Hüngheim/Mosbach. (ahn) "Auf einmal war er mit einem Beil dagestanden", schilderte das Opfer aus Hüngheim seine Erinnerungen an den 22. März dieses Jahres. Damals habe der mutmaßliche Täter, ebenfalls aus Hüngheim, im Zuge einer Auseinandersetzung sein Opfer mit einer 85 Zentimeter langen Axt angegriffen, um ihn zu töten, so die Anklage des Staatsanwalts Thorsten Zetsche am Montag vor dem Landgericht in Mosbach.

Das Ergebnis der Beweisaufnahme im Rahmen der Verhandlung allerdings "reichte nicht aus für ein Tötungsdelikt". Somit beantragte die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Beschuldigten, der unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Schwurgericht unter dem vorsitzenden Richter Christian Trunk folgte in seinem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Der 66-jährige Beschuldigte habe mit der Axt "wuchtig Richtung Kopf und Oberkörper des Opfers zugeschlagen", so Staatsanwalt Zetsche bei der Verlesung der Anklage. Der Schlag sei neben dem Körper des Opfers gelandet. Einen zweiten Schlag hätten herbeigeeilte Zeugen verhindern können.

Zuvor habe der Angeklagte – so die Aussage des 69 Jahre alten Opfers – Müll auf seiner Weide, die sich in unmittelbarer Nähe zum Grundstück des Angeklagten befinde, abgelagert. Den Müll, darunter auch Eternitplatten, habe das Opfer nach Anrufen bei der Polizei am Vormittag des 22. März auf das Grundstück des Angeklagten transportiert. Als er am Nachmittag wieder hingekommen sei, sei der Angeklagte dabei gewesen, den Müll wieder auf seine Weide zu schaffen, so das Opfer.

Als es zur Auseinandersetzung kam, sei der Beschuldigte dann – wie eingangs erwähnt – "auf einmal mit einem Beil dagestanden". "Ich bin zurück und über einen Maulwurfhaufen gestolpert", erinnerte sich das Opfer. Der Täter habe dann "mit der Axt durchgezogen". Der Axthieb habe ihn um fünf bis zehn Zentimeter neben seinem linken Oberarm verfehlt. Außerdem habe der Angeklagte ihn angespuckt und wirres Zeug geschrien, so der Geschädigte.

Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist zwei hinzugeeilten Zeugen, einem Vater mit seinem Sohn, zu verdanken. Der Sohn berichtete im Zeugenstand, dass sie lautes Geschrei gehört hätten. Als sie zum Tatort hingeeilt waren, hätten sie ein Handgemenge zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer erkannt. Der 66-Jährige habe dabei eine Axt in der Hand gehalten. Durch das beherzte Eingreifen der beiden Hinzugeeilten konnte er allerdings nicht mehr zuschlagen.

Dass sich der unter Schizophrenie leidende Angeklagte wohl wenig an die Tat erinnern kann, zeigte seine Version der Dinge, die er durch seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Uwe Gehrig, verlesen ließ. Demnach wollte der Beschuldigte Grenzpfosten setzen, nachdem die Äste, mit denen er sein Grundstück markiert habe, entfernt worden seien. Die Grenzpfosten habe er mit einer Axt zugespitzt, wobei er auf dem Grundstück des Opfers gestanden habe. Der Geschädigte sei auf ihn zugerannt, woraufhin es zu einem Ringkampf gekommen sei. Als die zwei Zeugen eingetroffen seien, hätten sie ihn geschlagen, so der Beschuldigte.

Bereits zuvor kam es zwischen den zwei Zeugen und dem Angeklagten zu Auseinandersetzungen. Wie der Sohn berichtete, habe der Beschuldigte bei einem Vorfall einen zehn Zentimeter großen Stein nach ihm geworfen, dem er ausweichen konnte. Bei einem anderen Vorfall habe der Angeklagte mit einem Besenstiel auf den Vater eingeschlagen.

Das krankhafte Verhalten des Beschuldigten zeigt neben einer Verfolgungsjagd, die er sich mit Polizeibeamten lieferte, auch ein Behandlungsbericht des Psychiatrischen Zentrums Nordbadens (PZN) in Wiesloch, wo er untergebracht war. Wie aus dem Bericht, den Richter Trunk verlas, hervorging, habe sich der Angeklagte "gereizt, angespannt und unkooperativ" gezeigt. Zum Beispiel habe er das Personal angespuckt oder seinen Stuhlgang in einem Becher gesammelt, den er später als Dünger verwenden wollte. Mit seinen Exkrementen habe er auch das Fenster in seiner Zimmertür zugeschmiert.

Die Krankheitsgeschichte des Angeklagten reicht bis in die 1970er-Jahre hinein, wie der Gutachter Dr. Joachim Schramm berichtete. Durch die Medikamentenauslassung Anfang 2020 habe es "einen Schub gegeben". "In diesem Zustand kann man die Realität nicht mehr wahrnehmen", so Dr. Schramm. Der Angeklagte habe alles, um eine entsprechende Diagnose zu stellen. Er weise ein "weit fortgeschrittenes Krankheitsstadium" auf, zumal die bisherige Behandlung "alles andere als gut" gewesen sei.

Auch deshalb forderte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Verteidiger plädierte dagegen, zumal weder am Tatort Einschlagsspuren der Axt noch an der Tatwaffe selbst Erdspuren gefunden worden seien.

Dennoch war das Gericht der Auffassung, dass der Beschuldigte versucht habe, sein Opfer mit der Axt zu treffen. "An einer Unterbringung führt kein Weg vorbei", so Richter Trunk. Alles andere sei aktuell zu früh und zu gefährlich. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Update: Montag, 20. September 2021, 18 Uhr

65-Jähriger ging mit Axt auf Gegner los

Nachdem der erste Schlag den 68-Jährigen verfehlt hatte, konnten Zeugen den Angreifer festhalten. Der 65-Jährige kam in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Ravenstein. (pol/rl) Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt aktuell die Mosbacher Kriminalpolizei. Hintergrund ist ein Streit am Montagnachmittag zwischen einem 65-Jährigen und einem 68-Jährigen der kurz nach 15 Uhr auf einem Wiesengrundstück in Hüngheim eskaliert war. Das teilte die Polizei mit.

Im Verlauf des Streits ging der 65-Jährige mit einer erhobenen Axt auf seinen Gegner zu. Dieser wich zurück und fiel dabei auf den Rücken. Der 65-Jährige schlug daraufhin mit der Axt zu, verfehlten den 68-Jährigen jedoch glücklicherweise. Dies hatten zwei Zeugen bemerkt, die eingriffen. Bevor der 65-Jähriger nochmal zuschlagen konnten, hatten ihn die Zeugen erreicht und vereitelten die Attacke.

Der 68-Jährige blieb unverletzt. Der 65-Jährige wurde wenig später von einer alarmierten Streife des Polizeipostens Adelsheim festgenommen.

Am Dienstagnachmittag wurde der 65-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt und danach in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das Kriminalkommissariat Mosbach ermittelt wegen des Tatverdachts auf versuchten Totschlag.

Update: Dienstag, 23. März 2021, 17 Uhr