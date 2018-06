Schloßau/Mainz. Nach dem erfolgreichen Start seines Fachbuches "Urgetreide" 2016 startete der Schloßauer Bäcker und Konditormeister Siegfried Brenneis Anfang 2017 in der Akademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim seine Urkorn-Revolutions-Tour durch ganz Deutschland. Da er früher oft Marathon gelaufen ist, aber heute durch die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bäckerhandwerk nicht mehr dazu kommt, integriert er gerne die Kilometerzahl eines Marathons (42) in seine Aktionen. So führte er 2013 schon erfolgreich einen Backmarathon von 42,5 Stunden für die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" des SWR und SR durch.

"Die Getreidesorten Dinkel, Emmer, Einkorn, Waldstaudenroggen liegen mir am Herzen und die Herzenssache auch, deshalb entschloss ich mich, dieses Jahr auch wieder eine Aktion der ,Herzenssache’ zu widmen und die hilfsbedürftigen Kinder in unserer Region zu unterstützen", erklärte Brenneis. Dieses Mal hatte der Schloßauer die Idee, für 2017 einen "Halbmarathonbetrag" von 2109,75 Euro mit seinen Urkorn-Backseminaren zusammenzubekommen. In seiner Freizeit führte er dann in über zehn Akademien in ganz Deutschland Urkorn-Seminare durch und sammelte Geld für seine Aktion. In kürzester Zeit waren die Seminare ausgebucht!

In den Urkorn-Seminaren brachte er den Teilnehmern den Umgang mit Urkorngetreide näher. Vom Odenwälder Dinkelzwirbel mit Grünkern bis hin zum süßen Urkornzopf wurde alles gebacken.

Die Teilnehmer waren so begeistert, dass es für 2018 Folgeseminare geben soll. "Ich hoffe, dass ich dann den Betrag auf eine volle Marathondistanz von 4219,50 Euro voll bekomme. Das wäre für mich der Wahnsinn", erzählt Brenneis.

Dankbar ist Brenneis für die große Unterstützung, die er während seiner Tour bekommen hat: "Ohne die vielen Helfer, wie Arbeitgeber, Rohstofflieferanten, Akademieleiter, Seminarteilnehmer, die die Seminare besuchten wäre die Aktion nicht so ein großer Erfolg geworden." "Ein ganz besonderer Dank gilt auch meiner Frau Annette und meinen beiden Töchtern Anna-Maria und Theresa, die meine verrückten Aktionen immer mittragen. Ohne ihre Hilfe wären solche Aktionen gar nicht durchführbar. Ich bin glücklich, dass alles so toll geklappt hat", so der Backprofi.

Bei der "Herzenssache"-Gala in Mainz stellte Sigfried Brenneis nun seine Aktion vor. Die Vorsitzende der Herzenssache, Dr. Simone Schelberg, und Moderator Martin Seidler zeigten sich über den Halbmarathonerlös für die hilfsbedürftigen Kinder begeistert.