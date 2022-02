Das Amts- und Landgericht in Mosbach. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Wertheim/Mosbach. (pm/RNZ) Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Mosbach hat am Montag einen 50-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung in zwei Fällen zu der Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt.

Dem Mann war zur Last gelegt worden, er habe Anfang Juli 2021 seine ehemalige Lebensgefährtin zunächst zweimal bedroht. Am Nachmittag des 5. Juli 2021 habe er dann seine ehemalige Lebensgefährtin auf einem Spielplatz in Wertheim mit Messerstichen gegen den Kopf verletzt und ohne Erfolg versucht, ihr die Augen auszustechen. Dabei soll er der Geschädigten mehrere Schnittwunden zugefügt und zudem auf die Geschädigte eingetreten haben. Sodann habe sich der Angeklagte vom Tatort entfernt und sich der Polizei gestellt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und acht Monaten beantragt. Die Verteidigung hatte Freispruch hinsichtlich der Bedrohungstaten und im Übrigen eine Strafe nach Ermessen des Gerichts beantragt.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten wurde aufrechterhalten.