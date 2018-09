Osterburken. (F) Zwölf Punkte umfasste die Tagesordnung des Osterburkener Gemeinderats am Montag. Dabei wurde neben den Jahresrechnungen 2017 die geplante Umgestaltung des "Alten Friedhofs" diskutiert. Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden zum 1. Januar 2019 erhöht. Den Zuhörerbereich bevölkerten vor allem Feuerwehrleute, die wissen wollten, wie es mit dem Neubau des geplanten Feuerwehrgerätehauses weitergeht.

Und eingangs ging es auch gleich um die Durchführung des Planungswettbewerbs "Neubau Feuerwehrgerätehaus". Die Stadt hatte damit das Planungsbüro Thiele (Freiburg) beauftragt, das auch das Verfahren begleiten wird. Bürgermeister Galm betonte, dass dieser Wunsch der Feuerwehr die Stadt schon seit Jahren beschäftige. Man habe sich zwischenzeitlich entschlossen, einen Planungswettbewerb durchzuführen, der jetzt auf den Weg gebracht werden soll.

In mehreren Sitzungen hat der projektbegleitende Ausschuss "Neubau Feuerwehrgerätehaus" - bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderates und der Feuerwehr - die notwendigen Festlegungen für den Planungswettbewerb erarbeitet. Dipl. Ing. Thomas Thiele erläuterte dem Gremium ausführlich die weitere Vorgehensweise.

Für den geplanten Realisierungswettbewerb habe er einen Auslobungstext nach den rechtlichen Grundlagen und der gesetzlichen Vergabeordnung erstellt. Insgesamt wird ein Preisgeld von 38.000 Euro ausgelobt. Dem Ausschreibungstext sowie den vorab festgelegten Fachbüros wurde zugestimmt.

Wie Bauamtsleiter Matthias Steinmacher beim nächsten Punkt erläuterte sollen im Rahmen der Flurbereinigung Adelsheim / B 292 die Grundstücke im Bereich der Straße dem tatsächlichen Lauf der B 292 angepasst werden. Hierbei werden die neu zu bildenden Grundstücke den Gemarkungen Adelsheim und Osterburken zugeordnet. Anhand des vorgelegten Plans stimmte der Gemeinderat der Variante I zu, in dem ein städtisches Grundstück der Gemarkung Osterburken zugeteilt werden soll, das sich derzeit noch auf Adelsheimer Seite befindet. Nach kurzer Beratung stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung zu.

Die Stadt Osterburken plant schon seit mehr als fünf Jahren die Umgestaltung des alten Friedhofareals, da die Ruhezeiten hier schon seit längerem abgelaufen sind. Das erste Planungskonzept wurde im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Bevölkerung vorgestellt. In einer regen Diskussion wurden weitere Anregungen und Gestaltungsvorschläge durch die Bevölkerung gemacht.

In einem Arbeitskreis wurden die verschiedenen Vorschläge diskutiert und ergänzt und in den Planungsentwurf übertragen, der vom Gemeinderat in seiner Sitzung im Dezember 2016 grundsätzlich Zustimmung fand. Wie Bürgermeister Galm sagte, habe sich im Zuge der weiteren Detailplanung jedoch herausgestellt, dass die Durchführung der Arbeiten unter den ursprünglich angenommenen Rahmenbedingungen so nicht durchführbar seien.

Insbesondere würden die Ausführungskosten die Zahlen der vorherigen Grobschätzung erheblich überschreiten. Dies resultiere aus den erheblichen allgemeinen Preissteigerungen im Baubereich und daraus, dass die angedachten Ausführungen durch den Bauhof aufgrund der technischen und personellen Voraussetzungen nicht möglich seien. Die Planung wurde daher jüngst noch einmal, wie vom Gremium gewünscht, aus Kostengründen auf eine mögliche Reduzierung von Wegen und Beeten überprüft.

Die Ausführungsplanung und die Kostenberechnung wurden mit dem Arbeitskreis nochmals eingehend besprochen. Die neue Kostenberechnung beläuft sich, wie Bauamtsleiter Matthias Steinmacher sagte, nunmehr auf rund 160.000 Euro. Er stellte dann dem Gemeinderat den neuen Gestaltungsplan des 6000 Quadratmeter umfassenden Friedhofsareals vor, der vier zentrale Elemente enthält.

Die Kreuzigungsgruppe soll ebenso wie zwei bedeutende Gräber bestehen bleiben. Ein weiterer Wunsch sei ein sogenannter "Karlsgarten" mit Kräutern, Pflanzbeeten und Streuobstwiesen. Zur Ausgestaltung der Wege in dem steilen Gelände gebe es einige Möglichkeiten, so Steinmacher. Zur neuen Planung gab es dann einige Wortmeldungen. Gemeinderat Benjamin Köpfle sprach sich für die jetzt vorgeschlagene "große Lösung", aus. Bürgermeister Galm bat um einen Grundsatzbeschluss.

Auch er favorisierte die jetzige neue Planung. Der Gemeinderat stimmte dieser Variante schließlich ebenfalls zu und beauftragte die Verwaltung, die Umgestaltung des alten Friedhofs einzuleiten. Fördermöglichkeiten sollen geprüft werden.

Unter "Verschiedenes" stellte Stadtrat Benjamin Köpfle namens der SPD-Fraktion den Antrag zum Neubau der Grillhütte unterhalb des Schützenhauses. Die Verwaltung wurde gebeten, die Kosten für einen Neubau zu ermitteln und dem Gemeinderat zu berichten. Der Neubau der Grillhütte soll vergleichbar zur ehemaligen Grillhütte erfolgen, die im Dezember 2009 abgebrannt ist. Ziel sei eine neue Grillhütte, die von Vereinen und Bürgern genutzt werden kann. Bürgermeister Galm sagte zu, den vorgebrachten Antrag der Fraktion zu prüfen.

Unter "Informationen" gab Bürgermeister Galm dem Gemeinderat bekannt, dass Tobias Majer jetzt offiziell zum neuen Rektor der Realschule Osterburken bestellt wurde.