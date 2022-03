Soldaten des Panzerbataillons 363 müssen nach derzeitiger Planung ebenso wenig an die Nato-Ostflanke ausrücken wie Angehörige der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie. Unser Bild entstand bei einem Appell in der Carl-Schurz-Kaserne im Oktober. Archivfoto: dore

Hardheim. (dore) Bei seinem ersten Truppenbesuch als Bundeskanzler am Freitag bei der Bundeswehr in Schwielowsee schloss Bundeskanzler Olaf Scholz einen Einsatz im Krieg in der Ukraine aus: "Wir sind nicht Teil der militärischen Auseinandersetzung, die dort stattfindet, und werden es auch nicht werden." Es sei völlig klar, dass die Nato und ihre Mitgliedstaaten sich nicht an dem Krieg beteiligen würden.

Dennoch unterstützt die Bundeswehr die Nato mit zusätzlichen Soldaten und Waffensystemen zur Verstärkung der Ostflanke. Unter anderem wird die unter deutscher Führung stehende "Battlegroup" in Litauen durch 350 Soldaten der Bundeswehr, ausgerüstet mit rund 100 Transport- und Gefechtsfahrzeugen, verstärkt. Die RNZ hat nun nachgefragt, ob auch Soldaten aus Hardheim dorthin entsendet werden.

"Nein, nach derzeitiger Planung werden keine Angehörigen des Panzerbataillons an die sogenannte Ostflanke des Bündnisgebiets der Nato verlegt", erklärte ein Pressesprecher des Panzerbataillons 363 Hardheim. Einige Soldaten des Bataillons gehören jedoch zur "Nato-Response-Force-Land 2022–24" (NRF), die durch die Panzergrenadierbrigade 37 mit Sitz in Frankenberg geführt wird. Diese Soldaten befänden sich aufgrund der NRF-Verpflichtung – unabhängig vom Krieg in der Ukraine – in einer erhöhten Verlegebereitschaft, wie es auch bereits seit Januar 2022 konzeptionell vorgesehen sei.

Auch die Soldaten der anderen Bundeswehreinheit in Hardheim, der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie für ein Special Operations Component Command, die zur Division Schnelle Kräfte gehört, müssen nach aktuellem Stand nicht zu einem Einsatz an die Ostflanke der Nato. Ein Pressesprecher der Division Schnelle Kräfte erklärte dazu auf Anfrage der RNZ: "Derzeit gibt es keine Planungen, Soldaten der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie aus Hardheim zur Stärkung der Nato-Ostflanke einzusetzen. Gleichwohl verfolgen wir die aktuelle Situation sehr aufmerksam und erhöhen unsere allgemeine Einsatzbereitschaft." Insbesondere würden die Alarmierungsketten überprüft und, wo nötig, weiter aktualisiert.