Bödigheim. (mami) Für sie wurde Realität, wovor sich viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt aktuell fürchten: Jessica und André Dieterich aus Bödigheim wurden positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Zu Beginn, vor einigen Tagen, gingen die Eltern der neunjährigen Tochter Nele noch von einer normalen Grippe aus, doch diese Vermutung bestätigte sich leider nicht. Die gute Nachricht dabei: Die beiden befinden sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Am Mittwoch entscheidet sich, ob sie aus der Isolation dürfen. Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet darüber, wie die dreiköpfige Familie von der Isolation den Weg zurück in ein normales Leben gehen möchte.

"André rief mich auf der Arbeit an und sagte, dass es ihn komplett erwischt hat", berichtet seine Frau Jessica im Telefoninterview. Das waren die ersten Symptome, die beim 46 Jahre alten Familienvater vor gut zwei Wochen auftraten. Das Fieber und die Gliederschmerzen seien bei dem Soldaten, der in der Kaserne in Walldürn stationiert ist, "von heute auf morgen" ausgebrochen, sagt Jessica.

Sie selbst ist Notfallsanitäterin beim Roten Kreuz in Mosbach und ging am Anfang noch von einer heftigen Grippe aus. "Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es Corona sein könnte, weil wir eigentlich keinen Kontakt zu irgendwelchen gefährdeten Personen hatten", so die 39-Jährige weiter.

Allerdings stellte sich bei näheren Nachforschungen heraus, dass ihr Mann doch Kontakt zu einem Mann hatte, der zuvor noch im Skiurlaub war. Deswegen wurde André direkt auf das Virus getestet. Jessica erklärt, dass "er bei der Bundeswehr getestet wurde. Allerdings kam dann über mehrere Tage keine Rückmeldung, bis uns das Gesundheitsamt aus Mosbach anrief und bestätigte, dass der Test positiv war."

Das war am letzten Wochenende. Sie seien sofort alle drei unter Quarantäne gestellt worden. Außerdem hätten Jessica und Tochter Nele auch gleich einen Termin für einen Coronatest bekommen. "Wir fuhren mit dem Auto nach Mosbach und wurden dann mit dem Auto bis zum Schalter gelotst. Dort kamen dann die Sanitäter in Schutzanzügen, die bei uns einen Abstrich vom Mundbereich und der Nase machten", schildert Jessica den Ablauf eines solchen Tests. Am Dienstag kamen dann die ersten Ergebnisse: Sie selbst war ebenfalls infiziert, bei Tochter Nele fiel der Test negativ aus, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Die Notfallsanitäterin habe drei Tage nach ihrem Mann, also vor knapp zwei Wochen, Symptome entwickelt, wie sie berichtet: "Am Montag habe ich noch gar nichts gemerkt. Ich war den ganzen Tag unterwegs bei meinem Pferd auf einem kleinen privaten Reiterhof. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und fühlte mich wie überfahren." Am Mittwoch, 18. März, wurde sie dann krankgeschrieben.

Es habe sich auf gewisse Art schon unwirklich angefühlt, dass man sich mit Corona infiziert hat. "Ich ging eigentlich bis zum letzten Tag davon aus, dass es eine Grippe ist", sagt Jessica. "Vor allem, dass alles so unerwartet über Nacht kam, hat mich überrascht. Wir sind abends ganz normal ins Bett und morgens aufgewacht und waren total krank."

Da sie als Notfallsanitäterin im Gesundheitswesen arbeitet, gehe sie aber relativ entspannt mit der Situation um, ihr Mann sei da schon etwas ängstlicher gewesen. Die Krankheit unterscheide sich nicht sonderlich von einer herkömmlichen Grippe, schildert sie. "Der einzige Unterschied aus meiner subjektiven Sicht ist, dass ich bei einer Grippe normalerweise zwei bis drei Tage flach liege. Jetzt aber zieht sich die Krankheit schon fast seit zwei Wochen."

Die Symptome seien bei beiden unterschiedlich ausgefallen. "Die ersten zwei Tage waren Fieber, Gliederschmerzen und Abgeschlagenheit bei uns beiden noch gleich", berichtet Jessica. Bei André seien dann Durchfall, Halsschmerzen und der Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns hinzugekommen.

"Mich hat es etwas böser erwischt", informiert die 39-jährige Mutter. "Ich hatte ebenfalls an den ersten beiden Tagen Fieber, Gliederschmerzen und Abgeschlagenheit. Dazu kamen dann noch Halsschmerzen, Kopfschmerzen, trockener Husten, Schnupfen, massive Übelkeit, Müdigkeit und auch der Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns."

Mittlerweile seien aber beide wieder auf dem Weg der Besserung. Das helfe dabei, mit der Situation "normal umzugehen". Bis zum Mittwoch müssen die Dieterichs noch offiziell in der Isolation bleiben. "Dann werden wieder Tests gemacht. Wenn die negativ ausfallen, können wir wieder raus", erklärt Jessica.

Bleibt zu hoffen, dass für die Familie Dieterich die Krankheit so schnell wie möglich überstanden ist. Die Rhein-Neckar-Zeitung wird weiter berichten.