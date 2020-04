Am „Rumpfener Buckel“ wurde bereits mit den Erschließungsarbeiten begonnen. Diese beinhalten eine Vielzahl an Maßnahmen, darunter den Bau eines Kreisverkehrs. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Dem Coronavirus geschuldet, musste der erste Spatenstich zur Erschließung des neuen Baugebietes "Rumpfener Buckel I" in Mudau unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Somit wurde der erste Bauabschnitt des 1.750.000 Euro teuren Projektes mit seiner beinhalteten Kreisverkehrsanlage nun im Stillen offiziell begonnen, wie Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Katharina Fertig vom örtlichen Bauamt mitteilten.

Nachdem sich die Fertigstellung der Erschließung des "Brückenguts" in Mudau abzeichnete, fokussierte man sich für den zukünftigen Wohnbauflächenbedarf auf den östlichen Ortsrand von Mudau – zwischen der L585 in Richtung Rumpfen und dem "Pfarrwald", dem "Rumpfener Buckel". Am 17. Mai 2017 wurde dazu vom Gemeinderat der Aufstellungsbeschluss gefasst, und bereits im Juli wurde dem Bebauungsplanentwurf im Gremium zugestimmt.

"Die Grundstückseigentümer zeigten sich dankenswerterweise sehr aufgeschlossen für diese Planungen der Gemeinde und stimmten in Folge dem Grundstücksverkauf an die Gemeinde zu", betonte Katharina Fertig. Ende 2018 konnte der Bebauungsplan "Rumpfener Buckel" als Satzung beschlossen und die konkrete Erschließungsplanung weiter vorangetrieben werden.

Insgesamt sollen bei einem Nettobauland (Wohngebiet) von rund 2,8 Hektar 38 neue Baugrundstücke entstehen. Des Weiteren wurden mit der äußeren Erschließung, vor allem durch den Bau der Kreisverkehrsanlage und das geplante Entwässerungssystem, die Voraussetzungen für eine zukünftige Erschließung des Baugebietes "Feldwegsäcker" geschaffen.

Die Erschließungsplanung wurde vom Ortschaftsrat Mudau und vom Gemeinderat am 13. März 2019 abgesegnet, so dass nach Aufnahme des Projektes in den Haushalt der Gemeinde Mudau die öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten erfolgen konnte. Aus dem Bieterwettbewerb ging die Firma Konrad Bau GmbH & Co. KG aus Lauda-Königshofen als günstigster Anbieter hervor. Die Straßenbeleuchtungsanlage liefert die Netze BW, und als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wurde das Ingenieurbüro Niemesch aus Mudau beauftragt. Mit dem ersten Bauabschnitt werden nun 18 Bauplätze erschlossen, und das Baugebiet wird über einen neu herzustellenden Kreisverkehr in der Landstraße 585 an das vorhandene öffentliche Straßennetz angebunden. Für Fußgänger wird es im nord-östlichen Bereich zur Steinbacher Straße einen Zugangsweg geben, der für eine direkte und schnelle Verbindung zur Ortsmitte sorgen wird, jedoch auch der Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen vom "Rumpfener Buckel" an den Bestand im Kreuzungsbereich der Steinbacher Straße, Pfarrer-Ackermann-Straße und Fettigstraße geschuldet ist.

Mit dem nun erfolgten Baubeginn wurde unter Vollsperrung der dortigen Kreisstraße 3916 unverzüglich mit dem anspruchsvollen Kreuzungsbereich Steinbacher Straße, Pfarrer-Ackermann-Straße, Fettigstraße zur Anbindung der neuen Leitungen an die Bestandsleitungen begonnen. Es werden neue Schachtbauwerke gesetzt und Entsorgungsleitungen für Schmutz- und Oberflächenwasser im Trennsystem verlegt. Hinzu kommen die Anbindungen der Wasser- und Stromleitungen sowie der Anschluss an die Breitbandversorgung. Für die Bürger sollen dabei möglichst wenig Beeinträchtigungen entstehen, so die Bauamtsleiterin. Sofern die Arbeiten weiter nach Plan verlaufen, soll dieser Abschnitt bald fertiggestellt sein und mit dem Bau des Kreisverkehrs in der L585 begonnen werden. Parallel dazu finden bereits die Vorbereitungen für die eigentlichen Bauplatzerschließungen sowie der Bau eines Lärmschutzwalls entlang der Landesstraße 585 statt. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2021 geplant.