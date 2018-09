Lukas und Nicole Dyszy überreichten den Erlös aus ihrem Aktionstag am Dienstag an Michael Bannwarth von der "Aktion Regenbogen". Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) "Mit einer derartigen Resonanz haben wir nicht gerechnet", sagte Physiotherapeut Lukas Dyszy, und Michael Bannwarth vom Verein "Aktion Regenbogen" (Wertheim) ergänzte: "Das ist eine Riesen-Summe, die da zusammengekommen ist!" In der Tat: 2750 Euro wurden am 18. August beim Aktionstag "Zeit für etwas Gutes" erwirtschaftet. Das Geld kommt leukämie- und tumorkranken Kindern zugute. Am Dienstag überreichte Lukas Dyszy die Spende im Beisein des Praxisteams an den Vertreter der "Aktion Regenbogen".

Zum zweiten Mal hatte die Praxis Dyszy einen Aktionstag für den guten Zweck durchgeführt. Während bei der Premiere vor zwei Jahren der Erlös für die Verschönerung der Hardheimer Spielplätze verwendet wurde, standen nun schwerkranke Kinder im Fokus der guten Sache.

Einen Nachmittag lang stellten sich die Physiotherapeuten für Wohlfühlmassagen zur Verfügung. 54 Kunden machten davon Gebrauch. Das dabei eingenommene Geld wurde komplett gespendet - wie auch die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen und von gegrillten Leckerein. Hinzu kommen Spenden. "Viele Bürger, die am Aktionstag nicht teilnehmen konnten, sind im Vorfeld auf uns zugekommen und haben gespendet", freute sich Dyszy.

Unterstützt wurde die Aktion auch von den Bäckereien Gärtnersmühle und Thorwart und von Getränke Gottschalk, die ihre Waren kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Zudem haben Freunde und Bekannte der Dyszys sowie Patienten 17 Kuchen für die gute Sache gebacken. Herz, Kopf und Motor des Aktionstags war aber natürlich das Praxisteam: Lukas und Nicole Dyszy, Ulrike Dietz, Timo Greulich, Anna-Lena Hilpert, Yvonne Hohwieler und Nina Mackert.

"Ohne unser tolles Team und die vielen Helfer im Hintergrund wäre das alles nicht möglich gewesen", bekräftigte Lukas Dyszy und dankte allen Beteiligten.

Im Gegenzug dankte Michael Bannwarth Lukas Dyszy und seinem Team für die Spende: "Wir freuen uns riesig über diesen tollen Einsatz für unseren Verein! Es kommt selten vor, dass ein so großer Betrag durch eine Aktion erarbeitet wird."

Der Verein "Aktion Regenbogen" wurde 2004 gegründet und unterstützt seither leukämie- und tumorkranke Kinder, deren Familien, die Forschung und die betreffenden Stationen der Uniklinik Würzburg. Die Spende aus Hardheim wird für zwei konkrete Projekte verwendet, verriet Bannwarth: Die Anschaffung eines Lasergeräts für Mundschleimhäute sowie Musiktherapie für kranke Kinder.

Grund zur Freude hatte am Dienstag aber nicht nur Michael Bannwarth und der Verein "Aktion Regenbogen", sondern auch Tina Silberzahn: Sie hat bei einer vierwöchigen Losaktion der Praxis eine Aroma-Öl-Massage gewonnen.

Und auch in Zukunft wird es bei Hilfsorganisationen und Bedürftigen Grund zur Freude geben: In zwei Jahren soll die dritte Auflage des Aktionstags stattfinden, gab Lukas Dyszy abschließend bekannt. Dann heißt es wieder: "Zeit für etwas Gutes".