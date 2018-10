Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/dore) Da ist Geduld gefragt: Die Autofahrer zwischen Buchen und Mosbach müssen sich in den nächsten Wochen auf fünf Straßenbaustellen mit teilweise Vollsperrungen einstellen.

Ab Montag, 22. Oktober, beginnen an der Bundesstraße B27 an der Auerbacher Talbrücke und an der B292 zwischen Auerbach und der Einmündung in die B27 auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke. Der Beginn der Bauarbeiten musste aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Baubranche um eine Woche verschoben werden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte, wird die Baumaßnahme voraussichtlich am Freitag, 9. November, abgeschlossen sein. Die Arbeiten sind zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn dringend erforderlich.

Die B292 ist während der Arbeiten voll gesperrt. Die Zufahrt nach Auerbach bzw. Oberschefflenz erfolgt von Dallau über Sulzbach, Billigheim, Katzental, Unterschefflenz nach Auerbach bzw. in umgekehrter Richtung. Der Verkehr auf der B27 wird in Fahrtrichtung Buchen halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Strecke von Rittersbach in Fahrtrichtung Dallau ist gesperrt. Hierzu wird der Verkehr Richtung Mosbach bereits am Knoten Waldhausen ausgeleitet und über Limbach, Muckental nach Dallau bzw. Mosbach geführt. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.

Am 5. November und damit voraussichtlich eine Woche später als noch vor einer Woche geplant – beginnen in der Ortsdurchfahrt Neckarburken die Instandsetzungsarbeiten bis zur Johannes-Diakonie Mosbach. Bei einer Besprechung mit der Baufirma hätten sich Planungsänderungen ergeben, die nur mit einem späteren Beginn der Baustelle zu bewerkstelligen seien, so das Regierungspräsidium. Ebenfalls anders als ursprünglich geplant wird diese Strecke während der Bauarbeiten voraussichtlich in beide Richtungen – also sowohl von Dallau in Richtung Mosbach als auch andersherum – voll gesperrt, wie das Regierungspräsidium auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Die RNZ wird in einer der nächsten Ausgaben zu dieser Baustelle nochmals gesondert informieren. Die Gesamtkosten für beide Baustellen in Höhe von 3,8 Millionen Euro trägt der Bund.

Zu diesen Baustellen kommen drei weitere dazu, die der Landkreis finanziert. Die Hauptausweichstrecken der angekündigten Sperrungen auf der B 27 sind durch die Maßnahmen nicht betroffen, wie das Landratsamt klarstellte.

Ab Montag, 29. Oktober, wird der Fahrbahnbelag der Kreisstraße K3920 ab dem Ortsausgang Einbach beim Friedhof bis zur Einmündung der Bundesstraße B27 erneuert. Auf einer Länge von 800 Metern wird die Fahrbahn mit einer Asphaltdeckschicht im sogenannten Hocheinbauverfahren verstärkt. Der vorhandene Fahrbahnaufbau wird als Tragschicht mitbenutzt. Seitenstreifen und Bankett werden erneuert, Wege und Zufahrten angeglichen. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung durchgeführt. Die Arbeiten wurden in die Herbstferien gelegt und dauern voraussichtlich bis einschließlich 3. November. Der Verkehr wird örtlich über die Gemeindeverbindungsstraße nach Waldhausen zur B 27 und zurück umgeleitet. Schüler- und Öffentlicher Personennahverkehre finden in dieser Zeit nicht statt. Die Bushaltestellen werden nicht angefahren.

Ab Mittwoch, 31. Oktober, saniert der Kreis unter Vollsperrung dann die Kreisstraße K3949 ab Dallau Richtung Schefflenz/Sulzbach bis zur Einmündung des Betriebshofes der Firma Gätschenberger in Richtung Katzental. Auf einer Länge von zwei Kilometern wird die Fahrbahn hier mit Asphaltbinder und einer Asphaltdeckschicht in zwei Lagen im Hocheinbau erneuert. Auch hier werden Seitenstreifen und Bankette überholt, Wege und Zufahrten angeglichen. Einige Einzelschadstellen werden vorab instandgesetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 9. November. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Das Schotterwerk der SHB ist während der gesamten Bauzeit über Dallau zu erreichen. Die Firma Gätschenberger ist über Katzental anfahrbar.

Ab Montag, 5. November, führt der Kreis schließlich auf der Kreisstraße K3970, Ortsdurchfahrt Oberschefflenz Richtung Rittersbach ab dem Bahnübergang bis einschließlich Abzweig „Helles Tunnel“, die Fahrbahnbelagerneuerung auf einer Länge von 500 Metern mit einer Asphaltbetondeckschicht durch. Außerhalb der Ortsdurchfahrt ist zusätzlich der Einbau einer Asphaltbinderschicht vorgesehen. Begleitende Nebenarbeiten an Entwässerungseinrichtungen und Schächten sowie Angleichung von Ortsstraßen werden ebenfalls ausgeführt. Die Arbeiten wurden hier insbesondere notwendig, da nach der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen durch die Gemeinde Schefflenz nun abschließend die Erneuerung des Fahrbahnbelages durchgeführt werden muss. Die dafür notwendige Sperrung der Straße dauert voraussichtlich bis einschließlich 14. November. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die „Park and Ride“- Plätze auf der S-Bahn-Seite Richtung Mosbach können nicht angefahren werden.