Rosenberg. (F) Seit Oktober läuft in Rosenberg der Ausbau der Ortsdurchfahrt. Die Baukosten für dieses Großprojekt belaufen sich auf fast 1,7 Millionen Euro. Die bauausführende Firma Benninger hat den ersten Bauabschnitt vom Bahnübergang bis zur Einmündung Hirschlander Weg abgeschlossen. Die Abnahme dieses ersten Teilstückes erfolgte am Dienstag. Mit dabei waren Bürgermeister Gerhard Baar sowie Vertreter des planenden Büros Sack und Partner (Adelsheim).

Wie Bürgermeister Baar feststellte sei die Baufirma bei dieser außergewöhnlichen Baumaßnahme, die zeitweise die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt notwendig machte, trotz harter Arbeitsbedingungen im Winter gut vorangekommen. Jetzt sei der erste Bauabschnitt vollzogen. Man liege "voll im Zeitplan".

Baar dankte den Mitarbeitern des Planungsbüros und der Baufirma für die geleistete Arbeit und den Anwohnern an der Hauptstraße für die aufgebrachte Geduld; eine solche Baumaßnahme könne nie ohne Behinderungen realisiert werden.

Klaus Issel vom Büro Sack und Partner gab einen Überblick über die im ersten Abschnitt ausgeführten Bauarbeiten. Demnach wurden zwei neue Busbuchten barrierefrei angelegt, der Brunnenvorplatz ans Wasser- und Kanalnetz angeschlossen, der Hauptkanal mit Inlinern und die Anschlussleitungen vom Hauptkanal zu den Wohnhäusern in offener Bauweise saniert und die Gehwege neu gepflastert, im Bereich der Hauptstraße die komplette Wasserleitung erneuert und ein großes Schachtbauwerk für das Württemberger System eingebaut. Zusätzlich sei die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfolgt, und die Telekom habe neue Kabel verlegt.

Wie Issel betonte, sei man mit der Bauausführung der Firma Benninger sehr zufrieden. Der Einbau der kompletten Asphaltdecke erfolge im Auftrag des Regierungspräsidium Karlsruhe nach Abschluss der Arbeiten, wahrscheinlich erst im kommenden Jahr. Zu dem dieser Tage unter Vollsperrung der Ortsdurchfahrt begonnenen zweiten Bauabschnitts teilte Issel mit, dass die Kanalarbeiten schon fast abgeschlossen seien.

Zudem seien mittlerweile fünf Haltungen in den Hauptkanal eingebaut und die Kanalanschlussleitungen in offener Bauweise erneuert worden. Mit dem Einbau der neuen Wasserleitung bis zur Metzgerei Weber sei ebenfalls begonnen worden. Damit verbunden gewesen sei der Aufbau einer Notversorgung für die betroffenen Wohnhäuser. Diese Arbeiten sollen in rund drei Wochen abgeschlossen sein. Danach beginne die Gehwegsanierung an beiden Straßenseiten.