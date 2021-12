Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die Nachfrage nach Schnelltests ist momentan in der Region sehr groß. Wir haben die Angebote im Mittelbereich Buchen ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengestellt.

Buchen

> Schnelltest-Zentrum des DRK-Kreisverbands Buchen in der Henry-Dunant-Straße 1. Geöffnet Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 7 bis 21 Uhr, Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Für die Teststraße im Hof und die "Drive in"-Teststation gelten die gleichen Zeiten.

> Schnelltest-Station des DRK am Krankenhaus. Geöffnet Montag bis Sonntag von 6.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr.

> Station des DRK in der Sanus-Apotheke in der Daimlerstraße 1. Geöffnet von Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 19 Uhr.

> Schnelltest-Station des DRK am Brunnen in der Markstraße. Geöffnet Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. > "Drive In"-Schnelltest von Schnelltest-NOK am "Halli Galli". Geöffnet von Montag bis Donnerstag von 17.30 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 17.30 bis 24 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr (www.schnelltest-nok.de).

Mudau

> Das Testzentrum in der Bären-Apotheke in der Hauptstraße 51 ist Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 10 Uhr und 12 bis 12.45 Uhr sowie Freitag von 8.30 bis 10 Uhr geöffnet (testzentrum-baeren-apotheke.de).

Osterburken

> RIO-Schnelltestzentrum des DRK-Kreisverbands in der Baulandhalle. Geöffnet am Montag von 10 bis 13 Uhr, am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr, am Freitag von 7 bis 9 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr.

> Die AZO-Testation des DRK ist Montag bis Freitag von 6.30 bis 9 Uhr und 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Adelsheim

> RIO-Schnellteststation des DRK vor dem Rathaus. Geöffnet Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr.

Walldürn

> Das Schnelltest-Zentrum des DRK im "Haus der offenen Tür" ist Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr und Freitag zusätzlich von 17 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Hardheim

> In der Apotheke an der Post wird von Montag bis Samstag nach Terminvereinbarung getestet (www.postapo-hardheim.de).

Info: Für die Teststationen des DRK ist eine Anmeldung online möglich: schnelltest.drk-kv-buchen.de.