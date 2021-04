Von Rüdiger Busch

Region Buchen. Wenn der Verkehrsteilnehmer am Straßenrand plötzlich einen Polizeibeamten mit der Kelle winken sieht, rast sein Blutdruck meistens in die Höhe, und seine Laune sinkt in den Keller. Dass es den Ordnungshütern nicht darum geht, unbescholtene Bürger zu drangsalieren, wie es ihnen von manchen Zeitgenossen mitunter unterstellt wird, sondern um Prävention, wurde am Samstag bei einer groß angelegten, länderübergreifenden Kontrollaktion im Odenwald deutlich. Im Einsatz waren insgesamt 30 Beamte und ein Dutzend Krafträder aus drei Bundesländern.

Auch wenn unter den insgesamt mehr als 100 kontrollierten Fahrern und Maschinen sieben ihre Fahrt aufgrund von Manipulationen an ihren Maschinen nicht fortsetzen durften, so war dies nur ein Nebeneffekt. "Es geht uns darum, die Motorradfahrer zu sensibilisieren", erklärt Pressesprecher Carsten Diemer vom Polizeipräsidium Heilbronn. Deshalb waren besonders viele Beamte im Einsatz, die wissen, wie das Herz des Motorradfahrers tickt: "Wir unterhalten uns auf Augenhöhe: von Motorradfahrer zu Motorradfahrer", betont der Einsatzleiter, Polizeioberkommissar Ricky Lowag, im Gespräch mit der RNZ. Dadurch erfahre man eine ganz andere Akzeptanz bei den Bikern.

Mit der Laserpistole kamen die Beamten am Samstag Temposündern auf die Spur. Den traurigen Bestwert erreichte ein Biker mit 141 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer.

Wie das Ganze in der Praxis abläuft, davon konnte man sich am Samstagnachmittag am Parkplatz "Runder Tisch" an der B 27 zwischen Buchen und Heidersbach ein Bild machen. Dort hatte die Polizei eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Verschiedene Streckenabschnitte und Schwerpunkte zwischen Amorbach, Buchen, Mudau und Walldürn wurden mit mobilen und stationären Verkehrskontrollen überwacht. Darüber hinaus gab es Geschwindigkeitsmessstellen ("Rekordhalter" bei den Verfehlungen war ein Fahrer, der mit 141 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war) und einen Infostand des Referats Prävention des Heilbronner Präsidiums.

"Normalerweise hätten wir an einem solchen Aktionstag die Teams aus den einzelnen Bundesländern durchmischt", sagt Carsten Diemer. Aufgrund der Corona-Vorgaben wurde darauf jedoch verzichtet. Das Gebiet wurde bewusst ausgewählt, denn das Dreiländereck im Odenwald verfügt über eine Reihe beliebter Motorradstrecken; gleichzeitig stellt die Region aus Sicht der drei zuständigen Polizeipräsidien Heilbronn, Südosthessen und Unterfranken ein Randgebiet dar, das bei großen Kontrollaktionen eher selten im Fokus steht.

Polizeioberkommissar Ricky Lowag (r.) und ein Kollege in Zivil überprüfen mit einem Messgerät die Lautstärke eines Auspuffs.

Ein besonderer Problem-Schwerpunkt in Sachen Motorradunfälle ist der Neckar-Odenwald-Kreis aus Sicht von Fachmann Ricky Lowag nicht: "Wir haben in erster Linie zwei Problemstrecken, auf denen es immer wieder zu rennähnlichen Situationen kommt: Die Kreisstraße an der Tropfsteinhöhle zwischen Eberstadt und Bödigheim, und die Strecke zwischen Mudau und Kirchzell, auf der es erst im vergangenen Jahr nach einem illegalen Rennen einen tödlichen Unfall gab."

Insgesamt ereigneten sich 2020 im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn 555 Motorradunfälle. Dabei wurden 469 Motorradfahrer verletzt, und sieben sind gestorben. Im Neckar-Odenwald-Kreis warn es 73 Unfälle mit 66 Verletzten und drei Toten. Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist neben individuellen Fahrfehlern nach wie vor die häufigste Unfallursache.

Bei den Kontrollen geht es den Beamten aber nicht darum, nur die Raser unter den Bikern herauszufischen: "Wir kontrollieren jeden und versuchen ihn, für die Gefahren zu sensibilisieren."

"Motorradfahrer ist nicht gleich Motorradfahrer"

Dies sei vor allem zu Saisonbeginn wichtig, denn kein Fahrer steige im Frühjahr so sicher auf seine Maschine, wie er im Herbst abgestiegen sei, gibt Lowag zu bedenken. Und noch etwas: "Die Autofahrer rechnen nicht mehr mit uns, nachdem sie den Winter über ,Ruhe‘ vor uns hatten."

Die Beamten nehmen den technischen Zustand der Maschinen in den Blick, sie überprüfen die Bereifung und die Verkehrstauglichkeit, aber auch die Auspuffanlage: "Denn der Lärm ist ein großes Problem, und er führt dazu, dass wir Motorradfahrer uns selbst immer weiter ins Abseits stellen", weiß der Polizist und begeisterter Motorradfahrer.

Erkannt man den Problemfahrer eigentlich auf den ersten Blick? Nein, aber eine gewisse Zuordnung zwischen Maschine und dem zu erwartenden Fahrstil ist dem szenekundigen Beamten durchaus möglich: "Sportliche Maschine werden auch sportlich gefahren!" Grundsätzlich ist ihm aber wichtig zu differenzieren: "Motorradfahrer ist nicht gleich Motorradfahrer!" Es gebe die Genussfahrer, die Tourenfahrer und die sogenannten "High-Risk-Fahrer". "Sie suchen den Reiz im Risiko", weiß Lowag. Auch wenn es schwierig sei, zu ihnen Zugang zu finden, so lohne es sich, den Kontakt zu suchen, sie auf die Gefahren hinzuweisen und Alternativen – wie echte Rennstrecken – aufzuzeigen.

Das Risiko immer weiter zu erhöhen und die Kurven immer schärfer zu schneiden, das gehe auf Dauer nicht gut: "Irgendwann ist das Limit erreicht!"– und das häufig mit schlimmen, ja mitunter sogar mit tödlichen Folgen. In den sozialen Medien geteilte Videos rasanter Fahrten seien dabei ein Brandbeschleuniger.

Bei den "High-Risk-Fahrern" handelt es sich aber nicht nur um junge Biker unter 30, wie man vielleicht meinen könnte: "Mitunter werden graue Haare sichtbar, wenn der Fahrer den Helm abnimmt", berichtet Lowag. "Der Motorradfahrer wird nicht durch Alter klug", weiß der Polizeibeamte aus eigener Erfahrung. Mit zunehmendem Lebensalter werde nur das Spielzeug größer, das sich der begeisterte Biker leisten kann. Häufig seien es – wie bei ihm – eigene Unfälle oder schwere Unfälle von Bekannten, die zu einem Umdenken führen.

"Ich mache meine Arbeit, damit es weniger schwere Unfälle gibt", sagt Ricky Lowag. Denn das Schlimmste an seinem Beruf sei das Überbringen von Todesnachrichten: "Ich habe keine Lust darauf, noch mehr Kreuze am Straßenrand zu sehen!" Wie wichtig derartige Maßnahmen sind, zeigt ein Unfall, der sich rund 30 Minuten nach Ende der Kontrollaktion auf der zuvor ebenfalls überwachten Strecke zwischen Seckach und Eberstadt ereignet hat. Dort war ein 28-jähriger Motorradfahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt und mit einem entgegenkommenden Zweiradfahrer kollidiert. Beide Männer wurden leicht verletzt.