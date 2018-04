Höpfingen. (wg) Beim Abfeuern eines farbenprächtigen Feuerwerks des Frohsinns und der Narretei kam das Publikum bei der Prunksitzung der "Höpfemer Schnapsbrenner" mit dem Anfeuern kaum nach - zumal die Akteure von der Morre bis zum Seltenbach eine Menge an närrischem Feuerwerk in die Quetschehalle mitgebracht hatten. Entzündet wurde das Spektakel durch die Melodien und den Auftakttusch der Musikusse der Trachtenkapelle um Dirigent Peter Fieger, die die Auftritte mit musikalischem Schmiss begleiteten. Zum elften Mal hielt FG-Präsident Jürgen Farrenkopf die Fäden als Feuerwerker in der Hand: Zündende Ideen, Lieder, Tänze und Gags waren Garanten für eine Schau ohne Rohrkrepierer.

Vor vollem Haus gab es ein Hallo für die Gäste und ein Helau für die 13 Abordnungen aus dem Narrenring, für die Marco Katzenmaier von den "Hordemer Wölf" eine erste Wortrakete abschoss und den Platz auf der Bühne dann wieder an Jürgen Farrenkopf zurückgab, der die närrischen Regenten dem Volk präsentierte. Zuerst hatte das Jugendprinzenpaar - Prinzessin Lara, "das tanzende Huhn vom Eiermann", und Prinz Jonas, "der sportliche Schoko-Padawan", (Lara Eiermann und Jonas Bischof) - seinen großen Auftritt. Einen ersten Konfettiregen vom Narrenhimmel produzierten das Prinzenpaar - Prinzessin Meike, geb. Edelmann, "die ihre Liebe im Kabucklerland fand", und Prinz Dirk I. (Meike und Dirk Fahrmeier) - schilderten einmal aus ganz anderem Blickwinkel die Prinzenpaarsuche mit Mikro-Test und dem "voXX-Lied" "Auf geht’s".

So "eingerockt" sorgte die Kindergarde der FG als "verrückte Hühner" (mit Kinderprinzessin) für einen bunten Knaller auf der Bühne. Für den Tanz - einstudiert von Stefanie Geier und Rebekka Walter - gab es natürlich Hühnerfutter und eine Zugabe mit Knalleffekt. In der Digitalwelt waren wie im letzten Jahr "Zwo Maadli von Höpfi" (Jule Hauk und Marissa Schell) zu Hause. Mit Handy, Beamer, Prompter, Jugendsprache, lustigen Verhörhämmern aus Werbung und mitten aus dem Leben trafen sie witzig den Trend. Mit Selfies und Slang war ihnen die Anfeuerung des Publikums gewiss.

Immer da: die "Beesche"-Garde aus dem Tal des Seltenbachs. Dorothee Wagner und Melanie Böttcher hatten die Mädels für ihren Gardetanz auf Exaktheit eingestellt, und so war für sie ein Start mit großer Zuneigung der Lohn, ebenso wie für den "Dappiche Camper", der letztlich die Schuld für die Nichteintragung im "Guinnessbuch der Rekorde" hatte. Zum Weltrekord hat es gereicht. Dieter Goldschmitt schilderte "hautnah" die Details des menschlichen Missgeschicks. Aber letztlich hatte die Mafia die Schuld. Es blieb nur ein Titel und die Hoffnung auf den nächsten Versuch in diesem Jahr. Die Vorschusslorbeeren auf den Erfolg wurden bereits in "Höpfi" verteilt.

Nach den Ehrungen (siehe gesonderter Bericht) mit Lobreden und Trinksprüchen ließ es die gemischte Schautanzgarde der "Aaldemer Dunder" funkeln und blitzen. Bei ihrem Tanz reichte die Bühne kaum aus, weil die Akteure die "Arabischen Nächte" - einstudiert von Helena Hemberger, Julia Killian und Jasmin Sommer - tänzerisch auslebten.

Hochprozentiges steuerte als "Feuerwerker des Worts" der "Ortsglossier" (Martin Sauer) für das Spektakel bei. In der Montur der Traditionsfigur der FG machte er die Geschichten von den neuen Kissen im gelben Sack, des vermeintlich verlorenen Grünguthängers, des Ofens mit der Transportsicherung im Rohrschacht, das Hin und Her um die Brühgelde-WM und die Wolfsgerüchte zum Thema. Natürlich war auch der Orden "Statt Sport zu treiben, tauscht man lieber - in Höpfi herrscht das Stickerfieber" dabei. Seine Reime und die flotten eleganten Schritte der Juniorengarde der "Schnapsbrenner" (Trainerinnen: Anna Kuhn und Laura Burger) waren selbstredend Kracher am Firmament.

Aus dem Lagerfeuer des "Alten Häuptlings der Indianer" schlugen die Funken hoch. Das Schlagerjuwel von Gus Backus erweckten Dr. Achim Brötel, Peter Fieger, Gerda Schmitt und Rita Müller in einer Gemeinde übergreifenden Gemeinschaftsaktion wieder zum Leben. Das Publikum sang kräftig mit, ergötzte sich am "Küchenenglisch" und holte letztlich auch ausgiebig "das Lasso raus".

Das Beste bei einem Feuerwerk kommt zum Schluss. Für einen, der nicht wusste, was er in "Höpfi" machen sollte, machte er es gewaltig gut. Maximilian Maurer, Präsident der "Merchemer Brogge", mischte mit Worten zu später Stunde den Saal auf. Pointen kamen personenbezogen spontan aus dem Nichts. Seine Situationskomik mit Mitmachaktionen (Alois Gerig) ließ das Publikum auch das Reden vergessen. Das neue Gesicht auf der Bühne in "Höpfi" rührte die Narrenschar zu mitternächtlichem Beifall.

Die Prinzengarde der "Schnapsbrenner" unter der Regie von Carmen Gerig und Franziska Knecht war Bestandteil des Schlussspurts zum Finale. Im 25. Jahr der Bühnenpräsenz zog Wolfgang König alle Register seines Könnens. Als "Jubilar" parlierte er über die Zeit "vom Buch zum Christkindle" über Vegetarierkinder, die "nicht mehr bei der Schnitzeljagd mitmachen dürfen" und die Welt der Tattoos. Wie immer war er am Puls des Frohsinns und hatte das Gefühl dafür, wie Lachmuskeln zu stimulieren sind. Mit dem tänzerischen Ausflug nach Irland gelang der gemischten Schautanzgruppe der "Schnapsbrenner" (Saskia Berberich, Tamara Burger, Mona Streckert) ein hochprozentiges musikalisches Tanzpotpourri. Der letzte Tusch, der Dank des Präsidenten Jürgen Farrenkopf, ging an Helfer, Akteure und Publikum. Und mit dem Fastnachtshit "Höpfi, Höpfi" erlosch für dieses Jahr das Feuerwerk am "Höpfemer Narrenhimmel".