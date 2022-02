Osterburken. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie ist es für Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, zum Teil schwierig, Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region einzuholen. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen sie die weiterführenden Schulen vorstellt. Heute stellen wir die Realschule Osterburken mit Schulleiter Tobias Majer vor.

Schulleiter Tobias Majer. Foto: rnz

Was macht Ihre Schule so besonders?

Als Ganztagsrealschule sind wir eine Besonderheit in Nordbaden und verfügen über fast 40 Jahre Erfahrung in der Gestaltung eines gelingenden Ganztagsbetriebes, ohne dabei die Offenheit für Innovationen zu verlieren. Unser Selbstverständnis als Team und unser neues Schulhaus mit seiner digitalen Ausstattung sind dafür die ideale Basis.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Arbeitsgemeinschaften, Lernzeiten, Klassenlehrerstunde, Förderkurse und Prävention sind feste Bestandteile des Stundenplans. Wir fördern individuelle Stärken mit differenzierendem Unterricht und in AGs. Wir stärken soziale Kompetenzen mit Klassenrat, Lionsquest und Sozialtraining. Neben Fachunterricht hat soziales Lernen und das Miteinander der Schulgemeinschaft hohen Stellenwert.

Hintergrund Realschule Osterburken > Kontakt: Realschule Osterburken: Hemsbacherstraße 22, 74706 Osterburken, Tel. 06291/647619, E-Mail: info@realschule-osterburken.de, [+] Lesen Sie mehr Realschule Osterburken > Kontakt: Realschule Osterburken: Hemsbacherstraße 22, 74706 Osterburken, Tel. 06291/647619, E-Mail: info@realschule-osterburken.de, www.realschule-osterburken.de. > Schulleiter: Realschulrektor Tobias Majer, Realschulkonrektorin Juliane Egolf. > Schüler- und Lehrerzahl: 485 Schüler, 48 Lehrer, Schulsozialarbeit. > Schulabschluss: Realschulabschluss nach Klasse 10, Hauptschulabschluss nach Klasse 9. > Anmeldung: Mittwoch, 9. März, 8 bis 16 Uhr, Donnerstag, 10. März, 9 bis 17 Uhr.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Bildungspartner unserer Schule sind die Firma AZO, die Volksbank Kirnau und die Sparkasse Neckartal-Odenwald. Die RSO kooperiert unter anderem mit der Hopp-Stiftung (Tablets/Lego-Mindstorms), der MPDV-Juniorakademie, der Freudenbergstiftung (Lernen durch Engagement), dem Internationalen Jugendprogramm, Awasa und der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken (Schulfeuerwehr).

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Alle Schülerinnen und Schüler, die sowohl eine fachlich fundierte Ausbildung als auch soziales Miteinander suchen sowie außerdem individuelle Neigungen und Interessen in der Schule vertiefen wollen.