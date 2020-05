An drei bis vier Tagen in der Woche wird in der Kirchen-Käserei in Sindolsheim Käse produziert. Unser Bild zeigt die beiden Mitarbeiter Katharina Eckert und Lars Günther.

Sindolsheim. (f) Trotz der gewaltigen Herausforderungen durch die Coronakrise entwickelt sich die Kirchenkäserei im Rosenberger Ortsteil Sindolsheim derzeit weiter sehr gut, wie Vorstand Dekan Rüdiger Krauth im Gespräch mit der RNZ unterstreicht. Zwei neue Mitarbeiter seien hinzugekommen, und neben den schon traditionellen Weichkäsesorten konnte nun auch Schnittkäse ins Angebot aufgenommen werden.

"Der Betrieb läuft gut", sagt das hauptamtliche Vorstandsmitglied Ursula Krauth, denn auch in der derzeitigen Krisensituation werde an drei bis vier Tagen in der Woche Käse produziert. Zudem sei das Team dabei, die Betriebsabläufe zu verbessern. Die Landwirte, die im Lohn ihre Milch zu Käse verarbeiten lassen und selbst dieses schmackhafte Produkt auf ihrer Vermarktungsschiene verkaufen, zeigen weiterhin großes Interesse an der Kirchenkäserei. Allerdings, so schränkt Krauth ein, sei ein Teilbereich der Vermarktung im Augenblick völlig weggefallen, weil keine Besuchergruppen mehr kommen dürfen.

Insgesamt registriert Käserei-Leiterin Ursula Krauth einen ordentlichen Finanzverlust. Wie groß der sei, könne man allerdings noch nicht exakt beziffern. Die Einbußen seien zwar schmerzhaft, aber nicht betriebsgefährdend. Der Vorstand der Käserei habe zudem schnell reagiert und recht früh die vom Land angebotene Corona-Soforthilfe von 9000 Euro für den Betrieb beantragt, die auch innerhalb weniger Tage ausgezahlt worden sei. Dies gleiche vorerst den entstandenen Verlust aus. Wie die weitere Entwicklung langfristig weitergehen werde, sei momentan noch nicht absehbar, sagt Dekan Krauth.

Das Jahr 2019 sei jedenfalls sehr gut gelaufen. Die Geschäftsziele seien erreicht worden und der Kundenstamm stetig gewachsen, was ebenfalls sehr erfreulich sei, wie Dekan Krauth betonte.

Die eigentlich für nächsten Freitag geplante Generalversammlung der Käsereigenossenschaft musste wegen Corona auf den 10. Juli verlegt werden und wird nunmehr in einem Saal stattfinden, in dem die Hygienevorschriften problemlos eingehalten werden können.

Da im letzten Halbjahr zwei Ehrenamtliche aufgehört haben, sucht das Käserei-Team Verstärkung. Gefragt sind Menschen, die ehrenamtlich bei unterschiedlichen Arbeiten mithelfen können, sei es beim Milchholen bei den Landwirten, beim Ausfahren des Käses, beim Verpacken oder Kommissionieren der Ware.

Der Käseverkauf ist zurzeit jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet, das Käserei-Café jedoch noch geschlossen. Das Vorstandsteam hofft, dass die verordneten Beschränkungen alsbald gelockert werden, damit hier wieder ein Besuch in geselliger Runde möglich ist. Das Käserei-Team war auch während der Krise nicht untätig und hat an der Außenwand drei neue Hinweisschilder angebracht. Sobald die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, will man vor dem Gebäude eine Außenterrasse errichten.