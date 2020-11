Luca Weniger und Chef Siegfried Brenneis von Elektro Hallbaur in Hardheim freuen sich über die Auszeichnung als Erster Kammersieger der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in der Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Foto: zg

Hardheim. (dore) "Luca ist sehr begabt, er war von Anfang an ein Glücksfall für uns. Er hat eine schnelle Auffassungsgabe, ist sehr gewissenhaft, kommt mit seiner freundlichen Art sehr gut bei den Kunden an und passt gut zu unserem Team." Siegfried Brenneis, seit 2006 Geschäftsführer von Elektro Hallbaur in Hardheim, kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er über "seinen" Ersten Kammersieger Luca Weniger spricht. Luca sei ein außergewöhnlicher Auszubildender gewesen, er habe schnell neue Dinge verstanden und auch umsetzen können, wie Brenneis im Gespräch mit der RNZ betont: "Wenn man ihm etwas einmal erklärt hat, so hat er es auch direkt verstanden, wie etwas zu machen ist."

Hintergrund "DIE BESTEN IM HANDWERK" Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat im Oktober ihre besten Nachwuchskräfte ausgezeichnet. Zum Gebiet der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gehören der Rhein-Neckar-Kreis, der Neckar-Odenwald-Kreis, Teile Südhessens und Teile des westlichen Teils von Rheinland-Pfalz. Die Rhein-Neckar-Zeitung stellt in einer Artikelserie die Ersten [+] Lesen Sie mehr "DIE BESTEN IM HANDWERK" Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat im Oktober ihre besten Nachwuchskräfte ausgezeichnet. Zum Gebiet der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gehören der Rhein-Neckar-Kreis, der Neckar-Odenwald-Kreis, Teile Südhessens und Teile des westlichen Teils von Rheinland-Pfalz. Die Rhein-Neckar-Zeitung stellt in einer Artikelserie die Ersten Kammersieger 2020 aus ihrem Verbreitungsgebiet vor.

[-] Weniger anzeigen

Und so ist es nicht verwunderlich, dass der 19-Jährige aus Gerichtstetten im Juli diesen Jahres vorzeitig seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik abgeschlossen hat – als bester der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in seinem Ausbildungsberuf, mit der sehr guten Abschlussnote 1,4. Neben einem Fachgespräch gehörte zum praktischen Teil der Prüfungen in Mosbach die Bearbeitung eines Kundenauftrags, bei dem er verschiedene Schaltungen planen, auf einem Montagebrett montieren und zum Schluss auch auf Funktion prüfen musste. Am vergangenen Donnerstag erhielt Luca Weniger nun die Urkunde von der Handwerkskammer und einen Preis der Kreis-Handwerkerschaft für seine außergewöhnliche Leistung.

Umso erstaunlicher ist es, dass Luca Weniger beinahe einen anderen Berufsweg eingeschlagen hätte. Denn nach dem erfolgreichen Abschluss der mittleren Reife am Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim im Jahr 2017 war er bereits für eine weiterführende Schule angemeldet. "Anfang August habe ich es mir dann aber anders überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich gar nicht mehr in die Schule gehen, sondern etwas Praktisches machen möchte", erzählt Luca Weniger im RNZ-Gespräch.

Zum Berufsfeld des Elektronikers sei er dann auch durch seinen Vater gekommen, der diesen Beruf ebenfalls ausübt. Und so begann Luca Weniger im September 2017 seine Ausbildung bei Elektro Hallbaur. An seinem Beruf gefällt ihm, "dass es sehr abwechslungsreich ist, man ist sehr viel unterwegs, jeden Tag woanders und macht selten die gleichen Tätigkeiten zwei Tage nacheinander". Außerdem sei es ein gutes Gefühl, wenn man eigene Pläne aufstelle, nach denen man dann die Steuerungen konstruiere und baue und ein Projekt komplett realisiert.

Das Aufgabenfeld bei Elektro Hallbaur ist in der Tat sehr breit. Es umfasst die Installation und Reparatur von Hausgeräten (wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke oder Herde), Netzwerktechnik und Beleuchtungssteuerungen sowie die Elektroinstallationen für Firmen bzw. Einfamilienhäuser. Auch viele spezielle Dinge, wie die Installation von Energieversorgungssystemen (z.B. Photovoltaikanlagen) oder die Steuerung für diverse Schirmsysteme, gehören zu den Aufgaben bei Hallbaur.

Kunden seien vor allem Industriebetriebe, aber auch private Haushalte, sagt Brenneis. So hat Luca Weniger beispielsweise die Beleuchtung der Walldürner Basilika, die Lichtschaltung in der Hardheimer Volksbank oder die elektrischen Steuerungen von Toren, Schirmen oder Motoren mitgeplant und -installiert.

Zu den Vorzügen bei seinem Arbeitgeber zählt Luca Weniger auch, "dass man von Anfang an sehr viel selbst machen darf. Ich war gleich in die Arbeit eingespannt und habe schnell schon etwas Verantwortung bekommen." Das sei für ihn zwar überraschend, aber auch sehr schön gewesen. Zudem betont er die gute Atmosphäre, das Verhältnis unter den fünf Mitarbeitern sei sehr gut und alle seien per "Du". Er habe sich von Anfang an wohl gefühlt.

Mit dem Abschluss zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ist Luca Weniger noch nicht am Ende seines beruflichen Werdegangs: Für die Meisterschule ist er schon angemeldet, ab Februar wird er dann in einem Jahr den Meister absolvieren. Wie es danach weitergeht? "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", erklärt Weniger. Seinen Chef Siegfried Brenneis würde es jedenfalls freuen, wenn er Elektro Hallbaur noch lange erhalten bleibt.