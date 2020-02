Buchen/Osterburken/Walldürn. (pol/mare) Die Polizei musste sich am schmutzigen Donnerstag in der Region Buchen kaum die Hände schmutzig machen. Es blieb vergleichsweise ruhig, wie die Beamten mitteilen.

Obwohl sich in Buchen mehrere Tausend Närrinnen und Narren zusammengefunden hatten, musste die Polizei selten tätig werden. Zwei Auseinandersetzungen wurden geschlichtet, außerdem wurde eine Person, die andere Veranstaltungsgäste belästigte, beruhigt. Bei einem Streit war ein 26-Jähriger derart betrunken, dass er von Bekannten nach Hause gebracht werden musste. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Außerdem muss ein Veranstaltungsgast mit einer Anzeige rechnen, da er in der Öffentlichkeit uriniert hatte.

Darüber hinaus wurden bei den Beamten zwei Fundsachen abgegeben sowie je eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Ruhestörung erstattet: Die Buchstaben XSTR sprühten Unbekannte am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr mit grauer Farbe an eine Hausfassade in der Marktstraße. Ein sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Wer die Tat gesehen hat kann sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Buchener Polizeirevier melden.

Insgesamt zog die Polizei ein zufriedenes Fazit. Eigens wegen der Faschingsveranstaltungen waren mehr Einsatzkräfte im Dienst, um im Bedarfsfall schnell einschreiten zu können. Erforderlich wurde dies in Osterburken.

Die Beamten mussten sich hier um einen angetrunkenen Jugendlichen kümmern, sowie zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen. Kurz nach 21 Uhr verletzte dort ein 17-Jähriger einen 22-Jährigen, gegen 22 Uhr waren zwei 20-Jährige in Streit geraten, einer der beiden wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Polizeiposten Adelsheim ermittelt in beiden Fällen.

Weitestgehend ruhig blieb es bei einer Faschingsveranstaltung in Walldürn.