Die ersten Gratulanten des neuen Ravensteiner Bürgermeisters Ralf Killian am Wahlsonntag waren die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Silvia Zipf und Peter Maurer. Foto: Andreas Hanel

Ravenstein. (joc/ahn) Schon gegen 19 Uhr am gestrigen Sonntag stand es fest: Ravenstein bekommt einen neuen Bürgermeister. Ralf Killian konnte die Bürger überzeugen und entschied die Bürgermeisterwahl bereits im ersten Wahlgang mit deutlichem Abstand für sich: 78,6 Prozent (1322 Stimmen) der Wähler sprachen sich für ihn aus (siehe Grafik oben). Das ist ein beachtlicher Vertrauensvorschuss der Bürger, die der neue Bürgermeister mit den Worten kommentierte: „Ich bin überwältigt!“ Die Bürger im voll besetzten Schlosssaal zu Merchingen applaudierten minutenlang und bejubelten den eindeutigen Ausgang. Genau so beeindruckend wie das Stimmenverhältnis war die Wahlbeteiligung der Bürger. Mit 70,5 Prozent (!) zeigten sie, dass ihnen ihre Heimat am Herzen liegt.

Einen Achtungserfolg und Platz zwei für sich durfte Ulrike Quoos verbuchen, während die beiden anderen Kandidaten unter der Fünf-Prozent-Marke blieben. Amtsinhaber Hans-Peter von Thenen applaudierte seinem Nachfolger und wirkte sichtlich erleichtert, nachdem ihm die schwere Bürde des Amts abgenommen ist.

Spannung bei der Auszählung, die bald ausgelassener Freude wich. Foto: Andreas Hanel

Nachdem der souverän durch das Programm führende Bürgermeister-Stellvertreter Peter Maurer die Zahlen des Abends bekannt gegeben und seinem Wahlteam für die gute Arbeit gedankt hatte, gratulierten Vertreter des öffentlichen Lebens dem neuen Stadtoberhaupt zum beeindruckenden Wahlerfolg und überreichten Präsente. Ferner boten sie ihre Zusammenarbeit an. In die Gratulation miteinbezogen wurde Andrea Winkler, die Lebensgefährtin Ralf Killians. Für die gelungene musikalische Umrahmung sorgten der Gesamtchor und die Musikkapellen Ravensteins.

Den Reigen der Grußwortredner eröffnete Landrat Dr. Achim Brötel, der sagte, dass die Wähler mit ihrer Stimme gezeigt hätten, dass sie nach vorne schauen wollen. Und das sei auch der einzig richtige Weg. Das gute Ergebnis des neuen Stadtoberhaupts sei in dieser Situation wichtig. Gemeinsam sollte es jetzt gelingen, dass wieder alles gut werde.

Bernd Otterbach überbrachte die Grüße der Vereine und freute sich, dass der engagierte Wahlkampf Ralf Killians Früchte getragen habe. Er dankte ihm für die gezeigte Offenheit, die optimistisch für die Zukunft stimme.

Bürgermeister Jürgen Galm sprach für den „RIO“ und den Gemeindeverwaltungsverband. Er meinte eingangs, dass Ravenstein immer gut für eine Überraschung sei. Dieses Mal meine er aber die Deutlichkeit des Wahlergebnisses, die von Vertrauen zeuge gegenüber dem Verwaltungsfachmann Ralf Killian. Ziel müsse es nun sein, dass alle gemeinsam arbeiten, dass man wieder eine schlagkräftige Einheit werde. Es gebe viel zu tun, nach dem jetzt erfolgten „Trainerwechsel“ gelte es, gemeinsam anzupacken.

Thomas Ludwig sagte namens des Gemeindetags Baden-Württemberg, dass man in letzter Zeit mit dem äußeren Erscheinungsbild von Ravenstein nicht zufrieden sein konnte. Jetzt gelte es, den Blick nach vorne zu richten. Und da sei das Wahlergebnis eine tolle Startposition für Ralf Killian.

Als Vertreter der Kirchen überbrachten Dr. Dietmar Reizel und Bernhard Metz Grüße und Geschenke.

Dann war die Reihe am Wahlsieger: Ralf Killian bedankte sich für das Vertrauen und unterstrich den Wunsch nach einem guten Miteinander: „Gemeinsam mit den Bürgern möchte ich Ravenstein wieder nach vorne bringen!“

Update: Sonntag, 1. Dezember 2019, 21.15 Uhr