Das Renaissance-Gebäude des Merchinger Schlosses hat schon bessere Tage gesehen. Der Eigentümer, die Hotelier-Familie Alushi, will hier Mietwohnungen errichten. Foto: Helmut Frodl

Merchingen. (F) Das dreistöckige Renaissance-Gebäude des Merchinger Schlosses ist für das Stadtbild prägend. Jedoch: Seit vielen Jahren ist es in einem baulich schlechten Zustand, die Bausubstanz bröckelt zusehends, und im Inneren des Gebäudes verfällt die Ausstattung seit Jahrzehnten. Dringender Handlungsbedarf ist also seit Jahren nötig, um das wertvolle Herrenhaus, das schon seit vielen Jahren leer steht, mit seiner qualitätsvollen Innenausstattung zu sichern und vor dem Einsturz zu bewahren.

So löst sich bereits auch der Stuck an der Decke, und der Ostgiebel des dreigeschossigen Wohnhauses droht einzustürzen. Sollte dies geschehen, wäre ein wertvolles Baudenkmal mitten im Ort verschwunden, immerhin gilt das Schloss in Merchingen als das größte zusammenhängende Schlossgebäude im Neckar-Odenwald-Kreis.

In den letzten Jahrzehnten wurde der gesamte ritterliche Landsitz vernachlässigt und musste sorgfältig restauriert werden. Der Förderverein Schloss mit Heimatmuseum e.V. setzt sich für das Schlossareal ein. Eine mit viel ehrenamtlichem Engagement erfolgte Instandsetzung in den 90er-Jahren machte es möglich, dass nach dem Jahr 2000 der Saal-, der Tor- und der Eckbau als Hotel genutzt werden können.

Das Herrenhaus hingegen blieb im Besitz des Freiherrn von Berlichingen. Für den Eigentümer waren die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen finanziell nicht zu stemmen. Vor zwei Jahren wurden mit Unterstützung der Denkmalstiftung teils beschädigte Stuckdecken und der Ostgiebel, der sich in Richtung Dachstuhl bewegte, gesichert.

Der Eigentümer hatte schon seit vielen Jahren das Herrenhaus zum Verkauf angeboten. Durch die Vermittlung einer deutschen Immobilienfirma fand sich vor rund einem halben Jahr mit der Schweizer Hotelfamilie Shake Alushi ein Interessent, der das Herrenhaus zwischenzeitlich vom Vorbesitzer kaufte. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Sie soll nach den Informationen der RNZ im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Die neue Besitzerfamilie Familie Alushi betreibt in Blumberg in der Nähe des Bodensees das renommierte Sternehotel "Schweizer-Hof", das aktuell wegen der Corona-Pandemie keine Gäste empfangen darf und geschlossen ist.

Die RNZ erreichte die neue Besitzerin des Merchinger Schlosses telefonisch in ihrem Schweizer Heimatort Beggingen. Wie sie mitteilte, plant sie einen langfristigen Umbau des erworbenen Herrenhauses, um darin Mietwohnungen unterzubringen. Derzeit sei ihr geplantes Vorhaben – bedingt durch die Corona-Pandemie – nicht möglich. Ihr Ziel werde sie aber, wie sie auf Nachfrage versicherte, auf jeden Fall weiter verfolgen.

In Ravenstein kursieren bereits Gerüchte, dass die neuen Eigentümer das Gebäude wieder verkaufen möchten, dies ist nun aber nicht der Fall.

Auch Bürgermeister Ralf Killian hofft, dass das Gebäude bald wieder einer Nutzung zugeführt werden kann.