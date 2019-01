Zwingenberg. (rnz) Da hat man einen echten Coup gelandet: Intendant Rainer Roos darf sich über die wohl bislang spektakulärste Verpflichtung seiner bisherigen Intendanz bei den Schlossfestspielen Zwingenberg freuen: Pia Douwes, die Grande Dame des Musicals, die bereits am Broadway, am Londoner Westend und in Wien große Erfolge feierte, wird in der kommenden Spielzeit auf der Bühne des Schlosshofes hoch über dem Neckar stehen. Neben Douwes wird auch wieder Musicalstar Uwe Kröger im Neckartal zu sehen sein, der im letzten Jahr als Erzähler im Musical "The Rocky Horror Show" begeisterte.

"Wir freuen uns, mit ’Artus - Excalibur’ das neue Erfolgsmusical von Hit-Komponist Frank Wildhorn erstmals in Süddeutschland präsentieren zu können. Und schon allein durch die für unser vergleichsweise kleines Festival sensationelle Verpflichtung von Pia Douwes können sich Musicalfreunde auf eine ganz besondere Produktion im historischen Ambiente des Zwingenberger Schlossgemäuers freuen", sagt Intendant Rainer Roos voller Vorfreude.

Douwes wird die Rolle der "Morgana" spielen, ebenfalls verpflichtet wurde als "Lancelot" der gefeierte Musicaldarsteller und Rocksänger Sascha Krebs ("We Will Rock You"). Die Rolle der "Guinevere" wird Nachwuchsstar Jana Marie Gropp ausfüllen.

Das Musical selbst basiert auf der Sage über die mythische Figur König Artus. "Erleben Sie, wie Artus’ Liebe zu seiner schönen Frau Guinevere hart auf die Probe gestellt wird, wie der Zauberer Merlin und Artus’ Halbschwester Morgana im Hintergrund die Fäden ziehen und wie die Ritter der Tafelrunde Artus im Kampf gegen seinen erbittertsten Feind Loth unterstützen", baut Roos schon den Spannungsbogen auf. Gespielt werden sechs Vorstellungen, Premiere ist am 31. Juli.

Die in Amsterdam geborene Pia Douwes gehört europaweit zu den erfolgreichsten Musicalstars. Sie studierte drei Jahre an der ‚Brooking School of Ballet’ in London und absolvierte Musicalkurse bei Sam Cayne und Susi Nicoletti in Österreich. Sie erhielt Gesangsunterricht von Carol Blaickner-Mayo und Noëlle Turner. In der Wiener Welturaufführung von "Elisabeth" (1992) kreierte Pia Douwes die Titelrolle und prägte sie auch in Stuttgart (2006).

Am Broadway (2004) und im Londoner West End (2004, 2009) stand sie in der Rolle der "Velma Kelly" in "Chicago" auf der Bühne. Die "Milady de Winter" in "3 Musketiere" gab Douwes in der Welturaufführung in Rotterdam (2003) und auch in Berlin (2005) und Stuttgart (2006). Sie spielte zudem im unzähligen weiteren Musical-, Schauspiel- und Fernsehproduktionen mit.

Zur Grand Dame hat man auch einen Grandseigneur der Musicalszene für die Schlossfestspiele verpflichten können. Uwe Kröger wird in Artus - Excalibur den Merlin geben. "Damit haben wir das Traumpaar des Musicals gemeinsam auf der Bühne im Zwingenberger Schlosshof", begeistert sich Intendant Rainer Roos. Uwe Kröger, an der Seite von Pia Douwes als der "Tod" in "Elisabeth" weltbekannt geworden, hat in der Folge alle wichtigen Musicalpreise erhalten. Allein 13 mal wurde er mit dem Titel "Deutschlands Musical-Star Nr. 1" der Fachzeitschrift Musicals ausgezeichnet. Uwe Kröger ist ständiger Gast und Moderator großer Galas und drehte mehrere Fernsehfilme.

Info: Karten zu allen Aufführungen der Zwingenberger Schlossfestspiele gibt es online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de