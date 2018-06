Hardheim. (pol/rüb) Ein spektakulärer Fall von Drogenhandel hat die Polizei in den zurückliegenden drei Monaten im Raum Hardheim-Buchen beschäftigt: Insgesamt soll der Haupttäter, ein 26-jähriger Deutscher aus Hardheim, mit mehr als 30 Kilogramm Drogen gedealt haben. Er und drei Mittäter sitzen seit Anfang Mai in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung und auch in einer Pressemitteilung bestätigten.

Bei dem Haupttäter soll es sich nach RNZ-Informationen um einen Bundeswehrsoldaten handeln, der sich im Internet als Freund großer Autos und als muskelbepackter Bodybuilder präsentiert. Angesichts der Anschuldigungen erscheinen diese Aufnahmen in einem besonderen Licht, denn bei der Wohnungsdurchsuchung wurden bei dem 26-Jährigen nicht nur Drogen, sondern auch eine hohe Summe Bargeld, ein Mercedes AMG und verbotene Dopingmittel in nicht geringer Menge beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um die Wirkstoffe Testosteron und Nandrolon.

Durch die Aussage eines Zeugen war die Polizei Anfang des Jahres auf die Spur des Hardheimers gekommen, der seit längerem im großen Stil mit Betäubungsmitteln handeln soll. Um den Wahrheitsgehalt dieser Information zu prüfen und um die typischerweise bei solchen Delikten sehr umfangreichen Ermittlungen effizient durchführen zu können, wurde beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim gemeinsam mit dem Polizeirevier Buchen bereits im März die Ermittlungsgruppe (EG) "Spachtel" eingerichtet, in der sich seither mehrere Beamte gezielt um die Aufklärung der Rauschgiftstraftaten kümmern.

Aufgrund der Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der 26-Jährige seit Anfang 2017 im Bereich Hardheim, Höpfingen, Walldürn und Buchen regelmäßig mit verschiedenen Drogen wie Marihuana, Ecstasy, Amphetamin und Kokain handelte. Das Rauschgift lagerte er dabei überwiegend in der Wohnung seiner Mutter, die ebenfalls in Hardheim wohnt.

Ein weiterer 24-jähriger Mann vermittelte Abnehmer für die illegale Ware. Zwei weitere Männer im Alter von 28 und 19 Jahren verkauften das Rauschgift als Straßenhändler weiter. Innerhalb eines Jahres wurden auf diesem Wege Drogen im Kilogramm-Bereich in Umlauf gebracht. Oberstaatsanwalt Peter Lintz (Mosbach) nannte auf Nachfrage der RNZ einen Straßenverkaufspreis von rund 80.000 Euro.

Nach Informationen der RNZ soll es sich um insgesamt rund 35 Kilogramm Rauschgift handeln. Der Stoff soll auf dem Postweg transportiert worden sein. Rechnet man die der Polizei bekannten Sendungen hoch, ist die genannte Summe an Drogen innerhalb des betreffenden Zeitraums schnell erreicht.

Nachdem Anfang Mai 2018 eine Lieferung an den 26-Jährigen abgefangen werden konnte, in der sich 4,7 Kilogramm Amphetamin befanden, schlug die Polizei zu - und zwar im großen Stil. 30 Beamte des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim und des Polizeireviers Buchen durchsuchten drei Wohnungen in Hardheim.

Bei diesen Wohnungsdurchsuchungen wurden rund 15.000 Euro Bargeld, zwei Fahrzeuge (neben dem AMG Mercedes noch ein VW Passat) und nicht geringe Mengen verschiedener Betäubungsmittel, wie beispielsweise 3,2 Kilogramm Marihuana, rund 40 Gramm Kokain, 560 Gramm Amphetamin und 350 Ecstasy-Pillen, beschlagnahmt.

Die vier Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen alle wurden durch die Staatsanwaltschaft Mosbach Haftbefehle beantragt, die durch das Amtsgericht Mosbach in Vollzug gesetzt wurden.

Auch gegen die 48-jährige Mutter des 26-jährigen Haupttäters wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen sie besteht, so Oberstaatsanwalt Lintz, der Anfangsverdacht der Beihilfe, da das Rauschgift in die Wohnung der Mutter geliefert und dort wohl auch mit ihrem Wissen deponiert wurde.

Update: 4. Juni 2018, 19.30 Uhr