Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach Bauplätzen werden in Osterburken bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen am südlichen und am nördlichen Siedlungsrand für die Wohnbebauung erschlossen – so der Beschluss des Gemeinderats. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (bg) Angesichts der ungebrochenen Nachfrage nach Bauland hat der Osterburkener Gemeinderat am Montag die Weichen für die Aufstellung von gleich drei Bebauungsplänen gestellt, mit denen bestehende Baugebiete ergänzt bzw. arrondiert werden. Erschlossen werden sollen bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche in Fortsetzung des Plangebiets "Osterburkener Weg II" und des Gebiets "Hager III" am nördlichen und am südlichen Siedlungsrand von Osterburken sowie ein Areal am nördlichen Rand von Bofsheim.

Bürgermeister Jürgen Galm und der Leiter des Städtischen Bauamtes, Matthias Steinmacher, unterstrichen in der Sitzung am Montag den Bedarf an Bauplätzen. Einerseits sei die Nachfrage ungebrochen, andererseits gelte es, die Weichen für die Umsetzung längerfristiger Planungsabsichten der Stadt zu stellen.

Zwei Gebiete am nördlichen bzw. am südlichen Rand der Kernstadt mit Größen von 3,2 bzw. knapp drei Hektar sowie ein kleines Areal in Bofsheim sollen nun für eine Wohnbebauung erschlossen werden. Bauamtsleiter Steinmacher erläuterte die Vorhaben, die alle im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden sollen.

Demnach soll am nördlichen Rand von Osterburken durch die Erschließung einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche die perspektivische Siedlungsentwicklung der Stadt vorangebracht werden. Die Fläche von rund 3,27 Hektar stellt eine Erweiterung des südlich angrenzenden Plangebiets "Am Bofsheimer Weg II" dar und soll durch eine zusätzliche Wohnbauentwicklung die Arrondierung des Siedlungsgefüges ermöglichen.

Eine Entwicklung dieser Fläche sei, so Steinmacher, Ziel der längerfristigen Planungsabsicht der Stadt. Gleichzeitig könne durch die Aufstellung des Bebauungsplans der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplätzen Rechnung getragen werden und durch die zusätzliche Bereitstellung von Wohnbauland der Siedlungsdruck innerhalb des gesamten Stadtgebiets gemindert werden.

Größere Auswirkungen auf das Landschaftsbild gebe es nicht. Insbesondere die Nähe zum bestehenden Schulzentrum spreche für die Umsetzung der zukünftigen Siedlungsentwicklung der Stadt in diesem Gebiet.

Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans "Am Bofsheimer Weg III" in Osterburken im beschleunigten Verfahren einstimmig.

Ebenfalls genehmigt wurde die Aufstellung des Bebauungsplans "Hundsrück" in Osterburken im beschleunigten Verfahren. Wie Bauamtsleiter Steinmacher zuvor aufgezeigt hatte, soll der südliche Siedlungsrand der Stadt durch die bauliche Entwicklung einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche in Richtung des südlich gelegenen Friedhofs arrondiert werden. Die Fläche von ca. 2,97 ha stellt eine Erweiterung des unmittelbar nördlich angrenzenden Gebiets "Hager III" dar und entspreche den Planungszielen der Stadt. Auch hier sei die Bereitstellung von dringend benötigten Wohnbauflächen und eine gleichzeitige verbesserte Nutzung der vorhandenen Infrastruktur ohne größere Auswirkungen auf das Landschaftsbild möglich.

Am nördlichen Siedlungsrand des Stadtteils Bofsheim ist eine kleine Siedlungserweiterung zur Schaffung von Wohnraum vorgesehen, nachdem ein Investor hier den Bau eines Mehrfamilien-Mietshauses plant. Das 2300 Quadratmeter große Gebiet grenzt östlich an den bestehenden Siedlungskörper an. Die Planung entspricht den Zielen der Stadt, auch in den Stadtteilen eine maßvolle Wohnbauentwicklung für den örtlichen Bedarf zu ermöglichen, sagte der Bauamtsleiter bei der Vorstellung der Planung. Durch Bereitstellung einer relativ kleinen Fläche für den örtlichen Bedarf könne das Siedlungsgefüge geschlossen werden, ohne einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Landschaftsbild zu verursachen. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans "Blumenstraße – Am Bild" im Stadtteil Bofsheim im beschleunigten Verfahren ebenfalls einstimmig.