morgen bei Wind und Wetter an den Mann bzw. die Frau. 80 Redakteure und hunderte von freien Mitarbeitern hauen für die RNZ in die Tasten. Und mit den Neuigkeiten aus der großen weiten Welt versorgen uns Korrespondenten und Nachrichtenagenturen.

Doch was interessiert die Kinder in der Zeitung am meisten? "Vor allem Berichte über Tiere und Zoos", sagt Niklas, "Fußball" melden sich Lijan und Jonas, "die Kinderseite", ergänzt Emilia, während Leni "was alles in der Welt passiert" lesen möchte.

Wie zutreffend ihre Selbsteinschätzung ist, das zeigt sich wenig später bei der nächsten Aufgabe: Schneidet euren Lieblingsartikel aus der aktuellen Ausgabe aus! Wenig später präsentieren die Schüler eine Auswahl, die so bunt ist wie das Leben und so abwechslungsreich wie die tägliche Zeitungslektüre: Nick hat den Artikel zur Stechpalme, der "Pflanze des Jahres", ausgewählt, Leni den Aufmacher auf Seite 1 zum Anschlag in Wien und Mila den Wetterbericht. Laras Favorit ist der Bericht zur wundersamen Rettung eines dreijährigen Mädchens nach dem Erdbeben in der Türkei, während sich Leonie und Luisa beide für die schön bebilderten Artikel zum Geflügelhof Dambach in Mudau und zum letzten Wolf in Hardheim entschieden haben.

Tiere gehen halt immer– und Fußball: Jonas hat natürlich den Bericht zum 6:2-Sieg "seiner" Bayern in Salzburg ausgeschnitten. Sein Freund Lijan hat den Gladbacher 6:0-Triumph in Donezk genommen. Ist er Gladbach-Fan? "Nein, aber Bayern geht halt gar nicht!" Auch das haben die Schüler an diesem Tag gelernt: Was man in der Zeitung nicht lesen möchte, ist schnell überblättert.

