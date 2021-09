Osterburken-Bofsheim. (ahn) "Das wichtigste Ziel ist es, dass die Kinder gesund bleiben." Darin sind sich Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, Bofsheims Ortsvorsteher Werner Geiger, Hauptamtsleiter Julian Schneider und Gabriele Hörtdörfer, die Rektorin der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim, einig. Dort übergab der Bürgermeister im Namen der Stadt Osterburken als Schulträger am gestrigen Dienstag zehn mobile Luftfiltergeräte – stellvertretend für die Realschule, die 30 Geräte bekommen hat, und für die Schule am Limes, wo nun 26 Luftfiltergeräte stehen.

"Bereits vor den Sommerferien hat es Gespräche gegeben. Wir waren uns alle einig, dass alles, das Corona-Fälle an der Schule verhindert, willkommen ist", berichtete Hörtdörfer.

Wobei die Sinnhaftigkeit von Luftfiltergeräten ja umstritten sei, wie Bürgermeister Jürgen Galm sagte. Allerdings habe die Stadt Osterburken als Schulträger entschieden, ihre Schulen mit den Geräten auszustatten. Diese Entscheidung sei auch aufgrund der Tatsache getroffen worden, dass "in Osterburken der spezielle Fall vorliegt, dass alle drei Schulen Ganztagsschulen sind".

Speziell ist auch, dass man nicht nur für die Räume, die nicht oder nur schwer gelüftet werden könnten, neue Luftfiltergeräte angeschafft habe, sondern für alle Räume, wie Galm betonte.

So habe man bereits am 9. August, also am "erstmöglichen Tag", den Antrag auf Förderung beim Kultusministerium gestellt. Die Gesamtkosten für die 66 Luftfiltergeräte liegen bei rund 43.000 Euro, wobei eine Förderung von 50 Prozent durch das Land bzw. durch den Bund zu erwarten seien.

Nachdem der Gemeinderat im August im Umlaufverfahren seine einstimmige Zustimmung gegeben hatte, wurden in der letzten Ferienwoche pünktlich vor dem Schuljahresanfang die 66 mobilen Luftfiltergeräte der Marke Kärcher von der Firma Lambert in Ilsfeld geliefert. Diese sind nicht nur sehr leise, sondern auch leicht zu bedienen.

Außerdem hat die Stadt Osterburken 75 CO2-Ampeln der Firma Mosca zu einer Gesamtsumme von rund 12.000 Euro bestellt. Auch hier werde wohl die Hälfte der Kosten gefördert.

"Wir sind froh, dass es gelungen ist, dass die Geräte ohne großen Aufwand geliefert worden sind und dass die Stadt Osterburken als Schulträger ihrem guten Ruf gerecht geworden ist", so Galm. Vor allem hoffe man nun, dass auch durch die Luftfiltergeräte "die Schulen nicht in zwei, drei Wochen wieder schließen müssen."

Zumal die Schule ja gerade erst wieder begonnen hat. "Wie letztes Jahr haben wir die Schüler am Montag in Gruppen auf dem Schulhof empfangen", berichtete Hörtdörfer. Gleich geblieben ist auch, dass alle 20 Minuten gelüftet werden muss und dass die Schulzeiten versetzt sind. "Das ist gerade jetzt, wo die Coronazahlen wieder steigen, auch sinnvoll, zumal wir somit auch im Lehrerzimmer eine Entzerrung erreichen", so die Rektorin.

Wobei sie mit der Pflicht zum ständigen Maskentragen nicht ganz so zufrieden ist. "Gerade für die Kleinen ist dies nicht leicht." Dessen ungeachtet hielten sich die Schüler "ganz toll an die Regeln". Auch deshalb gab es an der Astrid-Lindgren-Schule noch keinen Corona-Fall. Und die neuen Geräte werden wohl auch nicht schaden. "Mehr können wir nicht tun", so die Rektorin.