Samstags, sonntags und an Feiertagen kann nun die ganze Familie wieder den „Siedlern“ dabei zuschauen, wie sie den mittelalterlichen Alltag leben. Foto: Adventon

Osterburken. (pm) Noch lassen die sommerlichen Temperaturen und der Sonnenschein auf sich warten, aber immerhin ermöglichen die stetig sinkenden Corona-Infektionszahlen allmählich wieder gemeinsame Aktivitäten im Freien. So startet nun auch der Histotainment-Park "Adventon" bei Osterburken verspätet, aber mit umso mehr Elan in die neue Saison. Ab dem morgigen Samstag ist das Freilichtmuseum wieder an jedem Samstag, Sonn- und Feiertag von 11 bis 18 Uhr für interessierte Besucher geöffnet.

Das 7,5 Hektar große Gelände auf der Marienhöhe unweit der A81, auf dem engagierte Freiwillige seit Jahren mittelalterliche Gebäude errichten und beleben, empfiehlt sich als Ausflugsziel für die ganze Familie. Man kann den "Siedlern" beim Bauen, Kochen und Nachempfinden des mittelalterlichen Alltags zusehen. Und am Wochenende vom 5. bis 6. Juni kann man sogar eine Gruppe frühmittelalterlicher Kämpfer beim Training bestaunen.

Bis auf Weiteres gelten auch im Mittelalterpark besondere Regeln, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. So müssen alle Besucher – auch Kinder ab sechs Jahren – am Einlass ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung bzw. über eine Genesung vorlegen sowie ein Datenblatt zur Kontaktverfolgung ausfüllen. Ferner sind nach wie vor der Abstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten, in geschlossenen Räumen ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Gruppenbildungen zu vermeiden.

Speisen und Getränke können im Biergarten unter Einhaltung der Bestimmungen auch ohne Besuch des Museumsbereichs genossen werden. Über die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen informiert der Park auf seiner Website und vor Ort.

Info: Weiteres unter www.adventon.de