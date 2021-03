Osterburken. (F) Die Erfolgsgeschichte des Busunternehmens "Sport und Fun Reisen" mit der Inhaberin Nadine Wohlfart geht weiter. Im Rahmen einer Feierstunde wurde das neue, im Regionalen Industriepark Osterburken (RIO) erbaute Firmengebäude mit Wohnhaus und integriertem Garagentrakt nach einjähriger Bauzeit eröffnet. Trotz der derzeitigen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Krise in der Reisebranche hat das junge Unternehmerehepaar eine große Investition in die Zukunft getätigt.

Marcus Wohlfart begrüßte zur Eröffnung Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, der als RIO-Verbandsvorsitzender eingeladen war, vom Kooperationspartner BRN (Busverkehr Rhein-Neckar) den Betriebsmanager Michael Exner sowie die beiden Teamleiter Dieter Kimmel und Viktor Haramdas im integrierten Sozialraum des neuen Gebäudes.

Wie Wohlfart betonte, könne man nach langer Planungs- und Bauphase eine erfreuliche Nachricht mit der Fertigstellung und dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten verkünden. Die Planungen für dieses Großprojekt hätten Anfang 2019 begonnen und dauerten rund ein Jahr an, bis sämtliche Ideen planerisch und durch die Genehmigung der Behörden umgesetzt werden konnten.

Sein Dank galt Carsten Sans vom Planungsbüro Walter & Partner aus Adelsheim sowie Jürgen Galm und Wirtschaftsförderin Marlies Ebel-Walz als RIO-Stellvertreter, die immer ein offenes Ohr gehabt und das Projekt unterstützten hätten, so dass es letztendlich verwirklicht werden konnte.

Im Juni 2020 habe die Firma Henn aus Buchen mit den Bauarbeiten begonnen, die sehr zügig und reibungslos über die Bühne gegangen seien. Noch seien mit dem Parkplatz einige Restarbeiten zu erledigen. Alles in allem sei man aber froh, dass man nunmehr diese große Investition geschafft habe, sagte Marcus Wohlfart, der anschließend auf die Anfänge des Unternehmens zurückblickte.

2012 habe man mit einem Ein-Mann-Betrieb sowie einem Reisebus, der parallel noch in der seinerzeit bestehenden Fahrschule zur Führerscheinausbildung genutzt werden sollte, begonnen. Allmählich sei die Idee gereift, mit dem Bus über die Wintermonate zusätzlich noch Skireisen anzubieten und in den Sommermonaten Schülerabschlussfahrten durchzuführen. Hier sei das Unternehmen seit 2013 ein Kooperationspartner von Herolé-Reisen mit Sitz in Dresden.

2015 habe sich dann das Unternehmer-Ehepaar dazu entschlossen, sich voll und ganz dem Busgeschäft zu widmen und die Fahrschule zu schließen.

Inzwischen verfüge das Unternehmen über sechs Busse, fünf davon seien Linienbusse, der sechste ein Reisebus. Dieser stehe wegen der Corona-Krise mittlerweile schon seit einem Jahr still.

Mittlerweile beschäftige das Unternehmen zwölf Mitarbeiter, davon neben der Inhaberin sechs weitere Vollzeit-Busfahrer. Besonders erfreulich sei, dass zwischenzeitlich auch die Tochter des Unternehmer-Ehepaars, Jasmin Wohlfart, im Unternehmen als Vollzeit-Busfahrerin eingestiegen sei.

Dem Standort Osterburken komme zudem die seit zwei Jahren bestehende gute Kooperation mit der BRN als auch mit der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) zugute. Als Subunternehmer habe man derzeit zwei Buslinien für die BRN im Raum Buchen-Mosbach-Eberbach laufen sowie zwei Linien für den Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) im Raum Möckmühl-Dörzbach. Dadurch konnten weitere zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Busse der BRN hätten auf dem Gelände der Firma "Sport und Fun Reisen" ihren Standort. Mit dem Neubau seien nun für die Mitarbeiter der BRN im neuen Gebäude Sozialräume integriert worden, so Wohlfart, dessen Dank unter anderem seiner Ehefrau Nadine galt.

Für den RIO-Zweckverband sei der Abschluss des Bauvorhabens ein erfreulicher Tag, sagte Bürgermeister Galm in seinem Grußwort. Mit dem Kauf des Grundstücks im Jahr 2016 bis zur Verwirklichung habe das Unternehmerpaar Wohlfart jedoch einen langen Atem gebraucht. Galm zeigte sich froh, dass sich das Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen im RIO etabliert habe, und der Park damit eine neue und weitere Abrundung erfahren habe. Er hoffe, dass die bisherige gute Zusammenarbeit mit der BRN und der SWEG weiterhin fortgeführt werde, schließlich sei die Familie Wohlfart ein guter und zuverlässiger Partner. Galm gratulierte dem Unternehmer-Ehepaar für den unternehmerischen Mut während dieser schwierigen Corona-Zeit und überreichte ein Präsent der Stadt.

Im Namen der BRN dankte Betriebsmanager Michael Exner für die Einladung und gratulierte zur Beendigung des Bauprojektes. Vonseiten der BRN freue man sich über die Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Infrastruktur und Einsatzstellung seien für den ÖPNV im ländlichen Raum exorbitant wichtig.

Zudem müsse nicht nur auf der Straße die Qualität stimmen. Das Fahrpersonal der BRN müsse auch die Möglichkeit haben, adäquat ihre Pausen verbringen zu können. Deshalb freue man sich, dass man sich nunmehr von der bisher improvisierten Lösung des Containerdaseins verabschieden und in die neu geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten mit Sozial- und Schlafraum sowie Dusche umziehen könne. Man freue sich auch auf die weitere Zusammenarbeit.

Die Corona-Krise habe das bisherige Wachstum des ÖPNV in den letzten Jahren gebremst, und nicht nur der Reiseverkehr, sondern auch der ÖPNV sei brachial zusammengebrochen und liege am Boden. Man freue sich auf die neue Einsatzstelle, wo man in der gewohnten Qualität weitermachen werde.

Anschließend wurden bei einem Rundgang die neuen Räume besichtigt.