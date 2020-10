Buchen. (rüb) Buchen soll fahrradfreundlicher werden: Die Stadt gibt ein Radverkehrskonzept in Auftrag, um Schwachstellen und Sicherheitsrisiken für Zweiradfahrer identifizieren und in weiteren Schritten abstellen zu können. Dies beschloss der Gemeinderat am Montagabend in der Stadthalle einstimmig. Das Gremium folgte damit einem Antrag der SPD/Grün-Links-Fraktion. Der Auftrag ging für 18.500 Euro an das Büro Dreikant aus Weikersheim.

Die Fraktion SPD/Grün-Links hatte im August die Erstellung eines umfassenden Rad- und Fußwegekonzeptes für die Kernstadt und die Ortsteile beantragt. "Mit einer konsequenten Radstrategie für Buchen leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und fördern die Gesundheit", so die Begründung des vom Fraktionsvorsitzenden Johannes Volk und seinem Stellvertreter Jakob Bopp eingereichten Antrags.

Eine zeitgemäße und attraktive Infrastruktur für Radler passe auch im Hinblick auf nachhaltigen Tourismus in die Region, hieß es weiter. "Voraussetzung dafür ist ein sicheres und lückenloses Radwegenetz mit entsprechender Beschilderung." Für Radwege gebe es aktuell nicht unerhebliche Fördermittel, so dass die Kosten für die Stadt deutlich gesenkt werden könnten.

Hintergrund Bürgermeister Roland Burger stellte in der Gemeinderatssitzung den Fahrradklima-Test 2020 vor und forderte die radfahrende Bevölkerung dazu auf, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die Ergebnisse könnten dann in das Radwegekonzept für Buchen mit einfließen. Der Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) durchgeführt. Die Umfrage läuft noch bis 30. November. Per Fragebogen können die Teilnehmer mit wenig Aufwand die Situation für Radfahrer in ihrer Stadt oder Gemeinde bewerten. Info: www.fahrradklima-test.adfc.de

"Wir brauchen zuerst eine Bestandsaufnahme, um Schwachstellen zu erkennen und eine Konzeption erstellen zu können", sagte Bürgermeister Roland Burger. In dem Angebot des Planungsbüros seien die Bestandsaufnahmen und Analysen sowie die Formulierung von Zielvorstellungen, die Konzeption eines Radverkehrsnetzes und die Definition verschiedener baulicher und verkehrstechnischer Maßnahmen enthalten.

Die Umsetzung des Konzeptes könne dann nur Schritt für Schritt erfolgen, verdeutlichte Burger, etwa in Verbindung mit dem Ausbau oder der Sanierung von Straßen. Kleinere Schwachstellen könnten schnell abgestellt werden, auf größere Vorhaben müsste man möglicherweise einige Jahre warten.

Johannes Volk bedankte sich bei der Verwaltung für die wohlwollende Prüfung des Antrags und wies darauf hin, dass er von mehreren Schulleitern positive Rückmeldungen auf den Antrag erhalten habe, da diese sich durch ein solches Konzept ein Mehr an Sicherheit für die Schüler versprechen, die mit dem Rad in die Schule fahren. Zudem wies Volk darauf hin, dass nicht nur die Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt wichtig sei, sondern auch die Anbindung des Gewerbepark IGO.

"Buchen war in Sachen Radverkehr auch in der Vergangenheit nicht untätig", betonte Harald Genzwürker, dennoch sei es absolut richtig, den Optimierungsbedarf zu identifizieren und auch die Verbindungen zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt zu verbessern. Martin Hahn stellte drei Aspekte heraus: Umweltschutz, sichere Schulwege und Tourismus. Buchen sei ein "Spätentwickler in Sachen Fahrradfahrerstadt – von daher tut uns jeder Schritt in diese Richtung gut".

Willi Biemer regte an, auch die Fahrradfahrer, die aus den Ortsteilen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, in den Fokus zu nehmen, während Magnus Brünner eine Teilnahme Buchens an der Aktion "Stadtradeln" ins Gespräch brachte. Auf Nachfrage von Julius Bopp teilte Technischer Dezernent Hubert Kieser mit, dass die Ergebnisse der Radverkehrsuntersuchung im Frühjahr vorliegen könnten.