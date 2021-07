Ravenstein. (F) Bei der Einweihung des ersten Bauabschnitts des "Multi-Funktionswegs Kessachtal" vor drei Jahren wurde von Vertretern der Stadt Ravenstein bezüglich der noch nicht ausgebauten "Schotterpiste" der Vorschlag ausgesprochen, man möge doch in absehbarer Zeit auch an den Ausbau dieses noch fehlenden Abschnitts des Multifunktionswegs, beginnend von der Skulptur "Gerüst" bis an die Ortsgrenze Merchingen, im Rahmen der Flurneuordnung denken. Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, zeigte sich damals für den Vorschlag offen. Nach drei Jahren intensiver Planungen durch das Amt für Flurneuordnung beim Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises kann nun mit dem ersten Arbeiten ab August begonnen werden. Denn zur großen Freude aller war Hauk am Freitag wieder nach Merchingen gekommen, um an die neu gewählte Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft, Anne-Katrin Kämmer, den Bewilligungsbescheid in Höhe von 347.000 Euro zu übergeben.

Ravensteins stellvertretender Bürgermeister Peter Maurer begrüßte die Gäste, darunter Landrat Dr. Achim Brötel, den Amtsleiter der Flurneuordnung des Landratsamts, Markus Hüblein, die ausführende Ingenieurin Lydia Blum sowie den leitenden Ingenieur Christoph Haberkorn.

Seitens der Stadt freue man sich über den Bewilligungsbescheid für den "Multiweg Kessachtal 2". Der Ausbau sei eine gute Sache und für die Radfahrer ein Gewinn, so Maurer. Sein Dank galt Minister Hauk für den Landeszuschuss, für den auch Landrat Dr. Brötel vonseiten des Landkreises dankte.

Mit der Skulptur "Gerüst", wo die feierliche Übergabe stattfand, habe der Künstler die Idee des Hausbaus aufgegriffen – nur eben ohne Haus, so der Landrat in seiner Ansprache. Diese Baustelle werde deshalb immer eine Baustelle bleiben und nie fertig werden. Das sei aber ein entscheidender Unterschied zum Multiweg zwischen Oberkessach und Merchingen, denn dort werde es jetzt mit großen Schritten in Richtung Vollendung weitergehen, auch sehr zur Freude der vielen Radfahrer, die auf dem Grünkern- oder dem Skulpturenradweg unterwegs seien – und das künftig nicht mehr auf einem geschotterten, sondern auf einem deutlich komfortableren asphaltierten Untergrund.

Der Landrat wies auch darauf hin, dass die Flurneuordnung "Multiweg Kessachtal 2" nicht nur den Ausbau von Radwegen zum Gegenstand habe, sondern auch noch eine ganze Reihe weiterer Ziele verfolge, insbesondere bei der Erschließung der angrenzenden Waldflurstücke, der Arrondierung von Privatwald und der Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit der Kessach. Deshalb sei diese Maßnahme ein schönes Beispiel dafür, was eine moderne Flurneuordnung alles bewirken könne, sagte der Landrat, der Markus Hüblein und seinen Mitarbeitern Christoph Haberkorn (Projektleiter) sowie Lydia Blum und Friedbert Sick ein besonderes Kompliment aussprach.

Hintergrund Im Vorfeld äußerten Nabu, Naturschützer und Anwohner Bedenken gegenüber der erstmaligen Asphalt-Versiegelung des Multiwegs und den damit verbundenen Eingriffen in Landschaftsbild, Mikroklima und Biotopvernetzung. Die als Besitzerin der Unteren Mühle einzig direkt betroffene Anwohnerin Yvonne Perdelwitz hat versucht, im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Überzeugungsarbeit zu leisten. Der festgefahrene Wald- und Wiesenweg sei für Fahrräder, Landwirtschaft und Fußgänger funktional und ausreichend. Sie sei aber im Vorstand der Teilnehmergesellschaft an Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer und dem Vertreter der Bürgerschaft, Vize-Ortsvorsteher Tobias Vogt, gescheitert, wie Perdelwitz berichtet, die sich enttäuscht äußerte: ",Quadratisch, praktisch, gut' hat leider gewonnen. Es tut mir sehr leid um dieses wunderschöne Fleckchen Erde. Hier flitzen Kinder mit dem Bobbycar drüber, Jogger drehen allabendlich ihre Runden. Ich finde das wirklich unnötig. Wahrscheinlich war es von Anfang an ein Kampf gegen die Windmühlen. Schließlich hat die Stadt selber die Gelder beantragt. Da war ein Pott nicht ausgeschöpft." pm

Der Dank des Landrats galt auch den Grundstückseigentümern und der Teilnehmergemeinschaft mit deren Vorsitzenden Anne-Katrin Kämmer. Eine Flurneuordnung könne nämlich immer nur dann funktionieren, wenn die Betroffenen mitmachten. Und das habe in Merchingen hervorragend geklappt. Weiter dankte Dr. Brötel dem Land Baden-Württemberg, das mit den knapp 350.000 Euro 85 Prozent der Ausführungskosten übernimmt. Die Stadt Ravenstein beteiligt sich auf freiwilliger Basis mit rund 62.000 Euro.

"Die Flurneuordnung ist als Expertin für den ländlichen Wegebau der optimale Partner, um ein modernes und multifunktionales landwirtschaftliches Wegenetz zu realisieren", sagte Minister Peter Hauk. Mithilfe der nun ausgesprochenen Bewilligung für das Flurneuordnungsverfahren "Multiweg Kessachtal 2" könne die Teilnehmergemeinschaft den Ausbau des Wirtschafts- und Radwegs entlang der Kessach auf rund 1,7 Kilometer in Angriff nehmen. Mit begleitenden landwirtschaftlichen Maßnahmen werde zudem die naturnahe Entwicklung des Flusses durch Entfernung eines Gewässerabsturzes unterstützt.

Wie Hauk weiter informierte, dienten die ländlichen Wege nicht nur der Land- und Forstwirtschaft, sondern hätten auch eine große Bedeutung für Bürger. Gerade jetzt sei der ländliche Raum ein beliebtes Naherholungsziel. "Die Förderung von multifunktionalen Wegen ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung, daher freut es mich besonders, Vorhaben wie hier in Merchingen zu unterstützen", so Hauk abschließend.

Die Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft, Anne-Katrin Kämmer, dankte Minister Hauk für die Unterstützung des Projekts. Mit den Fördergeldern sei nun der restliche Ausbau vom Pumphaus bis in die Ortslage von Merchingen möglich, nachdem der erste Abschnitt 2018 erfolgreich abgeschlossen und übergeben worden sei. Der ausgebaute Weg werde künftig vielen Nutzern dienen, sowohl landwirtschaftlichen Fahrzeugen als auch den Freizeit- und Erholungssuchenden, Spaziergängern und Radfahrern sowie auch Senioren mit Rollator oder im Rollstuhl. Kämmer ist sich sicher, dass neben den Einwohnern von Merchingen auch die gesamte Region künftig vom geplanten Ausbau des Weges profitieren werde.

Unter dem Beifall der Anwesenden übergab Minister Hauk schließlich an Kämmer den Förderbescheid.