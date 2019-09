Rosenberg. (F) Mit großem Einsatz verfolgt Bürgermeister Ralph Matousek das ehrgeizige Ziel, den vor fast fünf Jahren geschlossenen Lebensmittelmarkt in Rosenberg wiederzueröffnen. Jetzt ist er diesem Ziel ein großes Stück näher gekommen, denn das Projekt, das von der neu gegründeten Genossenschaft "Mein Dorfladen" getragen wird, wurde in die Leader-Förderung aufgenommen.

Das Konzept des für die Dorfgemeinschaft wichtigen Projektes stellten in der vergangenen Woche in Buchen Bürgermeister Matousek, Annika Thier und Maria Weber vor. Begleitet wurden sie von Josef Metzger, der viele Jahre Pächter des Ladens war, sowie Ortsvorsteher Sven Baumann. Die Präsentation fand beim Leader-Vergabegremium großen Anklang und dessen Zustimmung.

So kann jetzt mit einer Förderung von 40 Prozent der Kosten, was einer Summe von bis zu 200.000 Euro entspricht, gerechnet werden. Die bisherige Arbeit habe sich für das Vorhaben gelohnt, jetzt folgten weitere Schritte, sagte der engagierte Bürgermeister gegenüber der RNZ.

Fast fünf Jahre stand der Lebensmittelmarkt, der Ende 2014 geschlossen wurde, leer. Die Gemeinde hat das Gebäude zwischenzeitlich vom Eigentümer erworben. Jedoch waren die Bemühungen, einen privaten Betreiber zu finden, nicht erfolgreich. Im April fand dann eine erste öffentliche Informationsversammlung im Bürgersaal des Rathauses statt, zu der viele Interessierte gekommen waren. Dabei stellte Bürgermeister Matousek seine Ideen und Planungen zur Wiedereröffnung des Ladens vor. Klar war, dass ein solches Gemeinschaftsprojekt nur gemeinsam von der Bevölkerung als Genossenschaft getragen werden kann.

Zwischenzeitlich wurde dann im Hintergrund viel gearbeitet und erste Meilensteine gesetzt: So ging man etwa an die Umplanung des 311 Quadratmeter großen Gebäudes. Dabei folgte die Planerin, Architektin Susanne Kistner, dem Wunsch der Bürger, in den Markt ein kleines Café mit Terrasse - auch als sozialen Treffpunkt - zu integrieren. Angebote von den notwendigen 19 Gewerken sind inzwischen eingegangen, so dass ein erster Kostenrahmen für den umfangreichen Umbau gesteckt werden konnte.

Gleich nach der Informationsveranstaltung im April haben drei Arbeitsgemeinschaften ihre Arbeit aufgenommen. Die erste beschäftigte sich mit der Gründung der Genossenschaft. Die beiden anderen Gruppen kümmern sich um die Umsetzung der Baumaßnahmen und um die Suche nach Lieferanten sowie Bäcker und Metzger, mit denen schon Gespräche geführt wurden. Aber auch regionale Produzenten wie die Kirchenkäserei Sindolsheim sowie die Brennerei Alt-Enderle werden ihre Produkte im Dorfladen verkaufen.

Nach ersten Kalkulationen soll dieser einen Überschuss von 8000 Euro erzielen. Schwarze Zahlen seien angestrebt, sagte der Bürgermeister. Man wolle aber in erster Linie keine großen Überschüsse erzielen, sondern einen bedeutenden Mehrwert für das Dorf erreichen. Auch die Öffnungszeiten sind bereits bekannt und sonntagvormittags bietet man als besonderen Service einen Brötchenverkauf an.

Für den Betrieb sind vier versicherungspflichtige Beschäftigte vorgesehen. Bürgermeister Matousek kalkuliert die Kosten hierfür auf rund 100.000 Euro. Schließlich weiß er, wovon er spricht, denn er bringt viel Erfahrung aus seiner Zeit als Geschäftsführer des Dorfladens in Jagsthausen mit, den er zu großen Erfolgen führte. Dieses Ziel hat er nun auch für Rosenberg.

Besonders freut es den Bürgermeister, dass sich so viele Bürger entschieden haben, der Genossenschaft beizutreten, und dass sie somit ein erstes finanzielles Polster geschaffen haben. Jetzt können Anteile gezeichnet werden. Ein Anteil an der Genossenschaft kostet 200 Euro für jedes Mitglied, maximal können 50 Anteile gezeichnet werden.

Die Arbeiten gehen jetzt nach der erfolgreichen Förderzusage von Leader unvermindert weiter. Nun werde, so Bürgermeister Matousek, der konkrete Förderantrag bei der L-Bank gestellt. Alsbald soll auch von freiwilligen Helfern damit begonnen werden, die immer noch im Verkaufsraum befindlichen Ladenregale abzubauen, außerdem soll die bisherige Außenwerbung entfernt werden.

Bürgermeister Matousek plant demnächst eine weitere Infoveranstaltung, um die Bevölkerung über den bisherigen und weiteren Stand zu informieren, damit der geplante Wunschtermin für die Eröffnung des Dorfladens im Sommer 2020 eingehalten werden kann.