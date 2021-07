Buchen. (pm) 10.143 Kilometer geradelt, 1,6 Tonnen Kohlendioxid eingespart: Diese Bilanz der dreiwöchigen Radaktion des Katholischen Frauenbunds Buchen gab Vorstandsmitglied Brigitte Röckel bei der Ziehung der Gewinner am Mittwoch in Buchen bekannt. Der kleine Otto war Glücksfee und hatte dazu extra seinen Raddress angezogen und sein Minirad mitgebracht.

Vom 1. bis 21. Juli hatte der Frauenbund dazu aufgerufen, Alltagswege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen. Zahlreiche Teilnehmer beteiligten sich an der Aktion und notierten täglich ihre gefahrenen Kilometer – wobei es ausdrücklich nicht darum ging, möglichst große Strecken zu "sammeln", sondern bei den kleinen Fahrten in der Stadt auf das Auto zu verzichten.

Im Schnitt ersparten die Beteiligten so der Umwelt die Emissionen von rund 500 Kilometern pro Tag. Die höchste Einzeldistanz war eine Tour mit 114 Kilometern, ein Teilnehmer war an 20 von 21 Tagen mit dem Zweirad unterwegs und selbst Radler aus Siegburg, Limburg und dem Schwarzwald hatten sich den Flyer des Frauenbunds besorgt oder von der Homepage des Buchener Zweigvereins heruntergeladen und ihre Ergebnisse eingesandt.

Die Radelwochen waren in Buchen der Abschluss der Aktion "für mich. für dich. fürs Klima" des KDFB-Bundesverbands. Schon im vergangenen Herbst hatte der Buchener Frauenbund, der größte Zweigverein in der Erzdiözese Freiburg, sich mit mehreren Aktionen – unter anderem einer Baumpflanzung, einer Unterschriftensammlung für Tempo 130 auf den Autobahnen und einer Livestream-Andacht – daran beteiligt. Damals war auch eine Aktion "Steig um aufs Rad" geplant, die dann allerdings wegen der Beschränkungen während der zweiten Corona-Welle auf diesen Sommer verschoben wurde.

Beim Griff in den Korb zog Otto die folgenden Gewinner (aus allen Einsendungen – die Zahl der gefahrenen Kilometer spielte dabei keine Rolle):

> 1. Preis (Radtasche): Petra Fechner, Buchen; > 2. Preis (Fahrradhelm): Hubert Kieser, Buchen; > 3. bis 7. Preis (T-Shirt): Karen Genzwürker, Buchen; Michael Hefner, Buchen; Jutta Biermayer, Seckach; Brigitte Döllinger, Hainstadt; Renate Kirchgeßner, Buchen; > weitere Preise: Martha Dosch, Hainstadt; Madgalena Seitz, Buchen; Joachim Pahl, Viernheim; Anette Brünner, Buchen; Helena Balles, Hainstadt; Anette Schmitt, Buchen; Petra Hefner, Buchen; Iris Rüggeberg, Buchen; Gisela Braksiek, Buchen; Willi Biemer, Götzingen; Sigrid Wolf, Buchen; Maria Balles, Hainstadt; Katharina Balles, Hainstadt; Magnus Balles, Hainstadt; Magnus Brünner, Hettigenbeuern; Anne Brünner, Hettigenbeuern; Gisela Schelling, Sieburg; Horst Berger, Buchen; Bernd Scheuermann, Buchen; Monika Scheuermann, Buchen; Bernhard Linsler, Buchen; Helmut Wachtelborn, St. Georgen; Leonhard Dosch, Hainstadt. Gespendet wurden die Hauptpreise von Zweirad Dosch in Buchen und Zweirad Kreis in Walldürn; weitere Unterstützung kam durch die Buchhandlung Volk, die Firma Seitenbacher und das Verkehrsamt der Stadt Buchen. Die Gewinne können bis 7. August im Ladengeschäft der Firma Heizung/Sanitär Schönit (Hochstadtstraße 24 in Buchen) zu den Geschäftszeiten abgeholt werden.

Teil der Radaktion des Frauenbunds waren auch zwei von Annette Schmitt geplante und jeweils etwas über 20 Kilometer lange Fahrradtouren um Buchen und die Stadtteile. Wegen der guten Resonanz wird noch einmal am Mittwoch, 4. August, um 17.30 Uhr (Treffpunkt: Stadtwerke) eine Feierabendtour mit abschließender Einkehr in Buchen angeboten.