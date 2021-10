Von Martin Bernhard

Buchen. Sie nennen sich "Maniacs", die Wahnsinnigen. Wenn sie bei ihrem Training mit ihren Inline-Skatern durch die Kreissporthalle flitzen, eingepackt in ihre Ausrüstung, kann man diesen Namen nachvollziehen. Die vergangene Saison der Starter-Division in der "Pro Roller Hockey League" schlossen die "Buchen Maniacs" mit der Meisterschaft ab.

Am Anfang stand die Liebe zum Eishockey. Martin Henn, Gründungsmitglied der "Buchen Maniacs", erinnert sich an das Jahr 1997. Er und andere Besucher des Jugendkellers im Wimpina-Haus fuhren regelmäßig zu Spielen des Eishockey-Bundesligisten Adler Mannheim. Es muss den jungen Kerlen damals in den Fingern und Beinen gejuckt haben. Denn Zuschauen reichte ihnen nicht mehr. Mangels einer Eisfläche trafen sie sich sonntagvormittags auf dem Aldi-Parkplatz in Buchen, schnallten sich ihre Inline-Skates sowie Knie- und Ellbogenschoner an und legten zwei Einkaufswagen auf den Asphalt, die als Tore dienten. Die Schläger hatten sie in einem Eishockeyladen in Mannheim gekauft, zur Polsterung steckten sie sich Kissen in die Jogginghosen. Einige Zeit später wechselten sie den Spielort und trafen sich auf den Parkplatz vor dem TÜV-Gebäude. Jetzt dienten selbst zusammengeschweißte Gestelle mit Hasendraht als Tore. Später kamen Aluminiumprofile als Banden hinzu.

Pascal Mathes, aktuell Teamleiter und Trainer der Erwachsenen-Mannschaft, stieß ein Jahr später zu dieser Truppe. Auch er gehörte der Clique im Jugendkeller an. Inzwischen ist er mit 42 Jahren nicht nur der dienstälteste, sondern auch der älteste Spieler seiner Mannschaft. Auch er erinnert sich noch an die Anfangszeit, als man bei der Ausrüstung improvisieren musste. Denn die jungen Leute konnten sich die teuren Sachen nicht leisten. Im Jahr 1999 wurde Kurt Bonaszewski, heutiger Vorsitzender des TSV Buchen, auf die Freizeitsportler aufmerksam. Er bot ihnen an, unter das Dach von Buchens größtem Sportverein zu kommen. Seitdem gehören die "Buchen Maniacs" zur Sparte "Trendsport" im TSV und erhielten Trainingszeiten in der Kreissporthalle. So begann die wechselvolle, aber letztlich erfolgreiche Geschichte der Sportart Inline-Hockey in Buchen.

Die „Buchen Maniacs“ trainieren wöchentlich in der Kreissporthalle. Foto: RNZ

Zunächst traten die Rollhockeyspieler in einer kleinen, regionalen Liga an, der "Mosbacher Inline-Hockey-Liga". Ihre Heimspiele trugen sie auf dem TÜV-Parkplatz aus. Mathes erinnert sich an Spiele in Asbach, wo mitten auf dem Spielfeld ein Hydrant stand, den es zu umkurven galt. Damals spielten die Buchener noch Skater-Hockey. Anders als beim Eishockey jagt man hier einem Ball nach. Aber sonst gelten dieselben Regeln. Auch die harte Gangart mit Bodychecks ist hier erlaubt. "Das war uns zu extrem", erinnert sich Mathes. Seit dem Jahr 2007 betreiben die Buchener Inline-Hockey mit einem Puck als Spielgerät, aber ohne offene Checks.

Im Jahr 2008 errangen sie das erste Mal eine Meisterschaft, allerdings in einem anderen Verband als heute. Zu jener Zeit nahmen die Buchener auch am Deutschland-Pokal teil und absolvierten ein Heimspiel gegen eine Mannschaft aus Düsseldorf. Nach zwei Minuten führte Buchen überraschend gegen den professionell auftretenden Gegner. Am Ende ging die Heimmannschaft mit 1:18 unter. "Das waren Eishockeyspieler, die im Sommer Inline-Hockey spielten", sagt Mathes. "Gegen solche Mannschaften sind wir chancenlos."

Seit dem Jahr 2010 verfügt man durchgängig über eine Kinder- und Jugendmannschaft. Drei Spieler wechselten daraus im vergangenen Jahr in die Seniorenmannschaft. Deren Spieler sind zwischen 17 und 42 Jahren alt und kommen aus Buchen, Limbach, Eberbach und Umgebung. Als Meister der Starter-League könnte man aufsteigen. Doch die "Buchen Maniacs" verzichten darauf. Hart umkämpfte, knappe Spiele wie in der vergangenen Runde machen den derzeit 18 Spielern der Seniorenmannschaft mehr Spaß, als mit einem Gegner überfordert zu sein und hoch zu verlieren.

Info: Erwachsene trainieren donnerstags, 20 bis 22 Uhr, Kinder und Jugendliche samstags, 9 bis 10.30 Uhr, beide in der Kreissporthalle.