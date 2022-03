Rosenberg. (F) Nachdem bereits im ersten Bauabschnitt des Rosenberger Neubaugebiets "Bei den drei Morgen" am Ortsausgang Richtung Bofsheim kräftig gebaut wird und alle zur Verfügung stehenden Bauplätze vergeben sind, hat die Gemeinde nun mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts begonnen.

Der obligatorische Spatenstich fand – einige Monate später als ursprünglich geplant – an einem besonderen Datum, nämlich am 22.02.2022, auf dem Baustellengelände statt. Zahlreiche Mitglieder des Gemeinderats, Vertreter der bauausführenden Firma Bockmeier aus Bad Mergentheim sowie des in Adelsheim ansässigen Ingenieurbüros Sack und Partner griffen auch im Regen feierlich zum Spaten.

Bürgermeister Ralph Matousek freute sich darüber, dass man nach einer relativ kurzen Zeit schon den zweiten Bauabschnitt erschließen könne. Der Beginn der Baumaßnahme sei eigentlich schon für letztes Jahr geplant gewesen, habe sich aber um einige Monate verzögert. Doch schon heute könne man den Baufortschritt der vor zwei Wochen begonnenen Erdarbeiten erkennen.

Im Neubaugebiet, dem derzeit größten Bauprojekt der Gemeinde, entstünden weitere zwölf Bauplätze, teilte der Bürgermeister mit. Die gute und beständige Nachfrage nach Bauland zeige auch, dass die Gemeinde Rosenberg als Wohngemeinde Attraktivität besitze, so Ralph Matousek weiter.

Erfreulich sei, dass von den geplanten zwölf Bauplätzen bereits von vier Bauherren eine feste Zusage vorliege. Zudem bestehe eine Reservierungsliste mit 14 Interessenten. Man könne davon ausgehen, dass alle zu erschließenden und angebotenen Bauplätze auch in naher Zukunft bebaut werden, freute sich der Bürgermeister. Der Preis pro Quadratmeter Baugrund betrage aktuell 115 Euro und sei trotz der derzeitigen Kostensteigerungen noch sehr günstig, teilte der Rathauschef mit.

Die Planung des gesamten Baugebiets, das ursprünglich 44 Bauplätze umfassen sollte, erfolgte durch das Ingenieurbüro Sack und Partner. Die Firma Bockmeier, die die Erschließungsarbeiten ausführt, wurde von Bürgermeister Matousek als gute und leistungsfähige Baufirma in der Region bezeichnet, mit der man wieder zusammenarbeiten dürfe.

Mit den jetzigen Erschließungsarbeiten werde auch die ursprünglich geplante Zufahrt zum Baugebiet, wie im Bebauungsplan ausgewiesen, neu hergestellt. Die jetzige Zufahrt zum Baugebiet werde zu einem Fußweg zurückgebaut. Interessant, so Bürgermeister Matousek, sei auch, dass die jetzigen Bauplätze, wie im ersten Bauabschnitt, auch gleich mit Glasfaserkabel von der Telekom versorgt würden, was für die Bauherren einen großen Vorteil darstelle.

Die gesamten Kosten für die Erschließungsarbeiten bezifferte der Bürgermeister auf rund 750.000 Euro.

Andreas Bockmeier freute sich, dass man wieder für die Gemeinde tätig sein dürfe, und erhoffte sich eine unfallfreie Baustelle. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen werden, ergänzte Bauleiter Stefan Porasil. Marco Rieß vom planenden Büro ging davon aus, dass es auch bei dieser Erschließung keine Probleme geben wird. Er betonte, dass man gerne für die Gemeinde tätig sei. Zudem lobte er die beiderseitige gute Zusammenarbeit.