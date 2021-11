Osterburken. (F) Die am Sonntag in der Baulandhalle von der Stadt organisierte Impfaktion für die Bevölkerung aus den Bauland-Kommunen bewertete Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, der sich am Vormittag selbst ein Bild von dieser Aktion machte, als vollen Erfolg. Er konnte zudem erreichen, dass das von den SLK-Kliniken aus Heilbronn abgestellte mobile Impfteam seine ursprüngliche vorgesehene Kapazität von 100 auf nunmehr 200 Impfungen an diesem Tag verdoppelte.

So konnten alle erschienenen Impfwilligen eine Impfung erhalten. Die Nachfrage nach der "Spritze" war besonders hoch, denn es gab bereits in den frühen Morgenstunden einen großen Andrang. Bereits drei Stunden vor dem eigentlichen Impfbeginn standen die ersten impfwilligen Bürgerinnen und Bürger der Stadt vor der noch verschlossenen Tür der Baulandhalle, die pünktlich um 9.30 Uhr geöffnet wurde.

Dann musste man eine Nummer ziehen und im Warteraum Platz nehmen, bis man an der Reihe war. Die Nummern waren sehr schnell vergeben. Bereits eine Stunde nach Impfbeginn waren nur noch einige wenige Nummern frei. Und ständig kamen neue Impfwillige in die Baulandhalle dazu und fragten nach, ob noch eine Impfung möglich sei.

Nach der Aufklärung durch die Ärzte des Klinikums gab es dann die Impfung – entweder als Erst- oder Auffrischungsimpfung oder als "Booster"-Impfung.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm freute sich über den sehr guten Zuspruch. Man habe das Angebot für die Kommunen sehr gerne angenommen. In den Amtsblättern der umliegenden Gemeinden wurde das Interesse bei der Bevölkerung ausgelotet. Nach verhaltenem Beginn sei das Interesse dann aber sprunghaft angestiegen. Die letzten Impfungen wurden am späten Nachmittag verabreicht.

Nach diesem erfolgreich durchgeführten Termin überlege die Stadt, so der Bürgermeister, ob noch ein weiterer Impftermin durchgeführt werden soll, falls dies von der Bevölkerung gewünscht werde. In rund drei Wochen könnte also nochmals in der Baulandhalle eine Impf-Aktion stattfinden. Reserviert sei sie bereits, so der Bürgermeister. Galm bedankte sich beim mobilen Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn für den reibungslosen Ablauf und die sehr gute Zusammenarbeit.