Der Schlierstadter Ortschaftsrat sprach sich am Mittwoch einstimmig für die große Lösung im Baugebiet „Weingärten/Stürzwasen“ aus. Der zweite und dritte Bauabschnitt sollen gemeinsam realisiert werden. Foto: Joachim Casel

Schlierstadt. (joc) Gleich drei hochkarätige und zukunftsweisende Themen, die Strahlkraft über den Ort hinaus haben, hatte der Schlierstadter Ortschaftsrat am Mittwoch auf der Tagesordnung. Dabei ging es um die Errichtung einer großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Gemarkung Schlierstadt, um die Erweiterung des Schlierstadter Baugebiets "Weingärten/Stürzwasen" und um die grundlegende Information zum derzeit laufenden Genehmigungsverfahren "Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg". Letztgenannter Punkt wird in Seckach, Adelsheim und Schefflenz kritisch beäugt, weil dort viele Bürger über hohe Lärmbelästigung klagen, die der Flugbetrieb verursache.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger eröffnete die Sitzung, die wieder in der Mehrzweckhalle stattfand. Besonders begrüßte er den Osterburkener Bauamtsleiter Matthias Steinmacher, der technische Detailfragen zu den einzelnen Punkten erläuterte. Der Ortsvorsteher informierte, dass die Firma ABO Wind AG den Antrag zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Gewann "Moosich" auf Gemarkung Schlierstadt gestellt habe. Der Antrag sei vom Osterburkener Bauamt im Hinblick auf den von der Stadt erstellten Kriterienkatalog, der u. a. die Größe des Gebiets und die Bodenbeschaffenheit berücksichtigt, geprüft worden.

Der vorgesehene Standort liege fernab von Wohnbebauungen auf einem Hang an der Gemarkungsgrenze Eberstadt/Bofsheim/Schlierstadt und soll eine Fläche von sechs bis acht Hektar umfassen. Eine noch abgeschiedenere Lage sei im Stadtgebiet Osterburken kaum möglich. Zudem füge sich die Anlage gut in das Landschaftsbild ein. Besonders schützenswerte Objekte befänden sich auf dieser Fläche nicht, so Breitinger weiter. Es handle sich um landwirtschaftlich genutzte Flurstücke mit unterdurchschnittlichem Ackerboden, die sich im Privatbesitz befinden und von ABO Wind für die Dauer von 30 Jahren gepachtet werden sollen. Eine Beteiligung/Wertschöpfung der neuen Anlage durch die Bevölkerung soll in Form von Anteilen möglich sein.

Ortschaftsrat Tobias Münch lobte die Initiative für erneuerbare Energien im Ort und stellte heraus: "Die Kriterien werden am vorgesehenen Standort erfüllt." Für die Landwirtschaft sei der Flächenverlust zu verschmerzen, da die Bodenpunkte im Hinblick auf die Qualität hier nicht so entscheidend seien, und es sich um Hanglagen handle, auf denen Landwirtschaft nur schwerlich zu betreiben sei. Bauamtsleiter Steinmacher ergänzte, dass man auf der vorgesehenen Fläche Bodenwerte von 38 habe: "Das passt!"

Zur Leistung der neuen PV-Anlage sagte Ortsvorsteher Breitinger, dass damit pro Jahr etwa 6,6 Millionen Kilowattstunden Strom generiert werden, und 1900 Drei-Familien-Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden können. Des Weiteren würden so jährlich 4500 Tonnen CO2 eingespart.

Der Schlierstadter Ortschaftsrat sprach sich nach kurzer Diskussion einstimmig für die kleinere Variante aus, die die Realisierung einer Sechs-Hektar-PV-Anlage auf Gemarkung Schlierstadt vorsieht und formulierte eine entsprechende Empfehlung an den Gemeinderat.

Bei der Bereitstellung von neuen Bauplätzen sprach sich der Schlierstadter Ortschaftsrat am Mittwoch einstimmig für die große Lösung im Baugebiet "Weingärten/Stürzwasen" aus. Zuvor hatte der stellvertretende Ortsvorsteher Tobias Münch diesen Tagesordnungspunkt für den befangenen Ortsvorsteher vorgestellt und dabei die beiden Alternativen näher beleuchtet. Zur Wahl stand entweder die kleine Lösung, die die Realisierung des (nur) zweiten Abschnitts vorsieht oder die große Lösung, die eine Realisierung der Bauabschnitte zwei und drei im großen Paket en bloc favorisiert. In beiden Bauabschnitten sollen jeweils zwölf neue Bauplätze entstehen.

Zur Vorgeschichte: In Schlierstadt besteht seit 2002 der rechtskräftige Bebauungsplan "Stürzwasen". Zunächst wurde die Erschließung des Baugebiets aber nicht umgesetzt, weil man den Fokus auf die innerörtliche Entwicklung mittels des Förderprogramms "MELAP" gelegt hat. Im Jahr 2018 wurde dann ein erster Erschließungsabschnitt im neuen Baugebiet mit neun Bauplätzen fertiggestellt. Diese Bauplätze sind bereits weitgehend verkauft bzw. reserviert. Über diese gute Resonanz freute sich Tobias Münch ausdrücklich. Da die Nachfrage nach neuen Bauplätzen in Schlierstadt, so betont die Ortschaftsverwaltung, aber weiterhin hoch sei, erachte man eine weitere Erschließung als dringend notwendig.

In der Aussprache im Ortschaftsrat wurde am Mittwoch der Bedarf an neuen Bauplätzen unterstrichen. Dies betreffe nicht nur Schlierstadt, sondern die gesamte Stadt Osterburken, wo neue Bauplätze rar gesät seien.

Ortschaftsrat Michael Schwebler sagte: "Es gibt nur eine Alternative! Wir sollten die Bauabschnitte zwei und drei jetzt zusammen realisieren. Nur so können wir die Bauplatzpreise in einem vernünftigen Rahmen halten."

Tobias Münch sprach von einem ganz wichtigen Zukunftsprojekt und unterstrich die große Bedeutung für die bauwilligen Schlierstadter Bürger. Die Gesamterschließung mache aber auch für die Gesamtstadt Osterburken Sinn, da auch hier die Bauplätze knapp werden.

Der Ortschaftsrat sprach sich schließlich geschlossen für die gemeinsame Erschließung beider Bauabschnitte aus und sah es als wichtig an, den Quadratmeterpreis möglichst auf dem Niveau der umliegenden Ortschaften zu halten.

Ein Dauerbrenner ist im Bauland der Flugbetrieb auf dem "Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg". Hier läuft die luftfahrtrechtliche Genehmigung zum Jahresende aus. Ein neuer (weitergehender) Antrag der Betreiber liege vor, was bei vielen Anwohnern in Baulandgemeinden aufgrund der großen Lärmentwicklung kritisch gesehen wird. Derzeit laufe ein neues Genehmigungsverfahren beim Regierungspräsidium Stuttgart. Ortsvorsteher Breitinger informierte das Gremium darüber, dass das Anhörungsverfahren bereits begonnen habe. Bis zum 22. Dezember habe man im Ortschaftsrat nunmehr die Möglichkeit, eine eigene Stellungnahme abzugeben. Darüber soll in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats gesprochen und dabei das Für und Wider abgewogen werden.

Die Revival-Abende des Vereins "Help" (19./20. sowie 26./27. November) in der ehemaligen Diskothek "Caribic" wurden coronabedingt abgesagt, teilte der Ortsvorsteher mit.

Im Ortsgebiet habe man in den letzten Wochen Verkehrsschilder überprüft. Im Zuge dessen wurden unbrauchbar gewordene Schilder ersetzt. Die Kosten betragen 700 Euro, so Jürgen Breitinger

Tobias Münch regte an, auf dem Friedhof im Bereich der Urnenwand eine zusätzliche Sitzmöglichkeit zu schaffen.

Die Verkehrsschau wird am 1. Dezember stattfinden, informierte Ortsvorsteher Breitinger abschließend.