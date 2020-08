Von Janek Mayer

Walldürn. Sie stehen fast jeden Tag in der Zeitung: die Bürgermeister unserer Städte und Gemeinden. Aber wie ticken sie wirklich? Was denkt und fühlt der Mensch hinter der Amtsperson? Welche Pläne und Ziele haben sie persönlich und für ihre Kommune? Diese Fragen beantworten wir in der RNZ-Reihe "Rathausrunde". Diesmal steht uns der Walldürner Bürgermeister Markus Günther Rede und Antwort.

Wie hat der Mensch Markus Günther die letzten Monate des coronabedingten Ausnahmezustands erlebt?

Zum einen hatte ich wesentlich mehr zeitliche Freiheit und mehr Zeit für die Familie, zum anderen war es eine persönliche Belastung, in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein, keinen Mannschaftssport mehr betreiben zu können oder nicht miteinander feiern zu können.

... und der Bürgermeister Markus Günther?

Für die Verwaltung und für mich in der Verwaltungsspitze war es eine große Belastung, den Spagat zu finden zwischen der notwendigen Durchsetzung der die Freiheit beschränkenden Verordnungen und dem wichtigen Aufrechterhalten der finanziellen Bewegungsfreiheit der Geschäfte. Durch ständige Mitteilungen per Facebook und auf unserer Homepage konnten die Bürger sich aktuell informieren. Ich selbst habe die Bürgerschaft durch mehrere Videobotschaften während der schlimmsten Zeit der Pandemie zur Besonnenheit und Achtsamkeit aufgerufen. Durch kreative Aktionen haben wir dauerhaft versucht, unserem Einzelhandel und der Gastronomie eine Stütze zu geben. Ein großes Dankeschön an unsere Bürger, die diesen Solidaritätsgedanken mitgelebt haben!

Barocke Pracht, Fachwerk und mehr als 1200 Jahre Geschichte: Im Wallfahrts- und Erholungsort bestimmen die alles überragende Basilika und zahlreiche Fachwerkhäuser das idyllische Stadtbild. Mit Investitionen wie zum Beispiel in eine neue Turnhalle (siehe unten) will sich Walldürn zukunftsfähig aufstellen und Besuchern eine lebendige City bieten.

Die Corona-Krise bringt für den Walldürner Haushalt nach Schätzungen der Kämmerei eine Mehrbelastung von rund 1,7 Millionen Euro mit sich. Wie reagiert die Verwaltung auf diesen Einbruch?

Wir haben natürlich Aufgabenkritik machen und uns bei normalen Dienstleistungen auf das Wesentliche beschränken müssen. Wir als öffentlicher Auftraggeber nehmen derzeit verstärkt die Aufgabe des Konjunkturmotors wahr. So auch in Walldürn, wo wir unsere Aufträge und Planungen noch mehr forciert haben, damit die regionalen Unternehmen eine verlässliche Perspektive für die Zukunft zurückerhalten. Ich denke da vor allem an die Sanierungsplanungen für die Grundschulen Walldürn und Rippberg, die Planungen für das Heimatmuseum und die neue Tourist- und Freizeitinformation sowie das Alte Rathaus und unsere Nibelungenhalle.

Walldürns Haushalt steht und fällt mit der Gewerbesteuer. Wie hart hat die Pandemie P&G und die vielen mittelständischen Betriebe getroffen?

Unsere gesamten Unternehmen und deren Mitarbeiterschaft sind durch die Pandemie sehr hart getroffen. Dies sehen wir an den Anpassungen der Gewerbesteuervorauszahlungen und aus einer Vielzahl von persönlichen Gesprächen mit Unternehmen. In Anbetracht der schnellen und sehr effektiven Hilfsprogramme der Bundes- und Landesregierungen sowie des in der ganzen Welt als Vorbild angesehenen Kurzarbeitergelds für die Unternehmen bin ich davon überzeugt, dass unsere Wirtschaft international durchaus ohne existenzgefährdende Auswirkungen aus der Krise hervorgeht. Wir haben die Krise bisher gut gemeistert, was sicherlich auch mit dem guten medizinischen Konzept der Krankenhäuser im ländlichen Raum zusammenhängt.

Hintergrund Die indiskreten 13 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Es war ein fließender Übergang, da ich vorher durch den Tod meines Amtsvorgängers Karl-Heinz Joseph als ehrenamtlicher Erster [+] Lesen Sie mehr Die indiskreten 13 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Es war ein fließender Übergang, da ich vorher durch den Tod meines Amtsvorgängers Karl-Heinz Joseph als ehrenamtlicher Erster Bürgermeisterstellvertreter schon vier Monate die Amtsgeschäfte führen musste. 2 Welchen Beruf außer Bürgermeister könnten Sie sich vorstellen? Ich war gerne selbstständiger Rechtsanwalt, der von komplizierten Bausachen, Vergabeangelegenheiten bis zu Mietsachen oder Strafsachen alles abdecken musste. 3 Beschreiben Sie Ihre Stadt mit drei Schlagworten ... Gastfreundlich – idyllisch – wundervoll: Ausgehend von einer vielseitigen Gastronomie, unserer Naturnähe durch ein Drittel Waldfläche bis zu unserem werteorientierten traditionellen Wallfahrtsgeschehen. 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften … Kreativ – begeisterungsfähig – entscheidungsfreudig. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? "Aus der Traube in die Tonne" – ein gern von mir im Kreise des Männergesangvereins "Frohsinn" 1860 Walldürn gesungenes melodiöses Weinlied; "Concierto de Aranjuez" – von Miles Davis gespielt; und "Wonderful Tonight" – von Eric Clapton, das ich selbst schon, von einer Band begleitet, zu einem Benefizkonzert gesungen habe. 6 Worüber können Sie lachen? Über Bücher und Geschichten von Wladimir Kaminer oder Filme wie "1941 – Wo bitte geht’s nach Hollywood" oder über guten trockenen spontanen Humor. 7 Und was finden sie zum Weinen? Die geschichtsverlorene Zunahme des Rechtsextremismus und die inzwischen daraus erwachsende Gewaltbereitschaft der Jugendlichen in diesem Umfeld. 8 Wovor haben Sie Angst? Vertrauensverlust gegenüber dem Staat, dem Rechtssystem in Deutschland und der Demokratie, wie er sich in "Vor-Coronazeiten" immer mehr manifestiert hatte. 9 Ihre größte Leidenschaft? Ich lese gerne, zeitweise drei bis vier Bücher gleichzeitig. Außerdem reise ich gerne und feiere mit großer Leidenschaft mit Freunden, soweit dies die Zeit zulässt. 10 Und Ihre größte Schwäche? Ungeduld ist meine Schwäche. Außerdem bin ich ein Genießer, vor allem Wein und andere Kulinarik, was mitunter eine teure Schwäche ist. Eine Schwäche ist sicher auch, dass ich mir mitunter zu wenig Zeit für die ganze Familie nehme. 11 Mit wem würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Mit dem ehemaligen Reichskanzler Heinrich Brüning aus der Weimarer Republik, dessen Biografie ich mit Interesse gelesen habe und an den ich davon ausgehend noch viele Fragen gestellt hätte. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Glück bedeutet für mich, eine Familie und Freunde zu haben, die einen auffangen, und einen Beruf, der mich erfüllt. 13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie? Es gibt immer einen Weg.

Weg von den Finanzen zu den gesellschaftlichen Folgen: keine Wallfahrt, kein Blumen- und Lichterfest und kein Weihnachtsmarkt – wie stark verändert Corona das Leben in Walldürn?

Der Wegfall der großen Traditionsveranstaltungen in Walldürn stellt massive Eingriffe in das gewohnte gesellschaftliche Leben dar. Nicht zuletzt aber auch fehlende Möglichkeiten des Zusammenkommens, Übens und Aufführens für unsere Vereine verursachen inzwischen große Belastungen für unsere aktive Vereinswelt. Es ist noch nicht absehbar, wann man wieder zur Normalität zurückkehren kann. Umso wichtiger ist es, vonseiten der Stadt durch die Öffnung des Freibads, durch die Öffnung der Hallen – auch in den Sommerferien – und unsere "Ferientage" für Kinder und Jugendliche sowie unser Sommerprogramm "Wundervoller August" Anreize für die Daheimgebliebenen zu setzen. Dies wird inzwischen sehr gut auch durch die zurückgekehrten Touristen angenommen.

Landauf, landab wird der Flächenverbrauch stark diskutiert. In Walldürn gibt es mit der Diskussion um die Erschließung des "Vorderen Wasen II" einen solchen Aufreger: Wie lassen sich die Interessen bauwilliger Familien, der Natur und der Landwirtschaft unter einen Hut bringen?

Ich sehe in den Interessen junger Familien und Bauwilligen und dem Naturschutz keinerlei unüberwindbaren Widerspruch. Die Gesetze des Naturschutzes und des Artenschutzes geben uns bei den Planungen genaue Leitplanken, die in einer Abwägung miteinzubeziehen sind. Außerdem muss erwähnt werden, dass wir in Walldürn als Erholungsort mit unseren 3300 Hektar Wald und einer gut und nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaft und unserem Biotopvernetzungskonzept gut aufgestellt sind und damit jungen Familien eine langfristig intakte Natur und großen Erholungswert für Touristen bieten.

Braucht es beim Blick auf die Altersstruktur in vielen Wohnvierteln überhaupt noch Bauplätze?

Die Stadt Walldürn hat eine gesunde Altersstruktur. Die Kindergärten sind voll, wir müssen dort inzwischen wieder anbauen. Eine vorausschauende Politik darf nicht nur auf ein oder zwei Jahre vorausblicken, sondern muss langfristig den Bürgern Perspektiven bieten, ihren Lebensmittelpunkt in ihrer Heimat zu behalten oder einen neuen Lebensmittelpunkt am Arbeitsort zu finden. Dazu gehört die Entwicklung von Bauland genauso wie das Ausschöpfen von Innenentwicklungspotenzial. Alleine "das Prinzip Hoffnung" aber war noch nie ein guter Ratgeber.

Die vor Jahren prognostizierten Folgen der Landflucht und des demografischen Wandels sind in Walldürn bislang nicht eingetreten, die Bevölkerungszahlen sind recht konstant. Welche Entwicklung erwarten Sie in der Kernstadt und in den Stadtteilen?

Ich gehe eher von der Bestätigung unserer Entwicklung seit 2012 aus. Dabei ist unsere Bevölkerung seither moderat gestiegen. Anzeichen hierfür sind die zunehmenden Kinderzahlen in den Kindergärten. Örtliche Institutionen wie die Bundeswehr in Hardheim und Altheim expandieren und bieten wieder attraktive Arbeitsplätze, genauso wie unsere örtlichen Unternehmen. Die Nachfrage nach Bauland oder nach Mietwohnungen ist ungebremst hoch und das Angebot kann den Bedarf bei weitem nicht decken. Entgegenstehende Prognosen aus den Jahren ab 2009 werden daher eindeutig von der Wirklichkeit überholt und sind obsolet.

Beim Spaziergang durch die Innenstadt fällt vielerorts der Leerstand auf: Inwiefern kann die Verwaltung darauf Einfluss nehmen?

Ein gewisser Leerstand in der Innenstadt macht uns natürlich Sorgen. Dieser hängt auch von der teilweise schlechten baulichen Substanz ab. In unserem neuen städtebaulichen Feinkonzept wird wieder mehr auf das Wohnen in der Innenstadt Wert gelegt. Das führt dann zwangsläufig zur besseren Frequentierung der Einkaufsmöglichkeit. Ein Schritt war sicherlich die Installation eines jetzt boomenden Wochenmarkts am Samstag. Ein weiterer Schritt wäre sicherlich die Ansiedlung eines Ärztehauses als Frequenzbringer für die Innenstadt oder die weitere Stärkung von anderen Dienstleistungsunternehmen im Kernbereich. Das geht aber alles nicht ohne ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept und ein Parkleitsystem, das die Kernstadt nicht als Durchgang missbraucht, sondern gezielt Kunden, Anwohner und Besucher in eine lebendige City führt.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Walldürn in den kommenden Jahren? Wo ist die Stadt gut aufgestellt, wo hat sie Nachholbedarf?

Wie schon dargestellt, liegt eine wichtige Herausforderung in der Erschließung von Bauland, auch in den Ortsteilen. Ein noch nicht erwähntes Projekt ist die Aufrüstung und Modernisierung unseres Abwassersystems vor allem in den Ortsteilen. Mit dem zurückliegenden Bauprogramm und den in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch geplanten öffentlichen Bauvorhaben werden wir Walldürn für die nächsten 30 Jahre zukunftsfähig aufgestellt haben. Das städtebauliche Feinkonzept mit der Verkehrskonzeption wird Walldürn als Wohn- und Arbeitsort stärken und uns viel Spielräume auch für die Steigerung der Lebensqualität unserer Einwohner bieten. Eine große Chance sehe ich im nachhaltigen Tourismus, der unser Markenzeichen werden soll. Wir sind prädestiniert dafür!

Ihr 13. Jahr als Bürgermeister neigt sich dem Ende zu. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie bisher erreicht haben?

Wir haben in den letzten Jahren über 70 Millionen Euro in der Stadt und ihren Ortsteilen investiert. Alleine durch den neuen Stadteingang Süd, das Gewerbegebiet "Spangel" mit erfolgreichen Märkten und der Ansiedlung der Firma Wohnfitz hat Walldürn an Lebensqualität gewonnen. Mit dem Ausbau der Unteren Vorstadtstraße und den oben genannten Vorhaben hat Walldürn ein neues Stadt- und Ortsbild erhalten, genauso wie manche Ortsteile. Ich nenne hier beispielhaft die Ortsdurchfahrt in Glashofen oder die vielen kleineren Maßnahmen in der Kernstadt und den Ortsteilen. Und das alles haben wir erreicht bei einem Schuldenabbau von etwa 21,2 Millionen Euro auf rund 12,1 Millionen Euro absolut. Da muss ich meinen Stadtrat und unsere Verwaltung loben, die das alles mit Maß und Ziel erreicht haben.

2023 endet ihre zweite Amtszeit. Werden Sie noch einmal antreten?

Ich bin gerne Bürgermeister, das Amt ist eine Erfüllung für mich. Es gibt noch viel zu tun, aber eine Festlegung für 2023 erscheint mir zu früh.