Walldürn. (Sti.) Die Seelsorgeeinheit Walldürn verliert im Zuge des "Pastoral 2030" ihre Selbstständigkeit als eigene Kirchengemeinde. Dies hatte Erzbischof Stephan Burger einer Delegation des Walldürner Pfarrgemeinderats mitgeteilt. Die Wallfahrt zum heiligen Blut, so übermittelte es die Delegation, liege dem Freiburger Geistlichen aber weiterhin sehr am Herzen. Dies sieht Stadtpfarrer Josef Bregula als Chance, zumindest bei der Wallfahrt weiterhin selbstständig agieren zu können. "Das ,Pastoral 2030‘ ist nach wie vor als riesige Baustelle anzusehen", betonte der Pater. Die Wallfahrt müsse künftig sowohl pastoral als auch finanziell gewährleistet sein, pflichtete die neue Gemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter bei.

Bei der konstituierenden Pfarrgemeinderatssitzung besprach das Gremium außerdem die Schwerpunkte für die kommenden fünf Jahre. Der Pfarrgemeinderat möchte eine Pastoralkonzeption erstellen und umsetzen, die Gemeindeteams koordinieren, die Anliegen der Katholiken der Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit vertreten und das Vermögen der Kirchengemeinde verwalten.

Die Gemeindeteams dagegen sollen das kirchliche Leben in den Gemeinden fördern sowie für Gottesdienst, Verkündigung, Gemeinschaft und Dienst am Menschen sorgen. Darüber hinaus sollen sich die 14 bis 17 Jahre alten Oberministranten der Seelsorgeeinheit weiterhin treffen, um gleichberechtigt zusammenzuarbeiten, künftige Pfarrgemeinderatssitzungen handlungsorientierter zu gestalten und eine Mappe vorzubereiten, die Eltern, die ein Kind taufen lassen wollen, Informationen dazu liefert. Die entsprechenden Ausschüsse sind wie folgt besetzt.

> Pastorale Seelsorge: Eva-Maria Kötter, Sabrina Miko, Elke Neuberger und Bernhard Schirmer.

> Katholische Kindergärten: Sabrina Miko, Rainer Kreis, Hildegard Schöllig-Gaukel, Nicole Stahl und Jenny Westrich.

> Wallfahrt: Marcel Ditrich, Heike Hefner, Andrea Hemberger und Karin Kuhn.

> Weltkirche/Schöpfung bewahren: Anton Fach und Eva-Maria Kötter.

> Ministranten: Maximilian Bundschuh, Andrea Hemberger, Brigitte Münig, Elke Neuberger, Hildegard Schöllig-Gaukel, Nicole Stahl und Jenny Westrich.

Die Abgeordneten im Versammlungsgremium der Kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn sind Stadtpfarrer Josef Bregula, Diakon Friedhelm Bundschuh, Barbara Barosch, Anton Fach, Walter Gramlich, Martin Meidel, Bernhard Schirmer und Jenny Westrich.

Zu Beginn der Sitzung hatte sich Pater Irenäus Wojtko, der erste der vier neuen Patres der Franziskanerminoriten, vorgestellt. Kötter teilte mit, dass die beiden Gemeindehäuser in Altheim und Walldürn frühestens nach den Sommerferien wieder für Feiern freigegeben werden. Kirchenmusiker Christopher Henk hat seinen befristeten Arbeitsvertrag bis 31. August nicht verlängert. Man suche bereits nach Ersatz. Die Arbeiten für die Pflege der Außenanlage der Kirche und des Pfarrhauses in Glashofen übernimmt künftig Fabian Berres. Die Firmung ist vorgesehen für Freitag, 20., und Samstag, 21. November.

Anschließend berichtete Rainer Kreis als neuer stellvertretender Vorsitzender aus dem Stiftungsrat. Das Projekt "Lourdes-Grotte" hat knapp 150.000 Euro gekostet, das Geld dafür stammt aus Versicherungsleistungen, Spenden sowie einem Zuschuss aus dem Ausgleichsstock. Für die Beleuchtung der Basilika hat man 327.156 Euro gezahlt, finanziert wird das Projekt vor allem aus dem Ausgleichsstock, mit Spenden sowie einem Darlehen und Eigenmitteln. Der Verkauf des Altheimer Pfarrhauses hat 180.000 Euro in die Kassen gespült. An den 252.000 Euro, die nötig sind, um die teilweise eingestürzte Mauer am Kindergarten St. Georg zu sanieren, beteiligt sich die Kirchengemeinde mit 50.000 Euro. An den Kosten für die ebenfalls sanierungsbedürftige Mauer am Kirchenstieg (rund 130.800 Euro) beteiligt sich die Kirchengemeinde nicht.