Buchen. (tra/pm) Wer authentische kanarische Spezialitäten genießen und dabei den Blick über die schöne Landschaft von Teneriffa schweifen lassen möchte, muss ausnahmsweise mal nicht ins Flugzeug steigen, sondern kann sich einfach entspannt in den "Prinz Carl" setzen: Vom 20. bis 27. Mai findet im Buchener Restaurant nun bereits zum dritten Mal eine kanarische Woche statt. "Prinz Carl"-Besitzer und Koch Jens Jaegle wird gemeinsam mit Koch Carles Cano Camps aus Teneriffa in der Küche wirbeln und den Gästen Spezialitäten aus der kanarischen Esskultur servieren.

Anlässlich dieser Woche werden im Gasthaus zudem 36 ausgewählte Ölgemälde des auf Teneriffa lebenden spanischen Malers Teófilo Galán Ulla ausgestellt. In seinen Bildern drückt er die Schönheit der südlichen Landschaft und der in ihr lebenden Menschen in seiner ihm eigenen, sensiblen Art aus. Im Mittelpunkt seiner Kunst stehen die Ruhe und das Licht. "Teófilo Galán Ulla ist ein ruhiger und bescheidener Mensch, dem es beim Malen sehr viel um Gefühle geht", sagt Dieter Steigleder, der sich im Bezirksmuseum Buchen als Gemäldesammlungsleiter engagiert und mit dem impressionistischen Maler befreundet ist.

Teófilo Galán Ulla wurde 1935 in Madrid geboren und studierte an den Kunstakademien in Madrid, Barcelona, München und Stockholm. Nach Beendigung seiner künstlerischen Ausbildung kehrte er in seine Heimat zurück, um einen ruhigen Platz zum Malen zu suchen.

Diesen fand der international ausstellende Künstler 1961 auf der Kanareninsel Teneriffa: Stille, Licht, ständig wechselnde Atmosphäre und ein Wetter, bei dem er draußen malen kann, all jenes bietet ihm diese Insel. Sein Atelier ist der Schatten einer Palme oder eines Baumes. Ohne die Hektik der Städte und der touristischen Zentren findet er dort Menschen, die sich ihre beschauliche Ruhe wie vor 50 oder hundert Jahren bewahrt haben. Sie geben ihm die Motive, die man in seinen Bildern wiederfindet.

Seine impressionistischen Malereien, ob in Öl, Aquarell oder als Graphik, spiegeln immer die von ihm gesehene, von ihm individuell empfundene, augenblickliche Gegebenheit wider. "Ich hatte das Glück, Landschaften und Menschen malen zu können, bevor das landwirtschaftliche Leben sich in ein urbanes wandelte, mit den daraus folgenden Konsequenzen", sagt Galán Ulla.

Eng mit der Kanareninsel verbunden ist auch Koch Carles Cano Camps: Er arbeitet und lebt auf Teneriffa und ist ein Meister, wenn es darum geht, traditionelle kanarische Spezialitäten authentisch auf den Tisch zu bringen. "Carles ist ein echter Genussbotschafter seiner Insel, der Kochen lebt", sagt Jens Jaegle. "Bei unserer kanarischen Woche wird er genau die Gerichte zubereiten, die er auch bei sich kocht."

Für die Woche werden rund 1000 Kilo unverderblicher Lebensmittel aus Teneriffa angeliefert, darunter auch 500 Flaschen Wein des Winzers José Jaime Hernandez aus La Cruz Santa im Norden Teneriffas.

Jens Jaegle und Carles Cano Camps kennen sich seit mehreren Jahren: "Wir haben uns kennengelernt, als ich Urlaub auf Teneriffa gemacht habe. Ich war bei ihm in der Küche und zwischen uns stimmte die Chemie. Wir haben auch die gleiche Philosophie, wenn es ums Kochen geht", erzählt Jaegle. Und welche Philosophie ist das? "Uns geht es beiden darum, den Gästen eine frische, ehrliche Küche zu präsentieren."

Info: Wer testen möchte, was die beiden Köche auf den Teller zaubern, kann dies vom 20. bis 27. Mai im "Prinz Carl" tun. Reservierungen sind ab sofort möglich.

Jens Jaegle (l.) und Dieter Steigleder (r.) freuen sich über die gelungene Ausstellung. Foto: Tanja Radan