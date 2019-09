Ravenstein. (F) Bei der jüngsten Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats, am Mittwochabend unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen im Gemeinschaftshaus in Oberwittstadt stand die Verabschiedung der ausgeschiedenen Gemeinderäte und Ortsvorsteher im Mittelpunkt.

Einleitend sagte Bürgermeister Hans-Peter von Thenen, dass eine ganze Reihe Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres aus dem Gremium ausgeschieden ist und auch in fünf Stadtteilen die Ämter der Ortsvorsteher neu besetzt wurden.

Die Verabschiedung ging dann wie folgt vonstatten: Der Bürgermeister verlas die Namen und ihre seitherige Tätigkeiten, während seine beiden neu gewählten Stellvertreter Silvia Zipf und Karl-Peter Maurer den Ausgeschiedenen gratulierten, für die Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit dankten und die Urkunden von Stadt und Gemeindetag überreichten, verbunden mit einem Präsent.

Ausgeschieden sind aus dem Gremium:

> Ballenberg: Thomas Hornung, der dem Gemeinderat von 2009 bis 2019 angehörte und von 2014 bis 2019 das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters ausübte.

> Erlenbach: Bernd Ebert war von 1999 bis 2004 und von 2014 bis 2019 Gemeinderat, von 1999 bis 2019 Ortschaftsrat und von 2009 bis 2019 Ortsvorsteher.

> Hüngheim: Sven Seemann gehörte dem Gremium von 2009 bis 2019 an. Zudem war er von 1999 bis 2019 Mitglied des Ortschaftsrates und von 2009 bis 2019 Ortsvorsteher. Siegfried Vogt war von 2014 bis 2019 Gemeinderat und von 2009 bis 2019 Ortschaftsrat.

> Merchingen: Jürgen Ullrich war von 2004 bis 2019 im Gemeinderat, gehörte von 1984 bis 2019 dem Ortschaftsrat an und war von 1999 bis 2019 Ortsvorsteher. Robert Vogt war von 1999 bis 2019 Gemeinderat und von 2004 bis 2014 Ortschaftsrat.

> Oberwittstadt: Irmgard Frank war von 2014 bis 2019 kommunalpolitisch im Gemeinderat tätig, von 2009 bis 2019 Mitglied des Ortschaftsrates und von 2012 bis 2019 Ortsvorsteherin. Katja Gramling war von 2014 bis 2019 im Gemeinderat.

> Unterwittstadt: Johannes Gehrig gehörte dem Gemeinderat von 2014 bis 2019 an und ist aktuell noch Ortschaftsrat. Erik Pfeiffer gehörte dem Ortschaftsrat von 2014 bis 2019 an und war auch in diesem Zeitraum Ortsvorsteher.

Eine außerordentliche Ehrung wurde Clemens Walz zuteil, der von 1999 bis heute insgesamt 30 Jahre dem Gemeinderat angehörte. Von 1989 bis 2009 war er zudem Mitglied des Ortschaftsrates und übt seit 1999 das Amt des Ortsvorstehers aus. Er erhielt zusätzlich die "Ehrenstele" des Gemeindetages.

Eine weitere Ehrung gab es für das aktive Gremiumsmitglied Klaus Schmitt (Oberwittstadt), der seit 2014 dem Gemeinderat angehört und von 2009 bis 2019 Mitglied im Ortschaftsrat war. Zudem war er noch von 2014 bis 2019 Stellvertreter des Bürgermeisters.

Jürgen Ullrich bedankte sich bei den beiden Bürgermeisterstellvertretern Zipf und Maurer, dass diese Ehrung und Verabschiedung in der heutigen Sitzung zustande gekommen seien. Sein Dank galt den Mitarbeitern im Bauhof, im Kindergarten und der Verwaltung sowie den Ratskollegen für die stets gute Zusammenarbeit und das kollegiale Miteinander. Er wünschte der Stadt eine gute Zukunft und hoffte in diesem Zusammenhang, dass die Stadt im kommenden Jahr einen neuen Bürgermeister bekomme.

Der am längsten im Amt befindliche Stadtrat Clemens Walz betonte, dass die letzten fünf Jahre interessant und sehr lehrreich gewesen seien. Diese Wahlperiode habe sich total unterschieden von denen der vorausgegangenen Jahre. Es habe in dieser Zeit "verschiedene Dramen" gegeben, wie der von Bürgermeister von Thenen kurzfristig abgesagte Neujahrsempfang. In der Folgezeit standen wichtige Entscheidungen an, die trotz Drängen des Gemeinderates teilweise gar nicht aufgegriffen oder auf die lange Bank geschoben worden seien.

Als Beispiel nannte er den Grüngutplatz, wo bis heute noch keine Lösung gefunden sei. Walz erinnerte auch an chaotische Behandlung des Themas "Flüchtlingsunterbringung in der Stadt". Eine verträgliche Lösung hätte erst der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hornung gefunden. Persönlich bedankte sich Walz für die stets kollegiale Zusammenarbeit bei den ausscheidenden Stadträten, die stets das Wohl der Stadt Ravenstein bei ihrer Arbeit im Blick hatten.