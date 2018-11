Osterburken. Der Regionale Industriepark Osterburken erhält die seit langem gewünschte zweite Anbindung zur Landesstraße L515. Die Bauarbeiten dafür sind in vollem Gange.

Nachdem ein hier ins Auge gefasster "Kreisel" vom Regierungspräsidium abgelehnt worden war, entsteht nun von der Autobahn her eine Rechtsabbiegespur, während aus Richtung Osterburken eine Linksabbiegespur gebaut wird. Die im unteren Bereich des RIO bereits gebaute Straße wird so an die L515 angebunden.

Die Kosten belaufen sich auf rund 420.000 Euro. Die Anbindung wurde aufgrund der guten Entwicklung des RIO erforderlich, zumal hier mittlerweile zwei Speditionen ansässig sind.