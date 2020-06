Osterburken. Die Coronakrise verlangt Einschränkungen, sie bringt Ärger und Leid mit sich. Aber manchmal wendet sich das Schlechte zum Guten. So zum Beispiel im Weltladen in Osterburken in den letzten Wochen: Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Weltladens haben sich nach der Schließung im April Anfang Mai wieder zur Öffnung des Weltladens entschlossen – auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch weil das Angebot an fair gehandelten Waren gerade in diesen Zeiten aufrecht erhalten werden sollte.

In diesen schwierigen Zeiten kam mit Sophie Kretzschmar eine junge Frau in den Weltladen, deren Pläne durch die Corona-Pandemie gerade komplett durcheinandergebracht worden waren. Sie hatte nach dem Abitur einen weltkirchlichen Friedensdienst in Südindien begonnen und war nun im März gezwungen, diesen Einsatz kurzfristig abzubrechen.

Nach dem Abitur hatte sie sich entschieden, für ein Jahr im Rahmen eines weltkirchlichen Freiwilligendienstes (WFD) nach Indien zu gehen. Seit neun Jahren besteht eine Kooperation des BDKJ Rottenburg-Stuttgart und der Diözese Neyyattinkara im südindischen Bundesstaat Kerala.

Ihre Aufgabe bestand darin, in der Vorschule die Lehrerinnen im Unterricht zu unterstützen und die Kinder in der Freizeit zu betreuen. Untergebracht war sie in einem Konvent der Schwestern "Handmaids of Mary".

"Durch die Arbeit in der Schule und das Mitleben bei den Schwestern sowie durch den Kontakt zu Studentinnen im angrenzenden Studentenwohnheim gewann ich einen umfassenden Einblick in die für mich zu Beginn fremde Lebenswelt", sagt Kretzschmar.

In dieser Zeit habe sie eine besonders herzliche Gastfreundschaft erfahren. Darüber hinaus habe ihr die Arbeit mit den Kindern sehr viel Freude bereitet. Es sei für sie sehr interessant gewesen, kulturelle Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu entdecken. "Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich durch den Aufenthalt weltoffener und aufgeschlossener geworden bin", sagte Sophie Kretzschmar.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste sie ihren WFD abrupt abbrechen, was ihr sehr schwer gefallen sei. "Zurück in Deutschland bot sich mir dann zum Glück bald die Möglichkeit, mich im Weltladen in Osterburken zu engagieren", erzählt Kretzschmar. Durch ihre Arbeit im Weltladen möchte sie den fairen Handel mit Ländern des globalen Südens unterstützen und Personen, die den Weltladen besuchen, von ihren Erfahrungen im Ausland erzählen.