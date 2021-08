Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Es gibt etwas zu feiern: Die Neckar-Odenwald-Tage finden zum 40. Mal statt und sind in diesem Jahr in der Gemeinde Rosenberg im Bauland zu Gast. Die Planungen und Vorbereitungen laufen bereits seit dem Frühjahr. Am 30. September starten die bei Jung und Alt beliebten Neckar-Odenwald-Tage, die in diesem Jahr bis zum 15. Oktober dauern. Bis auf den Gesundheitstag, der im Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden veranstaltet wird, finden alle übrigen Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Sindolsheim statt. "Wir wollen wieder durchstarten und dieses Jubiläum gebührend feiern. An Spannung, Unterhaltung und Wissenswertem wird es dabei nicht mangeln. Vor allem aber haben wir für jedes Alter etwas vorbereitet", so Landrat Dr. Achim Brötel, der die Bevölkerung zu allen sechs Veranstaltungen einlädt.

> Donnerstag, 30. September, 8.30 Uhr: Den Auftakt der Neckar-Odenwald-Tage macht der Kreisseniorenrat Neckar-Odenwald-Kreis in einem für den Kreisseniorentag etwas ungewöhnlichen, aber nicht minder interessanten Format. Wo sich normalerweise mindestens 300 Senioren treffen, wird es dieses Mal aus besonderem Anlass eine völlig andere Veranstaltung geben. In die Präsenzveranstaltung für 40 geladene Gäste wird stattdessen nämlich der hybride Landesseniorentag aus Göppingen live übertragen. Das Motto lautet: "Ältere Menschen – eine Herausforderung für die Politik?" Den Hauptvortrag hält der Zukunftswissenschaftler Prof. Dr. Horst Opaschowski aus Hamburg mit dem Thema: "Vision 2030 – Was uns zusammenhält – Die neue Solidarität der Generationen". Zudem wird der Landesseniorentag für Interessierte auch online zu empfangen sein. Weitere Informationen hierzu bei der Geschäftsstelle unter Tel. 06261/84-2530 oder per E-Mail an kreisseniorenrat@neckar-odenwald-kreis.de.

> Freitag, 1. Oktober, 18 Uhr: Die Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung lädt zum Frauen- und Mädchentag ein. Alle Gäste dürfen sich auf einen "musikalischen Abend zum Aufladen" mit dem Programmpunkt "Heldinnenpause" freuen. Anna Müller und Fabian Brandt haben ein kleines Musical kreiert, das mit Songs aus dem Musical- und Jazzbereich humorvoll zum Nachdenken anregt und die eine oder andere Parallele im eigenen Leben augenzwinkernd wiedererkennen lässt. Musikalisch unterstützt wird das Duo von einer Begleitband. Vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause stehen die Kooperationspartner für Informationsgespräche zur Verfügung. Für den Augen- und Gaumenschmaus, bei dem wieder ganz bewusst regionale sowie Fairtrade-Produkte verarbeitet und angeboten werden, sorgen in gewohnter Weise die Damen von "Mona Lisa" und der Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis.

> Samstag, 9. Oktober, 14 Uhr: Bunt, laut und lustig wird es beim Kinder- und Familientag, zu dem auch die Eltern und Großeltern willkommen sind. Unter dem Motto "Spaß auf dem Bauernhof" mit tollen Mitmach-Aktionen der Verbände des Kreisjugendrings wird keine Langeweile aufkommen. Zum Auftakt präsentiert die Theatergruppe der Dorfmediathek Hirschlanden ihr neues und spaßiges Stück "Kasimir lässt Frippe machen". Eine Leseecke, Kinderschminken, "Bubble Balls", eine Riesenbaustelle und ein paar leckere Sachen aus der Kinder- und Familientagsgaststätte der Freiwilligen Feuerwehr runden das kurzweilige Programm ab. Organisiert wird dieser Nachmittag vom Jugendreferat des Landratsamts und dem Kreisjugendring des Neckar-Odenwald-Kreises.

> Sonntag, 10. Oktober, 10 Uhr: Die traditionelle Kreiserntedankfeier beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend findet ein Begegnungstreffen statt, bei dem Landwirte und Verbraucher ins Gespräch kommen können. Die Übergabe der Erntegaben an eine soziale Einrichtung in Rosenberg rundet die Feier ab, deren Durchführung wieder in den bewährten Händen des Kreisbauernverbands liegt.

> Donnerstag, 14. Oktober, 9 Uhr: Der Gesundheitstag richtet sich in diesem Jahr an die Grundschüler in und um Rosenberg. In einem lebhaften Theatervortrag unter dem Motto "Gesundes Essen, das ist bunt – lernt zusammen mit dem inneren Schweinehund!" wird den Kindern die Bedeutung einer gesunden Ernährung und ausreichender Bewegung vermittelt. Dabei können die Schüler ihr Wissen rund um die Lebensmittelpyramide unter Beweis stellen. An dem Vormittag geht es aber nicht nur ums Zuhören. Vielmehr können die Kinder selbst mitmachen und mit der Figur des inneren Schweinehunds gemeinsam agieren. Organisiert wird dieser Tag von der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landkreises.

> Freitag, 15. Oktober, 14 Uhr: Den Abschluss bildet der Historikertag, der vom Kreisarchiv arrangiert wird. Das heimatgeschichtliche Angebot ist bereits seit Beginn der Neckar-Odenwald-Tage ein fester Bestandteil im Terminkalender von Historikern, Heimatforschern und Geschichtsinteressierten. Die Territorial- und Herrschaftsgeschichte der Fürsten von Löwenstein-Wertheim im Bauländer Raum wird im ersten Vortrag im Fokus stehen. Das zweite Referat wird sich der Ritterschaft und Reformation in Kraichgau und Odenwald vergleichend widmen. Sindolsheim war sowohl niederadlig und reichsritterschaftlich geprägt als auch stark von der Reformation beeinflusst. Im Anschluss sind verschiedene Führungen im Ort geplant.

Alle Veranstaltungen der Neckar-Odenwald-Tage sind kostenlos. Für die Erfüllung sämtlicher hygienischen Standards wird Sorge getragen. Die aktuellen Regeln der Corona-Verordnung müssen beachtet werden. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Ausführliche Informationen werden auch Homepage des Neckar-Odenwald-Kreises unter www.neckar-odenwald-kreis.de veröffentlicht.