Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Sonne satt und kein Ende in Sicht. Über den Straßen flirrt die Luft. Wie erleben Gärtner, Ärzte oder Baufirmen die Hitzewelle? Die RNZ-Redaktion hat nachgefragt!

Dr. Rüdiger Mahler, Chefarzt für Innere Medizin an den Neckar-Odenwald-Kliniken: "Trotz der Hitzewelle ist die Zahl der Hitzeerschöpften, die eingeliefert werden, nicht dramatisch hoch. Die meisten Menschen passen sich an die Temperaturen an, trinken genug und hören auf ihren Körper. Von Kreislaufproblemen, die durch verminderte Flüssigkeitszufuhr entstehen, sind vor allem Ältere betroffen, die manchmal ein vermindertes Durstgefühl haben. Durch Infusionen geht es den Patienten dann bald wieder gut. Wer eine Herz- oder Nierenerkrankung hat, sollte besonders aufpassen und kann sich wegen der Hitze zudem beim Hausarzt beraten lassen."

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, Leiter der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin an den Neckar-Odenwald-Kliniken und Notarzt: "Meistens handelt es sich bei unseren hitzebedingten Einsätzen um Kreislaufprobleme. Gestern wurden wir in ein Einkaufszentrum gerufen, weil jemand Probleme bekam. Es gehen jedoch nicht übermäßig viele Hitzenotrufe bei uns ein. Wenn jemand ,nur’ einen Kreislaufkollaps hat, der klar auf die Temperaturen zurückzuführen ist, bringen wir ihn auch nicht ins Krankenhaus, sondern helfen vor Ort. Anders sieht es aus, wenn jemand Vorerkrankungen hat. Dann nehmen wir den Patienten mit. Die Hitze ist auch für das Rettungsteam eine Herausforderung. Bei Einsätzen im Freien, wie zum Beispiel bei Unfällen, muss man für Schatten sorgen. Auch die Notfallausrüstung muss man im Blick haben und dafür sorgen, dass die Medikamente nicht der Hitze ausgesetzt werden. Nicht vergessen darf man, dass auch die Patienten im Krankenhaus schwitzen. In den normalen Patientenzimmern gibt es keine Klimaanlagen. Das ist ein Thema, über das man in Zukunft nachdenken könnte."

Foto: RNZ

Dr. Andreas Mövius, Internist und Belegarzt am Krankenhaus Hardheim: "Es werden in der Tat vermehrt Patienten mit Herz-Kreislaufbeschwerden eingeliefert. Wir geben ihnen dann Infusionen, um den Flüssigkeitshaushalt wieder zu regulieren, und dann geht es ihnen in der Regel auch schnell besser. Deshalb kann man immer nur den gleichen Rat geben: viel trinken und kühle Plätze aufsuchen. Was unsere stationären Patienten angeht: Die werden so gut kontrolliert und überwacht, dass kein Flüssigkeitsmangel auftreten kann."

Thomas Schmidt, Leiter des Buchener Bauhofs: "Wenn es möglich ist, fangen unsere Mitarbeiter bei den hohen Temperaturen schon früher an. Bei der Asphaltkolonne ist es allerdings nicht möglich. Sie bekommen aber Sprudel-Kästen von der Stadt. Allen Arbeitern stellt die Stadt Sonnenschutz zur Verfügung. Die städtischen Grünanlagen müssen bei der Hitze natürlich öfter bewässert werden als in einem kühleren Sommer. Letzte Woche war ein Mitarbeiter jeden Tag nur mit Bewässern beschäftigt."

Bei der Firma Henn GmbH Bauunternehmung aus Buchen hat man sich den heißen Temperaturen angepasst: "Unsere Bauarbeiter fangen eineinhalb bis zwei Stunden früher an und hören auch dementsprechend früher auf. Sie machen bei der Hitze eher kürzere Pausen als sonst, damit sie früher aufhören können. Größere Baustellen mit Magazinen haben wir mit Ventilatoren und Kühlschränken bestückt. Die Arbeiter auf kleineren Baustellen müssen mit Kühlakkus auskommen. Die Bagger sind klimatisiert."

Bernhard Heim, Fachdienst Landwirtschaft am Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis: "Natürlich leiden auch die Tiere unter diese Bruthitze. Vorteilhaft für die Tiere sind dabei großvolumige Ställe mit Platz, viel Luftraum und gedämmter Dacheindeckung. Zudem sollen die Ställe große Öffnungen haben. In den modernen Ställen laufen die Ventilatoren auf Hochtouren. Hohe Luftaustauschraten werden durch Lüftungs- und Klimaregelanlagen gewährleistet. Teilweise kann auch Luft über Kanäle oder in der Erde verlegte Rohre vorgekühlt werden. Aber bei diesen Temperaturen kommen die Systeme an ihre Grenzen. Tierhalter sind in diesen Tagen besonders gefordert."

Auch die Blumenläden und Gärtnereien haben zu kämpfen. Edeltraud Thoma, Inhaberin des Blumenhauses Kaufmann aus Walldürn, erzählt: "Unsere gesamte Besatzung ist nur noch am Gießen." Dadurch, dass der Blumenladen auch Grabpflege anbietet, wird die Hitze zu einem ernsten Problem: "Wir haben 1/3 Verlust von Blumen auf Gräbern, da die Hitze zu stark ist und wir keinen Schutz für die Pflanzen haben. Die Zeit reicht einfach nicht." Für private Gärten hat sie Tipps auf Lager: Gießen sollte man morgens oder abends. Niemals in der Mittagshitze, da die Pflanzen sonst Brandblasen auf den Blättern bekommen. Zudem zieht die Sonne in dieser Tageszeit das Wasser und es nutzt nicht den Pflanzen. Auf die Frage, ob man mehrmals am Tag gießen sollte, erklärt sie: "Normal reicht einmal am Tag aus, man sollte jedoch nicht nur ein paar Tröpfchen gießen, sondern richtig!"

Matthias Legler, Vertriebsleiter Tankstelle und Getränkemarkt Herm in Buchen: "Die Hitze ist extrem stark und sehr lang. Dadurch profitieren alle Getränkehändler: Der Durst ist größer und der Laden läuft besser. Bei diesen Temperaturen lässt sich besonders gut normales Mineralwasser verkaufen. Das helle Bier ist aber auch ein Getränk, das zu den Spitzenreitern gehört. Trotz der Hitzewelle haben wir aber nicht das gleiche Leergutproblem, wie viele Brauereien. Bei uns ist der Verkauf von Flaschen und die Leergutrückgabe eigentlich in einem gesunden Gleichgewicht und wir haben genug Ware vorrätig."

Brauereien haben Probleme mit dem Leergutmangel. Der Geschäftsführer des Miltenberger Brauhauses Faust, Johannes Faust, teilt mit: "Wir sind momentan in der Produktion behindert, da Leergut fehlt. So können wir bestimmte Sorten nicht in ausreichenden Mengen abfüllen. Aktuell betroffen ist unser Radler in 0,33-Liter-Flaschen. Alle Mitarbeiter sind am Schwitzen, um die Nachfrage abdecken zu können. Wenn aber die Flaschen fehlen, stoßen wir an Grenzen. Nichtsdestotrotz profitieren wir von dem traumhaften Sommer: Wir hatten im Juli ein Umsatzplus im zweistelligen Bereich."

Die Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer weist darauf hin, dass das Leergutproblem nicht erst seit diesem Jahr existiert. Frank Störzbach, Leiter der Abteilung Marketing: "Als Brauerei freuen wir uns, dass die Menschen gerade reichlich Bier trinken. Einen großen Absatzschub erfahren unsere alkoholfreien Sorten, unser Naturradler und unser leichtes Sommerbier. Der Zuwachs liegt prozentual gesehen im zweistelligen Bereich. Dies führt zu einer angespannten Leergutsituation. Wir achten darauf, dass Gastronomie und Handel das Leergut rasch zurückführen bzw. unsere Fahrer hier zusätzlich vor Ort aktiv werden. Trotz der Probleme hoffen wir weiterhin auf einen tollen, anhaltenden Sommer!"