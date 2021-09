Buchen-Hainstadt. (adb) Als innovative Verbindung erlebnispädagogischer und pastoraler Ansätze lässt sich das am Sonntag eröffnete "Projekt Wiese" bezeichnen. Auf dem Wiesengrundstück an der Hainstadter Pfarrkirche St. Magnus bietet es eine Vielzahl interessanter Stationen im Niedrigseilbereich und einen überdachten Pavillon – und damit Angebote für alle Generationen.

Die Einweihung wurde mit einem lebhaften, von Weihbischof Dr. Peter Birkhofer konzelebrierten und musikalisch geschmackvoll ausgestalteten Gottesdienst auf der Wiese verbunden. Eröffnet wurde die Feierstunde von Dekan Johannes Balbach, der die Initiatoren um den ehemaligen Jugendseelsorger Julian Donner und Jugendreferenten Carsten Pfeiffer für die Erstellung eines "wegweisenden Zukunftsprojekts" lobte.

Weihbischof Dr. Peter Birkhofer berief sich auf das friedliche Zusammenleben mit anderen Menschen und der Umwelt, das durch sozialpastorale Projekte dieser Art beflügelt werde: "Es verbindet Kirche und Glauben, Jugend und Erwachsene sowie Haupt- und Ehrenamtliche miteinander", freute er sich und sprach von einem "starken Signal" in einer von bedenklichen Untugenden wie Konsumwahn, Selbstoptimierung und dem Vormarsch ideologisch-gesellschaftlicher Extreme dominierten Zeit. So werde dem "Projekt Wiese" umso intensiver die Rolle eines "Vermittlers zwischen Gesellschaft und Kirche" zuteil, das durch seine freie Zugänglichkeit als weiteres Zeugnis der Frohen Botschaft gelte: "Es steht allen Menschen offen", hob Birkhofer hervor und freute sich über den "Freiluft-Charakter", durch den sich das Erlebnis unter freiem Himmel statt in Räumen abspiele.

Auf die Besucher warten verschiedene Bewegungsangebote. Hier wird gerade die „Teamwippe“ ausprobiert. Foto: Adrian Brosch

Angetan zeigten sich auch die Grußwortredner. Landrat Dr. Achim Brötel charakterisierte die aus dem Innovationsfonds der Erzdiözese mit 50.000 Euro geförderte Aktion als "ganz besonderes Herzensprojekt", das bewährte erlebnispädagogische Aspekte auf ansprechende und einladende Weise mit pastoralen Gesichtspunkten vermische und dadurch zu einem "neuen Erleben des Glaubens in der Gemeinschaft" beitrage. Hier könne man die eigene Balance finden und zugleich Grenzen testen, ein positiv stimmendes "Wir-Gefühl" erfahren und Altbekanntes mit neuen Augen sehen. Lobende Worte galten auch der Arbeitsgruppe des jugendpastoralen Teams Odenwald-Tauber, den Jugendreferenten Michael Miltenberger und Carsten Pfeiffer sowie dem früheren Buchener Jugendseelsorger Julian Donner, der aus seiner neuen Wirkungsstätte im Südbadischen nach Hainstadt gekommen war: "Auf der Wiese blüht starkes ehrenamtliches Engagement", konstatierte Brötel.

Dem reihte sich Bürgermeister Roland Burger an. Das in nur zwei zwischen ersten Gedankenstrichen und Einweihung liegenden Jahren realisierte "Projekt Wiese" beschreite "erfrischend neue Wege" und biete eine Vielzahl mobiler und stationärer Bewegungsangebote von der "Teamwippe" über das "Spinnennetz" bis hin zur Murmelbahn und den "Seiltänzer", über die Kinder und Jugendliche zum Glauben geführt werden können: "Hier trifft Erlebnispädagogik auf Solidarität", bekräftigte Burger mit dem Hinweis auf das rund 80.000 Euro umfassende Investitionsvolumen – eine Summe, die sich definitiv gelohnt habe.

Auch im Namen von Ortsvorsteherin Regina Schüßler sprach er einen herzlichen Dank aus. Das Motto "und am Ende eines Tages sollen Deine Füße dreckig, Dein Haar zerzaust und Deine Augen leuchtend sein" möge jedenfalls Programm für alles Kommende sein und der Jugend einen breiten Raum zum Erleben von Gottes Liebe und Fürsorge bieten.

Ehe die einzelnen Angebote ausprobiert werden konnten, galt der Dank Pfarrer Balbachs noch den rund 30 "Wiesenteamern", die sich künftig um Betrieb und Erhalt der Anlage sowie die Durchführung der Angebote kümmern. Mit Kaffee und Kuchen in der nahen Pfarrscheune klang der Nachmittag aus.