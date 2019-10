Hirschlanden. (F) Dürfen Frauen in die Feuerwehr? Wie sich bei den zwei ausverkauften Vorstellungen der Theaterfreunde des Kulturvereins "Schluckspechte" mit dem Titel "Heiß geht’s her bei der Feuerwehr" im Gemeinschaftshaus herausstellte, dürfen sie. Autor und Regisseur Jörg Appel aus Schwabhausen hat wieder ein Theaterstück geschrieben, das sich diesmal mit diesem aktuellen Problem, das auch in der örtlichen Feuerwehr besteht, befasste.

Anfangs begrüßte der Vorsitzende der "Schluckspechte", Reinhold Egner, die vielen Besucher, darunter Dekan Rüdiger Krauth sowie Abordnungen von umliegenden Theatervereinen.

Dann hieß es: "Vorhang auf!" Zur Überraschung der Besucher kam plötzlich Hektik im Saal auf. "In Hirschlanden brennt es!", riefen die auf der Bühne umherwirbelnden Frauen Heike (Jenny Löper), Leonie (Lea Scherer), Sophie (Sinja Ullrich), Berta (Sabine Scherer) sowie Susanne (Nicole Ullrich), die mit Löscheimern hantierten.

Die "schnelle Truppe" der örtlichen Feuerwehr, bestehend aus Feuerwehrkommandant Günter (Thomas Schmitt), Herbert von der Alterswehr (Edelbert Vogt), Feuerwehrmann Werner (Julian Reichert) und die komplette Jugendfeuerwehr mit Marius (Maxim Löper), war wieder einmal verspätet zum Brandeinsatz gekommen und hatte nicht einmal eine funktionsfähige Spritze dabei, geschweige denn genügend Schläuche. Sie dachten nämlich wieder einmal, es wäre eine Übung - doch dem war nicht so.

Die engagierten Frauen dagegen hatten den Scheunenbrand schnell gelöscht. Natürlich überzogen die Damen die "schnelle Truppe" mit Häme und Spott. Mit Nachdruck forderten sie endlich die Aufnahme in die Feuerwehr, um diese armselige vierköpfige Truppe zu verstärken.

Doch die Männer waren dagegen. Aus praktischen Gründen, so Kommandant Günther, wollten sie keine Mädchen und Frauen aufnehmen. Denn nach den Übungen und Einsätzen sei ihnen das "Löschen" im Gemeinschaftshaus mit einem Bier und einem Steak dazu wichtiger.

Dann stellte sich für Kamerad Herbert aus der Alterswehr zudem die Frage, was mit dem "diversen Geschlecht" geschehe, wenn dessen Vertreter auch in die Wehr eintreten möchten. Zudem sei für Frauen im Gerätehaus kein eigenes WC und keine Dusche vorhanden. Deshalb lautete das Fazit von Kamerad Herbert: "Die Frauen gehören nicht in die Wehr, sondern an den Herd."

Diesen Vorwurf ließen die immer aggressiver werdenden Frauen - insbesondere die resolute Berta, die Frau von Herbert, sowie Heike - nicht auf sich sitzen und forderten die Wehr zu einem Wettbewerb heraus. Ihre Forderung: Wenn sie gewinnen, werden sie in die Wehr aufgenommen.

Die Wehrmänner trafen sich erst einmal bei einem zünftigen Grillfest zu einer Strategiebesprechung. Dabei kam ihnen die Idee, Bernhard (Hans-Hermann-Steinhäuser), der sehr unter der Fuchtel seiner Frau Susanne steht, als neues Mitglied in die Wehr aufzunehmen, um mit wenigstens fünf Personen am Wettbewerb teilzunehmen. Die Frauen waren indes zu der Zeit bereits ins Training eingestiegen.

Zu Beginn des zweiten Aktes begannen endlich auch die Männer, für das Turnier zu üben und sich fit zu machen. Im sportlichen Outfit schleppten sie sich durch den Saal und banden Besucher mit ins Training ein, wofür die Beteiligten kräftigen Szenenapplaus erhielten. Bei einem weiteren gemütlichen Zusammensein gaben sich die Männer anschließend siegessicher.

Dann kam der Tag des Wettkampfes: Verbissen und mit allen unerlaubten Mitteln wurde gekämpft, doch am Ende gab es keinen Sieger. Eine weitere Wette sollte nun über den Sieg entscheiden: Die nun fünfköpfige Männerwehr sollte mit mindestens acht Wehrmännern an einem Feuerwehrumzug in "Borke" teilnehmen. Doch woher noch drei Wehrmänner nehmen? Denn wenn ihnen dies nicht gelingt, dürfen die Frauen in die Wehr.

Da kam Kommandant Günter die zündende Idee: Im Publikum befanden sich - natürlich rein zufällig - drei Wehrmänner aus Hirschlanden bei Ditzingen, die zur Aufführung gekommen waren. Diese erklärten sich sofort bereit, die Kameraden aus Hirschlanden zu unterstützen. Die Truppe freute sich über den gelungenen Coup, während die Frauen Rache schworen.

Das Stück war hier allerdings noch nicht zu Ende. Die Frauen ließen ihren Charme spielen und umgarnten die Männer mit dem Vorschlag, dass sie zukünftig bei den Umzügen und Einsätzen teilnehmen könnten. So kam es zur Abstimmung im Saal und das begeisterte Publikum stimmte natürlich für diesen Vorschlag. Kommandant Günter musste so letztendlich seine Zustimmung geben. Ende gut, alles Gut.

Es war eine grandiose Vorstellung zu einem brisanten Thema der Feuerwehr. Und wie sollte es auch sein: Nachdem die Frauen ihr Ziel endlich erreicht hatten und in die Wehr aufgenommen worden waren, gab es am Ende ein gemeinsames "Löschbier" und selbstverständlich ein Steak dazu - wie eben nach jedem Einsatz üblich. Lang anhaltender Beifall des begeisterten Publikums war der verdiente Lohn für die perfekt spielenden Akteure.

Vorsitzender Reinhold Egner stellte abschließend die Laienspielgruppe mit jungen, aber auch erfahrenen Akteuren vor und bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen der beiden Theateraufführungen beitrugen, sei es bei der Maske, dem Bühnenaufbau oder der Technik.

Info: Das Stück wird am morgigen Samstag bei der BBO in der Baulandhalle in Osterburken nochmals zu sehen sein. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse.