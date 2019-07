Bei der Abschlussfeier der diesjährigen Abiturienten am GTO freuten sich zahlreiche Schüler über Preise und ihre herausragenden Leistungen. Foto: Christian Ulrich Göckel

Osterburken. (cug) "Abitanic - zwölf Jahre über Wasser gehalten" - und nicht untergegangen, möchte man beim Abimotto der 90 Abiturienten des GTO noch ergänzen. Am Freitag verabschiedeten sie sich im Rahmen einer Abschlussfeier in der Baulandhalle in Osterburken von ihrer Schule und ihren Lehrkräften.

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel begrüßte unter anderem den Bürgermeister von Osterburken, Jürgen Galm, die Ortsvorsteher der Osterburkener Teilorte, die Bürgermeister von Ahorn, Schlierstadt und Bofsheim, des Weiteren für den Kreistag Kreisrätin Dorothee Roos, die Vertreter der Kreissparkasse Neckartal-Odenwald und der Volksbank Kirnau, die Vertreter der umliegenden Schulen, die Vertreter der Elternschaft und des "Vereins der Freunde und Förderer des GTO", den Vertreter der evangelischen Gemeinde von Osterburken und Bofsheim, zahlreiche ehemalige Kollegen, darunter auch ihren Vorgänger im Amt, Willibald Biemer, und die Vertreter der Schülermitverantwortung (SMV).

Sie gratulierte den erfolgreichen Absolventen und setzte sich zugleich mit dem Abimotto auseinander. Durch den Fleiß der Schüler, aber auch durch die Unterstützung der Eltern, Freunde und der Lehrer habe dieser Jahrgang gerade nicht das Ende ihrer berühmten Mottovorlage genommen. Dennoch, so Krudwig-Bartel, sei dieses auch ein Anstoß, nicht blind wie damals den angeblich unfehlbaren neuen technischen Möglichkeiten zu vertrauen, sondern stets vor allem den Austausch mit anderen im Blick zu behalten. Dabei sollen die jungen Erwachsenen von ihrem Verstand kritisch, aber fair Gebrauch machen.

Mit seiner durchaus sturm- und in einigen Fällen auch rettungserprobten Besatzung habe das GTO-Schiff, das zwar in die Jahre gekommen, aber dennoch voll seetüchtig sei, die ihnen anvertrauten "Matrosen" in den sicheren Hafen des Abiturs geführt. Die teils über dem Landesdurchschnitt liegenden Ergebnisse, so Krudewig-Bartel, sprechen hierbei für sich. Nun aber sei es Zeit, für die nun von Bord gehenden jungen Menschen neue Horizonte anzusteuern.

In ihren Dankesworten ließen die Stufensprecher Michael Haas, Tessa Herold, Marie Seyboth, Marius Zemmel und Lea-Marie Zilling die Zeit am GTO Revue passieren und bedankten sich für die Hilfe von Eltern, Freunden und Lehrkräften.

Danach übergab Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel zusammen mit ihrem Stellvertreter, Studiendirektor Uwe Rosse, und den Tutoren die Abiturzeugnisse an die Abiturienten (siehe Kasten).

Der erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih unterstrich die zum Teil herausragenden Leistungen der Schüler und mahnte zugleich eine künftige gesellschaftliche Teilhabe und eine aktive, aber faire Kultur des Einmischens an. Die Schüler seien die Zukunft des Landes und damit gehe eine Verantwortung einher. Im Anschluss sangen Lena Holderbach und Jana Zürn in einer gelungenen Version "The Climb" von Miley Cyrus.

Nachdem zahlreiche Preise verliehen wurden (siehe Artikel unten), mahnte Scheffelpreisträgerin Jana Prochazka in ihrer Rede eine verstärkte gesellschaftliche Kommunikation und Toleranz gegenüber der Meinung anderer Menschen für einen besseren Zusammenhalt an. Im Anschluss überzeugte das Männerballett der Abiturienten unter der Leitung von Hanna Späht mit einer künstlerisch beeindruckenden Aufführung.

In ihrer kurzen Ansprache verabschiedeten als Vertreter der Schülermitverantwortung (SMV), Jana Alter und Hannah Schmid, ihre Vorstandskollegin Tessa Herold und dankten ihr für ihr jahrelanges Engagement.

Als Abi-Chor verabschiedete sich der Jahrgang schließlich von ihrer Schule. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Big Band des GTO unter der Leitung von Patrick Penndorf mit Beiträgen wie "Birdland" von Maynard Ferguson, "Fire and Brimstone" von Ralph Gingery und "The Chicken" von Pee Wee Ellis.

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel schloss den rund dreistündigen offiziellen Teil mit dem Dank an alle an der Organisation der Veranstaltung Beteiligten ab. Der Abend klang in der Baulandhalle mit Beiträgen der Abiturienten gesellig aus.