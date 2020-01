Hardheim. (pol/make) Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmittag zu einem Brand in Hardheim ausgerückt. Gegen 11 Uhr war ein Kellerbrand in der Vollmersdorfer Straße gemeldet worden.

Die Feuerwehr entdeckte, das sich im Keller des Hauses am Kamin eine Abdeckung gelöst hatte. Hierdurch war Glut ausgetreten, die dann einen Holzstapel neben dem Kamin entzündet hatte. Noch bevor die erste Polizeistreife eintraf, war der Brand bereits gelöscht worden.

Zwar war das Haus von einem größeren Feuer verschont geblieben, allerdings hatte Brand das Haus komplett verraucht, sodass es danach ausgiebig gelüftet werden musste. Im Keller selbst entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.